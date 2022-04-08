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"Работаем по скоплению ВСУ": российские оккупанты подтвердили, что нанесли удар по вокзалу Краматорска. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В одном из тг-каналов оккупационных войск так называемой "ДНР" сегодня в 10:25 появилось видео запуска двух ракет с подписью "Шахтерск". Судя по подписи к видео, запуск производился из оккупированного Шахтерска.
С высокой вероятностью можно предположить, что именно эти ракеты попали в Краматорский вокзал, информирует Цензор.НЕТ.
Отметим, что сразу после запуска ракет на телеграмм-каналах, подконтрольных главарям "ДНР", появлялись стоп-кадры после ударов. Они сопровождались подписями: "Работаем по скоплению боевиков ВСУ". Впрочем, позже эти сообщения исчезли, однако к тому времени уже удалось сделать скрины, которые теперь есть в соцсетях.
Топ комментарии
+30 Yuri Sotnyk
показать весь комментарий08.04.2022 14:15
+28 Мистер Икс 00711c20
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+25 Aleks Schneider ca0fabee
показать весь комментарий08.04.2022 14:13
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Подводя итоги нужно заметить, что государство с такими человеческими ресурсами физически не способно захватить Индию, завоевать Украину, поработить Польшу, разбомбить Германию, оккупировать Францию и раздать каждому гражданину по бутылке «Шампанского» и по два раба, как обещал это сделать сын юриста - Жириновский.
https://www.youtube.com/watch?v=YAafBamD390
https://gur.gov.ua/content/vyshchyi-komandnyi-sklad-zbroinykh-syl-rosii-osobysto-vidpovidalnyi-za-vedennia-boiovykh-dii-na-terytorii-ukrainy-heneral-leitenant-teplyns-kyi-mykhailo-iuriiovych.html
на той час Крам практично контролювався ватниками.
нашим залишався лише аеродром
А на виборах у Днпропетровську облраду кожен п'ятий за прокацапську ОПЗЖ проголосував! І ЩО? А у Кривому Розі?
Ви провокатори! Або не розумні люди! М'ко кажучи...
Це потрібно взяти на озброєння.
@corruption_ru
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Путлер отомстил за санкции против своих дочерей