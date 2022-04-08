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Российские солдаты бегут под огнем танка: подразделения "Кракена" и "Винтажа" под Харьковом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские подразделения "Кракена" и "Винтажа" в районе Прелесного и Кутузовки под Харьковом вынудили российских оккупантов к бегству.
В сети опубликовали кадры побега российских военных от огня украинского танка, сообщает Цензор.НЕТ.
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+30 Ratibor Swet
показать весь комментарий08.04.2022 14:23
+27 экзорцист
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показать весь комментарий08.04.2022 14:20
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"Сёня прощание с жириком было. ***** приехало. Ни одного человека в зале, даже почётный караул убрали от гроба"
*)
дело секретное, без посторонних
И почему я этим не удивлён? ))
А так красиво все, дома ухоженные, кацапы уходящие...
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