Преступление и ложь рашистов: ракетный удар по вокзалу в Краматорске БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую. ВИДЕО

Россияне атаковали кассетными ракетами "Искандер" железнодорожный вокзал в Краматорске. Минимум 30 человек погибли и более 100 получили ранения. Богдан Буткевич в оперативном "Без цензуры" показывает, как лгала российская пропаганда об этом преступлении и как она заметает следы.

Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, поскольку происходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины. По данным "Укрзализныци", на вокзал Краматорска прилетело 2 ракеты.

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