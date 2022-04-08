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Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бородянка – самый разрушенный российскими войсками город Киевской области.

Журналисты зафиксировали масштабы разрушений, нанесенных российскими оккупантами Бородянке, передает Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

На кадрах из Бородянки разрушены дотла или обгоревшие многоэтажки, расстрелянные и раздавленные танками автомобили, уничтоженные магазины и аптеки. Спасатели разбирают завалы. Местные жители пытаются хоть как-то обустроить быт в разрушенном городе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тела четырех человек, скрывавшихся от бомбардировки российских оккупантов, изъяли из-под завалов в Бородянке. ФОТОрепортаж

Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка 01
Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка 02
Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка 03
Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка 04
Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка 05
Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка 06
Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка 07
Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка 08
Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка 09
Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка 10
Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка 11
Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка 12
Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка 13
Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка 14
Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка 15
Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка 16
Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка 17
Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка 18
Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка 19
Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка 20
Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка 21
Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка 22
Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка 23
Раздавленные танками автомобили и уничтоженные до основания многоэтажки: самый разрушенный город Киевщины Бородянка 24

Фото: Роман Наумов, для Цензор.НЕТ
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Топ комментарии
+14
А так хочеться побачити подібні фото десь з Мацкви чи якогось Засратова! (
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08.04.2022 14:52
+10
а я хочу, чтобы по улицам какого-нибуд засратова или мацквы бегали толпы одичалых, голодных орков, грызли друг другу глотки и крушили все вокруг..., пусть они сами все сделают... и тогда мы поставим автомат в угол, на всякий случай...
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08.04.2022 14:59
+4
Йде мер міста Коломиї на роботу та бачить біля ратуші великий мітинг, люди кричать, щось вимагають.

Він їх запитує:

- Що ви хочете, чого тут зібралися ?

- Хочемо щоб у Коломиї поставили пам'ятник Бандері !!!

- Добре, завтра буде.

На слаідуючий день забралося ще більше людей і всі щось кричать та вимагають.

- Чого вам ще треба ?

- Хочемо щоб Бандера був на коні, як хмельницький !!!

-Добре, завтра все виконаєм.

На слідуючий день аналогічна ситуація.

- Ну чого вам і ще потрібно !?

- Хочемо щоб в одній руці у Бандери була булава, а в іншій - голова москаля

!!!

- Ну булаву зробимо, але ж голова буду псуватись.

-НІЧОГО, МИ БУДЕМО КОЖЕН ДЕНЬ МІНЯТИ !!!!!!!!!!!!!
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08.04.2022 15:04
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Правила форума Совет форумчан
А так хочеться побачити подібні фото десь з Мацкви чи якогось Засратова! (
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08.04.2022 14:52 Ответить
а я хочу, чтобы по улицам какого-нибуд засратова или мацквы бегали толпы одичалых, голодных орков, грызли друг другу глотки и крушили все вокруг..., пусть они сами все сделают... и тогда мы поставим автомат в угол, на всякий случай...
показать весь комментарий
08.04.2022 14:59 Ответить
Йде мер міста Коломиї на роботу та бачить біля ратуші великий мітинг, люди кричать, щось вимагають.

Він їх запитує:

- Що ви хочете, чого тут зібралися ?

- Хочемо щоб у Коломиї поставили пам'ятник Бандері !!!

- Добре, завтра буде.

На слаідуючий день забралося ще більше людей і всі щось кричать та вимагають.

- Чого вам ще треба ?

- Хочемо щоб Бандера був на коні, як хмельницький !!!

-Добре, завтра все виконаєм.

На слідуючий день аналогічна ситуація.

- Ну чого вам і ще потрібно !?

- Хочемо щоб в одній руці у Бандери була булава, а в іншій - голова москаля

!!!

- Ну булаву зробимо, але ж голова буду псуватись.

-НІЧОГО, МИ БУДЕМО КОЖЕН ДЕНЬ МІНЯТИ !!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
08.04.2022 15:04 Ответить
‼️Недарма українці - западенці таки анекдоти складали - бо жестокість москалів на собі ще в 39 році випробували
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08.04.2022 15:06 Ответить
Какая-то необъяснимая жестокость! Зачем!!?
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08.04.2022 14:57 Ответить
Замена одного этноса другим - кацапы это методотработали уже 1000 лет
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08.04.2022 15:01 Ответить
Может быть. Но ведь люди уже уезжали. Теперь побояться идти на вокзал и многие останутся в городе.
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08.04.2022 15:03 Ответить
А для чого їм щоб їхали? Їм потрібні люди для переселення до Сибіру, в якості призовного контингенту і т д. Без людей для чого війна? Їм ще ж Прибалтику брати і далі.
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08.04.2022 15:08 Ответить
Кацапам нужна гарантія, шо етнос ( українці ) не повернуться зовсім на свої землі.

А як вони татар ********** в 40х годах - вагонами вивозили з Криму . А як вони протидіяли , коли татари почали вертатись в Крим в 90 роках .
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08.04.2022 15:12 Ответить
смерті прошу, господи. не відмов в такій милості, я ж не для себе.
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08.04.2022 15:08 Ответить
 
 