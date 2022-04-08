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"Работаем по скоплению ВСУ": российские оккупанты подтвердили, что нанесли удар по вокзалу Краматорска. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В одном из тг-каналов оккупационных войск так называемой "ДНР" сегодня в 10:25 появилось видео запуска двух ракет с подписью "Шахтерск". Судя по подписи к видео, запуск производился из оккупированного Шахтерска.

С высокой вероятностью можно предположить, что именно эти ракеты попали в Краматорский вокзал, информирует Цензор.НЕТ.

Отметим, что сразу после запуска ракет на телеграмм-каналах, подконтрольных главарям "ДНР", появлялись стоп-кадры после ударов. Они сопровождались подписями: "Работаем по скоплению боевиков ВСУ". Впрочем, позже эти сообщения исчезли, однако к тому времени уже удалось сделать скрины, которые теперь есть в соцсетях.

Работаем по скоплению ВСУ: российские оккупанты подтвердили, что нанесли удар по вокзалу Краматорска 01

Читайте: ЕС принял пятый пакет санкций против России
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Топ комментарии
+30
Справа не в путіні і не в жиріновському та інших виродках,- їх мільйони. Кацапи не мають права існувати на планеті. Доки людство цього не зрозуміє, буде біда!
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08.04.2022 14:15
+28
МРАЗЬ КАЦАПСКАЯ БУДЕТ СМЕТЕНА С ЛИЦА ЗЕМЛИ !!
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08.04.2022 14:11
+25
Русский фашизм должен быть уничтожен!
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08.04.2022 14:13
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МРАЗЬ КАЦАПСКАЯ БУДЕТ СМЕТЕНА С ЛИЦА ЗЕМЛИ !!
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08.04.2022 14:11 Ответить
Московия - страна убийц и алкоголиков. Снежная Нигерия, это раковая опухоль на теле планеты. Гимн империи «Владимирский централ», национальный напиток: фанфурик «Боярышника». Ныне Залесье представляет собой колосс на глиняных ногах, как он описан в книге Даниила. «Эмчеэсники» и пожарники не успевают собирать обломки упавших самолетов, тушить пожары на судоремонтных заводах, верфях и гасить горящую тайгу. Пожары в Якутии вообще-то должны тушить китайские братья. Это их территория.

Подводя итоги нужно заметить, что государство с такими человеческими ресурсами физически не способно захватить Индию, завоевать Украину, поработить Польшу, разбомбить Германию, оккупировать Францию и раздать каждому гражданину по бутылке «Шампанского» и по два раба, как обещал это сделать сын юриста - Жириновский.

https://www.youtube.com/watch?v=YAafBamD390
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09.04.2022 13:28 Ответить
а кто им сказал, что на вокзале Краматорска "боевики ЗСУ" переодетые женщинами с чемоданами и сумками и детьми..., кто этот урод, которого ошибочно родили на белый свет...
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08.04.2022 14:12 Ответить
е@анутое стадо эти недо орки в Дырляндии боевики ВСУ е@ать их в рот пе@е@асты даже не понимают какую х@!@ню пишут боевики и Вооруженные силы Украины по себе что ли судят и пишут...
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08.04.2022 14:23 Ответить
...на Донбасі зараз керує рашистами оцей взірцевий маніяк на прізвисько "Армагедон", місцевий виплодок
https://gur.gov.ua/content/vyshchyi-komandnyi-sklad-zbroinykh-syl-rosii-osobysto-vidpovidalnyi-za-vedennia-boiovykh-dii-na-terytorii-ukrainy-heneral-leitenant-teplyns-kyi-mykhailo-iuriiovych.html
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08.04.2022 15:19 Ответить
Можно конечно предположить, что целью был военкомат - там меньше 400 метров от привокзальной площади. Но такое совпадение, чтобы они случайно по нему промахнулись как раз в то время, когда на вокзале было несколько тысяч гражданских и не ближе\дальше или левее промахнулись, а именно правее, именно в сторону вокзала ... хз, может и такие совпадения тоже бывают ...
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08.04.2022 17:43 Ответить
Русский фашизм должен быть уничтожен!
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08.04.2022 14:13 Ответить
Справа не в путіні і не в жиріновському та інших виродках,- їх мільйони. Кацапи не мають права існувати на планеті. Доки людство цього не зрозуміє, буде біда!
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08.04.2022 14:15 Ответить
все они знают куда стреляют, они циничные твари их так учат
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08.04.2022 14:16 Ответить
работаем по скоплению войск в Белгороде , Ростове, и тд, ..............
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08.04.2022 14:17 Ответить
Хороший кацап- мертвий кацап!
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08.04.2022 14:17 Ответить
Хороший кацап- мертвий кацап!
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08.04.2022 14:19 Ответить
Обратите внимание на лайки под видео. Я не хочу жить с этим биомусором в одной стране
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08.04.2022 14:20 Ответить
А ми приймаем тисячи их беженцив, яки валять на Днипро. Тих самих виродкив,яких тошнить од всього Украинського, ну при перший опасности - бижать в ненависну Украину. Накуя нам тисячи цих тварей по всий Украини???
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08.04.2022 14:20 Ответить
Нехай відправляють на перепоховання на захід України. В нас біженці через пару тижнів досить вправно починають розмовляти українською)
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08.04.2022 14:24 Ответить
Перепоховання?
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08.04.2022 14:56 Ответить
Перевиховання, звичайно😃
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08.04.2022 16:48 Ответить
а сколько их них имеют по два паспорта?
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08.04.2022 14:29 Ответить
Не меліть муйні! В Краматорську багато було завжди патріотів України. Та розмовляв часто у Дніпрі останнім часом з біженціями з Донеччини, абсолютно адекватні. І ці невинні люди їхали саме вглиб України, а не чекали орків! А у Дніпрі вати мало? Подивіться навкруги!
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08.04.2022 15:08 Ответить
квітень 2014-го, заблоковані українські десантники.
на той час Крам практично контролювався ватниками.
нашим залишався лише аеродром
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08.04.2022 15:14 Ответить
А це яке має відношення до загиблих українскьких жінок і дітей, які тікали далі в Україну від орків?
А на виборах у Днпропетровську облраду кожен п'ятий за прокацапську ОПЗЖ проголосував! І ЩО? А у Кривому Розі?
Ви провокатори! Або не розумні люди! М'ко кажучи...
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08.04.2022 15:23 Ответить
Орки уже рассказывают, что это украинская точка-У якобы разбила краматорский жд вокзал...абсолютно неадекватные лжецы.
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08.04.2022 14:21 Ответить
Попередження нашим воїнам про необхідність прикриття від ракетних ударів.
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08.04.2022 14:22 Ответить
Опасно организовывать массовые скопления людей. Эвакуацию проводить скрыто а не трубить по всем каналам.
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08.04.2022 14:24 Ответить
це тупо залякування населення. якщо в параші це роблять кийками. То в Україну летять точки у.
Це потрібно взяти на озброєння.
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08.04.2022 14:26 Ответить
Ты не устал менять аккаунты? А тебя не смущает вопрос. Зачем ВСУ бить точкой У по мирным жителям города, в котором преобладает российская пропаганда?
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08.04.2022 14:38 Ответить
Про живой щит, так же можно отнести и к рф. Точки у рф есть, использовать их как раз для провокаций.
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08.04.2022 14:44 Ответить
Да что ты? А чья это техника между домами стоит? А чьи это снайперы в моем городе? А кто это окопался на каждой улице моего города? А кто это не пропускает гумконвои и медикаменты в город, где магазины пустые, потому что славная армия всё разграбила? Подсказать?
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08.04.2022 14:50 Ответить
Об этом писала расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT): мариупольское направление, где, вероятно, РФ применяются «Точки-У» 47-й ракетной бригады из Кореновска Краснодарского края (бригада получила «Искандеры» только в январе этого года и могла не успеть их освоить). Про лугандонию вообще молчу.
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08.04.2022 14:57 Ответить
Ты,гниль, сам ракеты считал и идентифицировал. Ублюдок кацапский.
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08.04.2022 14:43 Ответить
ГОРЕТЬ ИМ В АДУ!
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08.04.2022 14:29 Ответить
"Работаем по скоплению ВСУ" - кацапсько-фашистська отмазка за вбивства цивільних... з одної сторони, з іншої, ми, всі українці, для кацапні воїни ВСУ.
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08.04.2022 15:33 Ответить
Компромат 2.0 :: Решаем что является компроматом


@corruption_ru

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Путлер отомстил за санкции против своих дочерей

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08.04.2022 16:08 Ответить
******** рашистские, мы вас всех уничтожим.
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08.04.2022 16:15 Ответить
В кацапії хвороба суспільства зайшла настільки далеко, що лікування нажаль тільки хірургічними методами
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08.04.2022 18:08 Ответить
Ще хтось вірить що війну не треба переносити на кацапію? Наївні
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08.04.2022 18:09 Ответить
Траекторию ракеты легко вычислить - она летит по параболе. А значит легко вычислить и место запуска.
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08.04.2022 20:40 Ответить
 
 