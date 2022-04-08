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Последствия ракетного удара войск РФ по вокзалу Краматорска. ВИДЕО 21+
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 8 апреля, войска РФ нанесли ракетный удар по вокзалу Краматорска Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Сейчас известно о более десятках погибших и большом количестве раненых.
Между тем в соцсетях распространяются ужасающие видео и фото с места обстрела.
Как уже отмечалось, утром 8 апреля российские оккупанты обстреляли ракетами железнодорожный вокзал Краматорска. В результате обстрела более 30 погибших и более 100 раненых.
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+47 Папєрєднік
показать весь комментарий08.04.2022 12:32
+32 Денис Коновалов 4caafe82
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+24 Елена Корнейчук c0dc6967
показать весь комментарий08.04.2022 12:33
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Десь пару тижнів тому вони так по Донецьку Точкою пульнули...
Точка У в Беларуси
под Херсоном этих вы@лядков уже предупредили, что не будут брать в плен, если не сдадутся к означенному времени. и это будет правильно, и это будет хорошо!
приедешь ты - и ты ***** в канаве будешь валятся...
Добре, що в певний момент брехня стане настільки великою, що лусне, і тоді стане зрозуміло, хто у чому винний
шо, мляди русско нацистские ссытесь, перкладывая свои млядские действия с руссконацистскойбольнойголовы на здоровую. подожди, вы млядируссконацистские еще и срат@ся начнете скоро.
Сучке Меркель и лягушатнику Макрону это покажите, чтоб мразотные кровавые загребущие лапы ***** не пожимали.
С ФАШИСТАМИ. СМЕРТЬ АГРЕССОРУ. ЭТО НЕЛЮДИ. УЖАС. СЛАВА УКРАИНЕ ! МЫ С ВАМИ!.