РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6635 посетителей онлайн
Новости Видео ОбществоВойна в Украине Война
44 081 57
армия РФ (15459) война (47249) Краматорск (2180) обстрел (20424) ракеты (2774)

Первые минуты после ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска. ВИДЕО 21+

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Первые минуты после ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились видеозаписи, на которых зафиксированы первые минуты после ракетной атаки оккупантов.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой!

Также смотрите: Ракетный обстрел вокзала Краматорска: более 30 погибших и более 100 раненых. ВИДЕО+ФОТОрепортаж 18+
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+45
как это ни страшно и дико звучит, но снимать надо, и не важно что при этом человек думает или хочет, это свидетельство преступления
показать весь комментарий
08.04.2022 12:37
+28
Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
показать весь комментарий
08.04.2022 12:38
+19
не знаю що у них відрізано при народженні, але те що треба відрізати їм при житті всі розуміють.
показать весь комментарий
08.04.2022 12:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Комусь в голову прийшло хайпанути й знімати на відео. А зараз може бути черговий приліт... Наше населення - казково-безпечне.
показать весь комментарий
08.04.2022 12:34 Ответить
как это ни страшно и дико звучит, но снимать надо, и не важно что при этом человек думает или хочет, это свидетельство преступления
показать весь комментарий
08.04.2022 12:37 Ответить
для цього є камери спостереженняй через деякий час відео з низ буде викладене в мережу.
показать весь комментарий
08.04.2022 12:41 Ответить
цікаво, яким чином знімання на відео пов'язане з можливим прилітом нової ракети? Ви не могли би конкретно розписати причинно наслідкові зв'язки цих подій.
показать весь комментарий
08.04.2022 12:49 Ответить
Що Ви маєте на увазі?
показать весь комментарий
08.04.2022 15:15 Ответить
и при этом ужасе, с ****** хотят договариваться.
а с ним нужно делать то что делают с бешенным животным
показать весь комментарий
08.04.2022 13:21 Ответить
А може " Просто перестать стрелять"?
показать весь комментарий
08.04.2022 14:33 Ответить
не уместно......
показать весь комментарий
08.04.2022 15:39 Ответить
А может, просто перестать тебе *******?
показать весь комментарий
08.04.2022 16:55 Ответить
Треба видати Книгу Геноциду українців для шкіл. Багатотомну.
З 12 березня 1169 року зі спалення Києва московським військом.
З Батурином.
З Крутами.
З Голодомором.
З 2014-дотепер.
показать весь комментарий
08.04.2022 13:30 Ответить
Яке московське військо в 1169?
показать весь комментарий
08.04.2022 14:10 Ответить
Владіміро-суждальськє - протокацапське-протомосковське, ви все прекрасно зрозуміли
показать весь комментарий
08.04.2022 18:32 Ответить
каждое подобное видео приближает победу Украины, потому что подталкивает запад к поставкам более серьезного оружия, поэтому преступления рашистов нельзя скрывать
показать весь комментарий
08.04.2022 12:43 Ответить
От ты клоун кацапский! Вмры!
показать весь комментарий
08.04.2022 12:43 Ответить
Може і Бучу не треба було знімати?
показать весь комментарий
08.04.2022 12:54 Ответить
что Западу еще надо...что бы нас стерли с лица Земли...и что бы уже не было проблемы....и что бы можно было дальше торговать с кацапами....
показать весь комментарий
08.04.2022 12:34 Ответить
"И знать не хочу звереподобную пародию на людей, и считаю для себя большим несчастьем, что родился в России. Ведь вся Европа смотрит на Россию, почти как на людоеда. Я не раз испытывал стыд, что принадлежу к дикой нации." - В. М. Боткин во время спора с Некрасовым. Авдотья Панаева. «Воспоминания»
показать весь комментарий
08.04.2022 14:08 Ответить
даже если это видео посмотрят люди со стойкой психикой, вряд ли она такой у них останется..., у меня вопрос, а мы точно имеем дело с нормальными людьми, мне кажется у русских что-то отрезано при рождении что ли...
показать весь комментарий
08.04.2022 12:36 Ответить
не знаю що у них відрізано при народженні, але те що треба відрізати їм при житті всі розуміють.
показать весь комментарий
08.04.2022 12:39 Ответить
Лишнюю хромосому им надо отрезать, по самую голову и притом поголовно.
показать весь комментарий
08.04.2022 12:43 Ответить
Вони це все не дивляться, навели, нажали кнопку й пішли за пабєду горілку пити. Лугандон якщо назад забирати, робити там дуже особливий статус строгого режиму.
показать весь комментарий
08.04.2022 12:40 Ответить
А про це спитайте у Василя Голованова, Наташі Влащенко, Міхи Чаплиги й інших, які активно працювали на Медведчука, а зараз активно перевзулися й накрилися українськми прапором.
показать весь комментарий
08.04.2022 12:45 Ответить
Это большевики. У них изза газа и нефти появились дорогие костюмы и яхты, но остались они большевиками.
Наган к затылку.
Главный дьявол лежит посреди красной площади.
Это чтото да значит.
показать весь комментарий
08.04.2022 15:00 Ответить
Рашка має бути знищена як держава, а нація-Z денацифікована.
показать весь комментарий
08.04.2022 12:38 Ответить
4.SS Polizei Panzergrenadier Division
показать весь комментарий
08.04.2022 14:39 Ответить
Зараз ці суки орки будуть знову скулити про фейкову постановку! Падли!
показать весь комментарий
08.04.2022 12:41 Ответить
Їх скавчання вже давно нікому не цікаве крім їхнього власного бидла.
показать весь комментарий
08.04.2022 12:52 Ответить
показать весь комментарий
08.04.2022 12:41 Ответить
Читаю їхній гівно-канад "Повёрнутые на Z-войне" (яка бидляча назва!).
Вони аж стрибають, як мавпи в клітках, біснуються, розповідають, що то українці самі себе вдарили. Ніякого співчуття до людей. Абсолютно!
***, я питаю, які придурки могли вважати цих генетичних висерів "братьями"?
показать весь комментарий
08.04.2022 12:43 Ответить
Там есть фото и видео хвостовой части, я не специалист, но вроде это Искандер, судя по цвету. Надо более подробные видео, с маркировками, чтобы никаких отмазок не было про самообстрел. Хотя они конечно всегда доврут что мол самоподорвали а хвостовую часть подкинули из другого места.
показать весь комментарий
08.04.2022 13:57 Ответить
Бункерний чорт віддав наказ цинічно знищувати насамперед населення російськомовних територій України. Для нього вони зрадники. Ще більшим цинізмом є те, що пропагандони уже заявили , що це не орки бо буцім в РФ на озброєнні немає точки -у.
показать весь комментарий
08.04.2022 12:46 Ответить
показать весь комментарий
08.04.2022 14:41 Ответить
Точка-У на вооружении братских армий ОДКБ: Армения, Белорусь- 36ед., Россия- 24ед. на 2019 год, Сирия- некоторое количество.
показать весь комментарий
08.04.2022 15:01 Ответить
Кацапи терористи гребані.
показать весь комментарий
08.04.2022 12:48 Ответить
Пленных не брать.
показать весь комментарий
08.04.2022 12:50 Ответить
росию надо стереть ядерным ударом
показать весь комментарий
08.04.2022 12:57 Ответить
Ну и какие договора можно подписывать с рашкой??? Только тотальное уничтожение этих пи...даров. Если не мы их, то они не успокоятся, пока не уничтожат нас.
показать весь комментарий
08.04.2022 13:12 Ответить
Ясно , что мирно нам с ними никогда больше не жить, или мы или они.
показать весь комментарий
08.04.2022 13:12 Ответить
Ровно 8 лет назад жители Краматорска жаждали прихода путина и руського мира! Вот и дождались!
показать весь комментарий
08.04.2022 13:22 Ответить
Мрази мордовские!!! Вы су..ка нелюди.. Армия хероев которая воюет против детей и женщин то из далека потому что ссыкуны!!!! Твари вам не будет пощады!!!!!
показать весь комментарий
08.04.2022 13:25 Ответить
Росіяни не люди . Кожен вбитий кацап - це маленький крок до МИРУ і великий плюс для всього людства , для цивілізації , для світу людей . Хороший кацап - вбитий кацап . Людство повинно це зрозуміти якнайшвидше .
показать весь комментарий
08.04.2022 13:41 Ответить
показать весь комментарий
08.04.2022 13:49 Ответить
Рашистські потвори перевершують німецьких фашистів за підлістю, цинізмом та підступністю.
показать весь комментарий
08.04.2022 13:52 Ответить
ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО ДО МОСКВЫ. НИКАКИХ ПЛЕННЫХ. НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ . БУНКЕР
СЖЕЧЬ ДОТЛА. ВМЕСТЕ С Х-ЛОМ. СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
08.04.2022 14:08 Ответить
уроди кончені, zомбі лишньохромосомні дауни
показать весь комментарий
08.04.2022 14:13 Ответить
В связи с этим надо ещё сильнее засекретить директивы переговоров о гарантиях РФ, и поручить переговоры не любителю Инфузории, а профессионалу по хранению секретов Марии Левченко...
показать весь комментарий
08.04.2022 14:48 Ответить
І зараз в Англії трапляються рускоєзичниє, що пишуть "ну, я не за тех и не за других. А ты почему так русских не любишь?"...
показать весь комментарий
08.04.2022 14:49 Ответить
Цього не може бути!! Ми стріляємо тільки по військових обєктах!! Це все постанова амереканців і СБУ України!! ЩОБ ВИ ПАДЛИ, ВСІ ПОВИЗДИХАЛИ!!!!!
показать весь комментарий
08.04.2022 15:09 Ответить
Да кто ты такой?! Тут горе, шок, а ты со своего Израиля прешься нам указывать, кто должен в Украине заниматься переговорами. Указывай своему Беннету, а лучше на диване у телевизора играйся укороченным карандашом.
показать весь комментарий
08.04.2022 15:13 Ответить
Русский скот, это нелюди.
показать весь комментарий
08.04.2022 15:16 Ответить
Зелупа!Ти ще хочеш побачити в очах Гітлера мир?Ти ще вперто і дебільно будеш просити про перемовини з божевільним фашистом?Краще йди нахер з свого поста і дай вирішувати долю України професіоналам і патріотам
показать весь комментарий
08.04.2022 15:23 Ответить
Ну що, хтось і тепер хоче сказати, що "ми все одно повинні залишатися цивілізованими людьми, треба бути людяними до москалів"?
Я таки наполягаю на історичній необхідності екстремально жорстокого геноциду кацапів. Причому методами, які однозначно вважаються воєнними злочинами - газові камери, крематорії, масові розстріли та інші шляхи масової етнічної зачистки.
Але після Бучі, після Краматорська та інших кривавих демонстрацій справжнього рила русні ми вже маємо повне право покласти хій на усі міжнародні закони. І зробити з кацапам таке, що й Гітлер здригнувся б від жаху.
А м'якотілий Захід нехай сидить рівно на дупі й обтікає. Може глибоко занепокоїтися, може стурбуватися, та хоч мастурбуватися. Нам піхій. Аби не заважали.
Зіг Хайль Кацапохолокост!
показать весь комментарий
08.04.2022 15:24 Ответить
ну шо ще нашим воєним треба щоб доказати що не треба цю наволочь в полон брати.бо на місці вбитих можуть бути їхні рідні.
показать весь комментарий
08.04.2022 17:25 Ответить
 
 