"Работаем по скоплению ВСУ": российские оккупанты подтвердили, что нанесли удар по вокзалу Краматорска. ВИДЕО

В одном из тг-каналов оккупационных войск так называемой "ДНР" сегодня в 10:25 появилось видео запуска двух ракет с подписью "Шахтерск". Судя по подписи к видео, запуск производился из оккупированного Шахтерска.

С высокой вероятностью можно предположить, что именно эти ракеты попали в Краматорский вокзал, информирует Цензор.НЕТ.

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Отметим, что сразу после запуска ракет на телеграмм-каналах, подконтрольных главарям "ДНР", появлялись стоп-кадры после ударов. Они сопровождались подписями: "Работаем по скоплению боевиков ВСУ". Впрочем, позже эти сообщения исчезли, однако к тому времени уже удалось сделать скрины, которые теперь есть в соцсетях.

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