Последствия ракетного удара войск РФ по вокзалу Краматорска. ВИДЕО 21+

Сегодня, 8 апреля, войска РФ нанесли ракетный удар по вокзалу Краматорска Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сейчас известно о более десятках погибших и большом количестве раненых.

Между тем в соцсетях распространяются ужасающие видео и фото с места обстрела.

Как уже отмечалось, утром 8 апреля российские оккупанты обстреляли ракетами железнодорожный вокзал Краматорска. В результате обстрела более 30 погибших и более 100 раненых.

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