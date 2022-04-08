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Российские солдаты бегут под огнем танка: подразделения "Кракена" и "Винтажа" под Харьковом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские подразделения "Кракена" и "Винтажа" в районе Прелесного и Кутузовки под Харьковом вынудили российских оккупантов к бегству.

В сети опубликовали кадры побега российских военных от огня украинского танка, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: ВСУ уничтожили колонну войск РФ в районе Ични на Черниговщине, - оперативное командование "Північ". ФОТОрепортаж

Российские солдаты бегут под огнем танка: подразделения Кракена и Винтажа под Харьковом 01
Российские солдаты бегут под огнем танка: подразделения Кракена и Винтажа под Харьковом 02
Российские солдаты бегут под огнем танка: подразделения Кракена и Винтажа под Харьковом 03
Российские солдаты бегут под огнем танка: подразделения Кракена и Винтажа под Харьковом 04
Российские солдаты бегут под огнем танка: подразделения Кракена и Винтажа под Харьковом 05
Российские солдаты бегут под огнем танка: подразделения Кракена и Винтажа под Харьковом 06
Российские солдаты бегут под огнем танка: подразделения Кракена и Винтажа под Харьковом 07
Российские солдаты бегут под огнем танка: подразделения Кракена и Винтажа под Харьковом 08
Российские солдаты бегут под огнем танка: подразделения Кракена и Винтажа под Харьковом 09
Российские солдаты бегут под огнем танка: подразделения Кракена и Винтажа под Харьковом 10
Российские солдаты бегут под огнем танка: подразделения Кракена и Винтажа под Харьковом 11
Российские солдаты бегут под огнем танка: подразделения Кракена и Винтажа под Харьковом 12
Российские солдаты бегут под огнем танка: подразделения Кракена и Винтажа под Харьковом 13
Российские солдаты бегут под огнем танка: подразделения Кракена и Винтажа под Харьковом 14
Российские солдаты бегут под огнем танка: подразделения Кракена и Винтажа под Харьковом 15
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Топ комментарии
+30
Говорит Москва!

"Сёня прощание с жириком было. ***** приехало. Ни одного человека в зале, даже почётный караул убрали от гроба"
*)
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08.04.2022 14:23
+27
Жирік міг би й посунутися.
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08.04.2022 14:27
+21
Біжать? Значить здохнуть уставші.
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08.04.2022 14:20
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Біжать? Значить здохнуть уставші.
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08.04.2022 14:20 Ответить
Говорит Москва!

"Сёня прощание с жириком было. ***** приехало. Ни одного человека в зале, даже почётный караул убрали от гроба"
*)
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08.04.2022 14:23 Ответить
Жирік міг би й посунутися.
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08.04.2022 14:27 Ответить
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08.04.2022 14:54 Ответить
То компъютерная графика. Там уже сравнили кадры и нашли отличия.
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08.04.2022 14:28 Ответить
Будь їх воля, вони б і жиріка б з труни прибрали! А то уявляєте ситуацію: ***** підходить до труни, почесний караул, куплений соросятами та іншими русофобами, кричить "Слава Україні!", а жирік встає з труни, відповідає "Героям слава!" і занурює пазурі і ікла в горлянку *****(секретна розробка зомбо-вірусу з кращих біо-лабораторії України).
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08.04.2022 14:31 Ответить
Прям як у Подерев'янського. Павлік Морозов
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08.04.2022 14:45 Ответить
А хто ж тоді робив фотографії?
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08.04.2022 15:41 Ответить
Ну пускай кацапские художники напишут картину маслом "Прощание Жирика с х*ем". А композитры напишут марш "Прощание юриста".
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08.04.2022 17:19 Ответить
жирик передавал ***** политическое завещание
дело секретное, без посторонних
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08.04.2022 21:05 Ответить
Женіть фашистів так, щоб з них на ходу штани злітали
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08.04.2022 14:27 Ответить
Великолепные съемки ..они не только удирают ,но ещё и награбленное с собой тащут..запланированное бегство..
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08.04.2022 14:28 Ответить
То трофеї, які покладуть на параді 9 травня до крємльовської стіни...)
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08.04.2022 14:38 Ответить
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08.04.2022 14:56 Ответить
жаль на дроне не было гранаты, они бы еще веселей бежали, правда не все
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08.04.2022 14:30 Ответить
Украинские подразделения "Крякина" и "Винтажа" помогут оккупантам крякнуться и разделают их "под хохлому"
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08.04.2022 14:30 Ответить
Винтажно разделают.
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08.04.2022 14:58 Ответить
И все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут и я бегу.
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08.04.2022 14:33 Ответить
-- а он им светит...
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08.04.2022 16:06 Ответить
А им Гаага светит...
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08.04.2022 17:20 Ответить
...врядли доживут до суда, в процессе предварительного заключения...*)
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08.04.2022 17:32 Ответить
земля обработана, огородики, участки, домики, гаражи - красота. ****** кацапы кто вас сюда звал.
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08.04.2022 14:37 Ответить
Бегут, но награвленное не бросают.
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08.04.2022 14:48 Ответить
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08.04.2022 15:01 Ответить
Так уже было. Из посольства в США кацапские послы даже лампочки повыкручивали
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08.04.2022 15:33 Ответить

И почему я этим не удивлён? ))
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08.04.2022 15:34 Ответить
Якщо, по вашому, це втеча то я сумніваюсь. Взяли пакети, матраси, подушки, якісь тряпки і кудись, спокійно по*издили між будинками. Нахрен показувати таку "втечу"? При цьому дуже добре видно, що горить цивільна будівля. Ви вороги.
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08.04.2022 14:48 Ответить
Чо это они бежат?! Они должны уже лежать!!
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08.04.2022 14:56 Ответить
Хочется спросить как в анекдоте про картину "Корова щиплет траву", а танк то где? А танк уехал, шо он тебя ждать будет.
А так красиво все, дома ухоженные, кацапы уходящие...
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08.04.2022 15:15 Ответить
Ну, кілька будинків горять, мабудь, той танк у них і поцілив. Я ж кажу - якась херня, малята
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08.04.2022 16:12 Ответить
не видно ні танка, не видно що быжать... взагалі незрозумілий зміст цих пустих, віднеосно заголовка світлин.
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08.04.2022 15:23 Ответить
Байрактар ефективнее танка. От Байрактара они бы не убежали.
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08.04.2022 15:31 Ответить
Цензор забанте єту хрень !
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08.04.2022 15:40 Ответить
гля духи шаряться просто так ,так і хочеться хоть каменюку кинути по ним
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08.04.2022 15:42 Ответить
Мабудь, туплю, але я не побачив на цьому відео ні "біжать", ні "танка" - така собі неспішна вечірня прогулянка. Чому їх усіх там не замочили? Нахєра цей "інстаграм" тут показувати
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08.04.2022 16:10 Ответить
Нема ні танку і ніхто особливо стримко не біжить. Але є гучний заголовок і купа порожніх фоток ні про що. Цензор, ви не вважаєте що від такого сорту світлин шкоди більш ніж користі?
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08.04.2022 17:09 Ответить
Наш Легендарний Батальйон "Азов" Визнано Найбоєздатнішим Бойовим Підрозділом У Світі
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08.04.2022 17:21 Ответить
ДАЙТЕ УКРАИНЕ 1000 УДАРНЫХ ДРОНОВ !!!
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08.04.2022 19:08 Ответить
Де вони в дупу біжать? Тягнуть награбоване 5хв повільно і ніхто по них навіть не шмальнув жодного разу навіть зі стрілецької зброї.
Ви переглядайте, що постите
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08.04.2022 22:23 Ответить
это не воины а группа торгашей челноков напрлявюшие в сторону места сбора!!!
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06.05.2022 14:16 Ответить
 
 