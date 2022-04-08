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Преступление и ложь рашистов: ракетный удар по вокзалу в Краматорске БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Россияне атаковали кассетными ракетами "Искандер" железнодорожный вокзал в Краматорске. Минимум 30 человек погибли и более 100 получили ранения. Богдан Буткевич в оперативном "Без цензуры" показывает, как лгала российская пропаганда об этом преступлении и как она заметает следы.
Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, поскольку происходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины. По данным "Укрзализныци", на вокзал Краматорска прилетело 2 ракеты.
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+10 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий08.04.2022 13:36
+9 Макс Дворский
показать весь комментарий08.04.2022 13:38
+2 Николай Богусонов
показать весь комментарий08.04.2022 13:57
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https://gur.gov.ua/content/vyshchyi-komandnyi-sklad-zbroinykh-syl-rosii-osobysto-vidpovidalnyi-za-vedennia-boiovykh-dii-na-terytorii-ukrainy-heneral-leitenant-teplyns-kyi-mykhailo-iuriiovych.html
А по друге, це може бути громадська організація, якщо президент на це не піде. Тільки із своїх
Самое грязное, подлое и гнилое образование на планете...
Сначала ударили по подъездным путям с целью накопления людей на вокзале.
Зная что вокзал не предназначен для выгрузки военного снаряжения, что там будет именно мирное население, которое хочет сбежать от войны.
Потом холодным расчетом ударили именно по сооружению зала-ожидания для максимального числа жертв и плевать что там в основной массе людей только женщины с детьми...
Это россия....
Россия всегда вела себя именно так. По варварски...
События в Финляндии, в Берлине, в Варшаве, в Чехии, В Афганистане, в Чечне, в Абхазии, в Алеппо, И конечно в Украине было бы тупостью ожидать иного.
Именно СССР и рф не подписывала запреты о применении мин, вакуумных бомб, бомб ФАБ-500 и ФАБ-1000, термобарического оружия против мирного населения!
Это означает только одно - что все это именно и рассчитано против мирных людей!
Россия всегда приходит только убивать и мирных людей в первую очередь...
Это все теперь на совести всего мира.
Торговать было выгоднее чем смотреть правде в глаза, когда Украине 8 лет воевала против россии единолично....