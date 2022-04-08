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Последствия ракетного удара войск РФ по вокзалу Краматорска. ВИДЕО 21+

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня, 8 апреля, войска РФ нанесли ракетный удар по вокзалу Краматорска Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сейчас известно о более десятках погибших и большом количестве раненых.

Между тем в соцсетях распространяются ужасающие видео и фото с места обстрела.

Как уже отмечалось, утром 8 апреля российские оккупанты обстреляли ракетами железнодорожный вокзал Краматорска. В результате обстрела более 30 погибших и более 100 раненых.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Первые минуты после ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска. ВИДЕО 21+
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Топ комментарии
+47
Москалів потрібно вбивати поколіннями!
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08.04.2022 12:32
+32
Мрію це побачити в КОЖНОМУ мацкалячому місті !!
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08.04.2022 12:32
+24
«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» - И.А.Ильин
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08.04.2022 12:33
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Москалів потрібно вбивати поколіннями!
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08.04.2022 12:32 Ответить
при чому з особливою жорстокістю..так щоб аж чорти в пеклі здригались
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08.04.2022 12:35 Ответить
А не брать их в плен и чаёчком с бутербродами кормить как сбитого лётчика красноярцева,бомбившего города в Сирии и Украине и сбитого над Черниговом на четвёртом заходе на ************* (представляю скольо гражданских он успел убить)
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08.04.2022 12:57 Ответить
Это полный капец.
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08.04.2022 12:32 Ответить
Мрію це побачити в КОЖНОМУ мацкалячому місті !!
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08.04.2022 12:32 Ответить
И не одна ж ракета наша туда не летит....(((
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08.04.2022 13:22 Ответить
«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» - И.А.Ильин
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08.04.2022 12:33 Ответить
Это опять скажут что мы себя обстреляли .Ну не сволочи лишнехромосомные????
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08.04.2022 12:34 Ответить
вже
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08.04.2022 12:39 Ответить
Є відео стартів ракет з окупованого кацапами Шахтьорська, так що їхні балачки мімо каси.

Десь пару тижнів тому вони так по Донецьку Точкою пульнули...
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08.04.2022 13:07 Ответить
Тварі рашистські. Щоб всі до одного передохли як скажені собаки.
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08.04.2022 12:34 Ответить
Москалі таки дуже напрошуються, щоб у полон їх не брати, як особливо небезпечних звірів...
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08.04.2022 12:34 Ответить
Это что то меняет??
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08.04.2022 12:35 Ответить
Искандер на ВСУ не спихнешь. А вот точку можно, уже во всю во всех пабликах и Вайбер группах стоит вой что это провокация ВСУ.
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08.04.2022 12:37 Ответить
А это что?

Точка У в Беларуси
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08.04.2022 12:40 Ответить
Сразу после 4 камазов с ракетами к ним и 1 бтра. Потом еще 1 бтр и еще 4 точки У.
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08.04.2022 12:55 Ответить
А зачем заглядывать. Там контейнеры с ними выпирают.

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08.04.2022 13:01 Ответить
Может хватит вам из себя дурака строить, товарищ Пацюк?
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08.04.2022 13:10 Ответить
Идет колона с 8 точек У. в разряженном состоянии За ними камазы с контейнерами. Конечно по логике независимого бота Пацюка там везут печенье и сладости, а не ракеты.
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08.04.2022 13:26 Ответить
У нас тоже Буратино не стояло на вооружении, а теперь есть.
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08.04.2022 12:41 Ответить
Що це змінює ?
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08.04.2022 12:36 Ответить
вас свиноцабак даже боевые пчёлы в Ад отправляют...!
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08.04.2022 12:42 Ответить
я не знаю що писати...........
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08.04.2022 12:36 Ответить
Я думаю буде доречно яку небуть ракету запустити по москальській в/ч
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08.04.2022 12:37 Ответить
ну ты и *****
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08.04.2022 12:43 Ответить
так вас свиноцабак теперь даже с помощью Буратино утилизируют - но у ЗСУ таких систем нет...!)))
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08.04.2022 12:48 Ответить
Єто тебе скабеева сказала?
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08.04.2022 12:49 Ответить
Глися, брехло ти, сходи глянь ссилку, як русня везе точки У. Є у русні точки У, це факт. Скажи краще, скільки тобі плятять за брехню?
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08.04.2022 12:50 Ответить
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=60_минут_(ток-шоу,_Россия)&stable=0 Отак має виглядати правильно відредагована стаття про російських пропагандонів на вікіпедії. Заходьте на вікі, і правте статті москалів. Не давайти їм використовувати вікіпедію в своїх пропагандиських цілях.
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08.04.2022 12:42 Ответить
Кацапи думають, що знищуючи мирних жителів вони посіють у нас страх. Тупі не розуміють, що це методи для рабської росії. Вони сіють не страх, а ненависть до рашистів і бажання українців їх ї..ашить.
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08.04.2022 12:42 Ответить
пора вже шарахнути по якомусь Саратову чи Костромі. Щоб відчули на своїй шкурі, скоти.
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08.04.2022 12:44 Ответить
І кримський міст розфігачити. тим більше, що через нього орки переганяють свої війська.
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08.04.2022 12:48 Ответить
Если шарахнуть по мосту тогда ***** нападет. Бубочка на это пойтить не могет.
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08.04.2022 12:50 Ответить
Сподіваюсь наші війська в тій ділянці воєнних прикриває ППО хоча б середньої дальності. Бо ці ракетні удари будуть і по скупченнях наших військ.
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08.04.2022 12:47 Ответить
послать это видео г. Шольцу, большому любителю русского мира, пусть представит это в Гамбурге, например, то-то будет весело...
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08.04.2022 12:47 Ответить
запредельно...
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08.04.2022 12:49 Ответить
Украинская потому что "У"? Это тебе по раша тв сказали? Была б точка "Z" тогда б ты поверил?
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08.04.2022 12:57 Ответить
С чего ты взяло, что у них точки не хранятся на складах? Я гуглил даже на красной площади на парадах ездят
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08.04.2022 13:07 Ответить
А Милитари Баланс инспекцию проводит на складах или берет инфу с открытых источников?
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08.04.2022 13:28 Ответить
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08.04.2022 12:57 Ответить
и не говори. за все ответят русские нацисты: за каждую слезинку изнасилованной орками украинуи и украиночки; за каждого убитого ребенка и мирного жителя Украины; за все разрушения и горе, которое эти руссонацистские мрази принесли на землю Украины.
под Херсоном этих вы@лядков уже предупредили, что не будут брать в плен, если не сдадутся к означенному времени. и это будет правильно, и это будет хорошо!
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08.04.2022 12:58 Ответить
вас свиноцабак украинцы просто уничтожают здесь...
приедешь ты - и ты ***** в канаве будешь валятся...
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08.04.2022 13:15 Ответить
вот ты и признался в направленности роспропаганды. это ж твой уйло втирал ИЗРАИЛЬСКИМ хасидам 9 июля 2014 года, что геббельс (перед евреями восхвалял нациста, карл) был гениальным человеком. вот российско нацистские пропаГАНДОНЫ, действуя с того времени по заветам геббельса, переплюнули геббельса так, что тот вертится в своем гробу не переставая.
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08.04.2022 13:18 Ответить
Пацюк Олег

Добре, що в певний момент брехня стане настільки великою, що лусне, і тоді стане зрозуміло, хто у чому винний

шо, мляди русско нацистские ссытесь, перкладывая свои млядские действия с руссконацистскойбольнойголовы на здоровую. подожди, вы млядируссконацистские еще и срат@ся начнете скоро.
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08.04.2022 13:25 Ответить
у спам, тварино.
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08.04.2022 13:04 Ответить
И это с ними договариваться????
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08.04.2022 12:50 Ответить
Пацюк - кремлівський бот.
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08.04.2022 12:52 Ответить
шо ж у вас русских нацистов все через jопу?! похоже, что в ваших руссконацистских отсеках все гомосеки!
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08.04.2022 13:00 Ответить
Пацюк, ти признаєш що ти - кремлівський бот. До речі, ти ї_ане брехло, бо навіть російська сторона признала, що це вона обстріляла вокзал, але стверджує, що там було скупчення військ ВСУ. Отак твоя брехня і служба Росії викрита.
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08.04.2022 13:00 Ответить
Що скажеш конкретно про те, що Росія признає, що це вона обстріляля Іскандером вокзал? Га, Пацюк? Ау, брехло ти %бане! Гівно ти собаче. Совісті у тебе нема, працюєш на ворога. Заплатиш за це, я тобі обіцяю.
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08.04.2022 13:06 Ответить
Пусть ЕС еще у этих скотов рашистских энергоносители покупают, а зебилы покукарекают чтоб ***** не провоцировали и за Донбасс и Крым не воевали.
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08.04.2022 12:54 Ответить
Буча теперь Краматорск вызывают у Украинцев гнев и желание отомстить т.е. убивать орков.Это праведный гнев но его нельзя долго держать в себе или выплескивать в кругу близких т.к. он нас разрушает физически и психически.Гнев должен быть направлен на врагов,а задача Украинских властей правильно направлять его тем самым сохраняя своих граждан и уничтожая врагов.Короче нужны цели для выплеска негатива на орков.Если нет возможности физически их уничтожать то через орчьи соц.сети итп.Нужен соц.фронт который то же должен быть правильно управляемых тогда эффект будет гораздо больше,чем точечные удары отдельных активистов.
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08.04.2022 12:57 Ответить
це **** треба показувати по усіх телеканалах усього світу...щоб вибити якісь галюцинації з різних шольців, макронів та інших мудаків.
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08.04.2022 13:02 Ответить
Кремлівськи боти, аууу!!!. Росіяни офіційно заявили, що це вони самі обстріляли вокзал Краматорську з Іскандеру. Тільки оправдують це тим, що там мовляв були ЗСУ. Так що хватить брехати про точку У, бо навіть ваші куратори кажуть про Іскандер.
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08.04.2022 13:03 Ответить
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08.04.2022 13:18 Ответить
Смотрите зебилы! Это ваши переговоры с ****** о мире и отказ воевать за Крым и Донбасс!
Сучке Меркель и лягушатнику Макрону это покажите, чтоб мразотные кровавые загребущие лапы ***** не пожимали.
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08.04.2022 13:03 Ответить
мОсква має бути спалена.
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08.04.2022 13:08 Ответить
не жуйте соплі , їпаште по Белгороду , Мозиру - кацапи повині дохнути разом з білорусами...!
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08.04.2022 13:10 Ответить
это искандер прилет .было слышно много взрывов смерть и только смерть кацапни
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08.04.2022 13:10 Ответить
Бедные люди.Только два дня назад Верещук обьявила что бы евакуировались люди с Востока Украины как сразу прилет ракеты по пункту евакуации на вокзале.
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08.04.2022 13:20 Ответить
Смерть маскалям. Кацапстан должен бить разрушен.
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08.04.2022 13:21 Ответить
СО ВСЕХ ВООРУЖЕНИЙ НАДО УНИЧТОЖАТЬ ИЗВЕРГОВ.АГРЕССОРА. НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ
С ФАШИСТАМИ. СМЕРТЬ АГРЕССОРУ. ЭТО НЕЛЮДИ. УЖАС. СЛАВА УКРАИНЕ ! МЫ С ВАМИ!.
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08.04.2022 13:24 Ответить
Эти твари мордовские не заслуживают на существование!!! Их нужно вырезать как раковую опухоль!!!!!
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08.04.2022 13:27 Ответить
Росіяни не люди . ))) Кожен вбитий кацап - це маленький крок до МИРУ і великий плюс для всього людства , для цивілізації , для світу людей . Хороший кацап - вбитий кацап . Людство повинно це зрозуміти якнайшвидше .
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08.04.2022 13:38 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА УКРАИНСКОМУ НАРОДУ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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08.04.2022 13:41 Ответить
Знаючи рашистів, зараз ще може виявитись, що це якась точка-у ще з наших складів в криму. Так як вони вже робили з морськими мінами
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08.04.2022 13:51 Ответить
і ці суки будуть верещати, що гатили по військових?! щоб вони в пеклі горіли починаючи від тої миті!
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08.04.2022 15:05 Ответить
скільки має пройти мирного часу після цієївійни, щоб Україна пробачила?!
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08.04.2022 15:07 Ответить
 
 