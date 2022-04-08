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Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бородянка – самый разрушенный российскими войсками город Киевской области.
Журналисты зафиксировали масштабы разрушений, нанесенных российскими оккупантами Бородянке, передает Цензор.НЕТ.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
На кадрах из Бородянки разрушены дотла или обгоревшие многоэтажки, расстрелянные и раздавленные танками автомобили, уничтоженные магазины и аптеки. Спасатели разбирают завалы. Местные жители пытаются хоть как-то обустроить быт в разрушенном городе.
Фото: Роман Наумов, для Цензор.НЕТ
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+14 Kindrat74
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+10 Hanka Panyanka
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+4 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий08.04.2022 15:04
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Він їх запитує:
- Що ви хочете, чого тут зібралися ?
- Хочемо щоб у Коломиї поставили пам'ятник Бандері !!!
- Добре, завтра буде.
На слаідуючий день забралося ще більше людей і всі щось кричать та вимагають.
- Чого вам ще треба ?
- Хочемо щоб Бандера був на коні, як хмельницький !!!
-Добре, завтра все виконаєм.
На слідуючий день аналогічна ситуація.
- Ну чого вам і ще потрібно !?
- Хочемо щоб в одній руці у Бандери була булава, а в іншій - голова москаля
!!!
- Ну булаву зробимо, але ж голова буду псуватись.
-НІЧОГО, МИ БУДЕМО КОЖЕН ДЕНЬ МІНЯТИ !!!!!!!!!!!!!
А як вони татар ********** в 40х годах - вагонами вивозили з Криму . А як вони протидіяли , коли татари почали вертатись в Крим в 90 роках .