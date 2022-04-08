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Россия отправляла в Украину расконсервированные ОТРК "Точка-У". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне расконсервировали свои ОТРК "Точка-У" и поставили в подразделения сил вторжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал InformNapalm.

Как отмечается, на этом видео российские ОТРК "Точка-У" с буквой "V" фиксировались на ж.д. платформах в Гомеле, 31 марта 2022 года.

Российские ОТРК "Точка-У" также фиксировались на фото и видео в других локациях.

"Волонтеры InformNapalm уже неоднократно указывали, что россияне расконсервировали свои Точки-У и поставили их в подразделения сил вторжения, чтобы выполнять самые кровавые задачи по обстрелам, в том числе гражданских объектов, а вообще рассказывать якобы "Точки-У" давно нет в российские войска и их заменили "Искандерами".Таким образом рашисты хотят объяснить внутренней аудитории РФ, якобы "Украина сама себя обстреливает", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Работаем по скоплению ВСУ": российские оккупанты подтвердили, что нанесли удар по вокзалу Краматорска. ВИДЕО

Как уже отмечалось, утром 8 апреля российские оккупанты обстреляли ракетами железнодорожный вокзал Краматорска. По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, по состоянию на 13:00 известно о 39 погибших и 87 раненых.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+20
Твари рашистские! Им не верит никто уже в мире. только *непокоренный бонбас* трубит . что это Украина разбомбила эвакуированных. Ну. дебили. хоть объясните. с какой целью это сделала бы Украина? Что б вас спровоцировать дебилов? На что. по вашему? На войну?
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08.04.2022 14:35
+19
твари брехливые...думают нельзя опровергнуть их ложь ????



а тут....тадамммм....

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08.04.2022 14:42
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якби підірвати ото бабахне одразу стільки точок разом
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08.04.2022 14:34 Ответить
Твари рашистские! Им не верит никто уже в мире. только *непокоренный бонбас* трубит . что это Украина разбомбила эвакуированных. Ну. дебили. хоть объясните. с какой целью это сделала бы Украина? Что б вас спровоцировать дебилов? На что. по вашему? На войну?
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08.04.2022 14:35 Ответить
а на Донбасі зараз керує рашистами оцей взірцевий маніяк на прізвисько "Армагедон", місцевий виплодок
https://gur.gov.ua/content/vyshchyi-komandnyi-sklad-zbroinykh-syl-rosii-osobysto-vidpovidalnyi-za-vedennia-boiovykh-dii-na-terytorii-ukrainy-heneral-leitenant-teplyns-kyi-mykhailo-iuriiovych.html
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08.04.2022 15:18 Ответить
А на це питання у кацапів відповідь одна "эта чтобы нас абвинить". Потім питаєшь, звинуватити вас у чому, відповідь: "что эта мы стреляем". Game over.
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08.04.2022 15:27 Ответить
Так вже давно оприлюдили відео пусків ракет з території, окупованої кацапами...
А ще давніше вони самі засвітили на уламку ракети, яка впала в Донецьку, кацапське маркування...
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08.04.2022 14:36 Ответить
твари брехливые...думают нельзя опровергнуть их ложь ????



а тут....тадамммм....

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08.04.2022 14:42 Ответить
Где ваши даказательства?
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08.04.2022 15:34 Ответить
ага... и вывсеврете ))))
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08.04.2022 15:45 Ответить
Гниди касабські.
Москаль...не людина
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08.04.2022 14:44 Ответить
Де байрактари? Чому не можна байрактарами знищувати подібні точку і іншу кацапо фашиську техніку на окупованих територіях!!?
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08.04.2022 14:45 Ответить
Надо бы ответить, по Белгороду
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08.04.2022 14:55 Ответить
Да и по мозырю неплохо бы было--выпрашивают месяц уже
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08.04.2022 15:02 Ответить
хотяб ж.д пути уничтожить, чтоб логистику топливо и танки не смогли быстро перебрасывать.
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08.04.2022 15:19 Ответить
по белгороду они сами себе ответят, если другой город не назначат
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08.04.2022 15:09 Ответить
Знаючи, що україна отримала від Словакії С 300 раша-фашисти будуть бить по Україні з особливою люттю, щоб вичерпати наш запас антиракет, вони ж ракети проти літаків.
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08.04.2022 15:02 Ответить
Там буде вже не 40% влучань, а лише 10%... пусків.
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08.04.2022 15:19 Ответить
и ****** что у них нету, здохните рашисты.
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08.04.2022 16:09 Ответить
НАДО ПРИДУМАТЬ ТОЧКУ ПУ, ЧТОБЫ ***** ВАЛЬНУТЬ !)
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08.04.2022 19:04 Ответить
ЧТО ОНИ МОГУТ УЖЕ СКАЗАТЬ ПРОТИВ УКРАИНЫ ПРИ ИХ НАСТУПЛЕНИИ НА НАРОД УКРАИНЫ !!!???
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08.04.2022 19:05 Ответить
 
 