Российские солдаты бегут под огнем танка: подразделения "Кракена" и "Винтажа" под Харьковом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинские подразделения "Кракена" и "Винтажа" в районе Прелесного и Кутузовки под Харьковом вынудили российских оккупантов к бегству.

В сети опубликовали кадры побега российских военных от огня украинского танка, сообщает Цензор.НЕТ.

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