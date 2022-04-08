Первые минуты после ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска. ВИДЕО 21+
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Первые минуты после ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились видеозаписи, на которых зафиксированы первые минуты после ракетной атаки оккупантов.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой!
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+45 Hanka Panyanka
показать весь комментарий08.04.2022 12:37
+28 Алексей Технолог
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показать весь комментарий08.04.2022 12:39
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а с ним нужно делать то что делают с бешенным животным
З 12 березня 1169 року зі спалення Києва московським військом.
З Батурином.
З Крутами.
З Голодомором.
З 2014-дотепер.
Наган к затылку.
Главный дьявол лежит посреди красной площади.
Это чтото да значит.
Вони аж стрибають, як мавпи в клітках, біснуються, розповідають, що то українці самі себе вдарили. Ніякого співчуття до людей. Абсолютно!
***, я питаю, які придурки могли вважати цих генетичних висерів "братьями"?
СЖЕЧЬ ДОТЛА. ВМЕСТЕ С Х-ЛОМ. СЛАВА УКРАИНЕ!
Я таки наполягаю на історичній необхідності екстремально жорстокого геноциду кацапів. Причому методами, які однозначно вважаються воєнними злочинами - газові камери, крематорії, масові розстріли та інші шляхи масової етнічної зачистки.
Але після Бучі, після Краматорська та інших кривавих демонстрацій справжнього рила русні ми вже маємо повне право покласти хій на усі міжнародні закони. І зробити з кацапам таке, що й Гітлер здригнувся б від жаху.
А м'якотілий Захід нехай сидить рівно на дупі й обтікає. Може глибоко занепокоїтися, може стурбуватися, та хоч мастурбуватися. Нам піхій. Аби не заважали.
Зіг Хайль Кацапохолокост!