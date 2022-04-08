"У нас два пути: либо 200-м, либо 300-м": военные РФ видят два пути из Украины и прощаются с родными, - перехват СБУ. АУДИО

Российские военные, чьи разговоры с родными перехватили украинские спецслужбы, понимают, что из Украины их вывезут погибшими или ранеными – и просят жен не пускать сыновей в армию.

Об этом говорится в очередном перехвате разговора одного из российских оккупантов с супругой, публикуемого Службой безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Оккупант говорит, что из его роты осталось 10 человек, но командование не хочет их выводить из Украины. Так что понимает, что их здесь просто "уложат". Так и говорит: "У нас два пути: либо 200-м, либо 300-м вернуться домой. Все...".

Жена со слезами в голосе говорит: "Ты ведь всегда говорил, что все будет хорошо, что мы всех победим". Он отвечает: "Больше нет… Не слушайте новости и не смотрите".

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Затем он озвучивает свою последнюю волю на случай смерти:

- Как малой себя ведет?

- Да, ниче… Бабушке сказал, что ему 6 лет и он сам все решает.

- Сделайте так, чтобы он в армию не пошел.

- Как так сделать?

- Все делайте, чтобы он в армию не пошел! Как его начнут призывать, так мамку проси, пускай дядю Гену подключает. Скажи, пускай все сделает, чтобы его в армию не забрали! Это будет мое последнее… чего я хочу.