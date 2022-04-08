РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15619 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
4 857 12
война (47275) Зеленский (16621) поддержка (517) флешмоб (136)

"Смелость - наш национальный ресурс": Зеленский принял участие во флешмобе #BRAVEUKRAINE. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие во флешмобе #BRAVEUKRAINE.

В своем телеграм-канале Зеленский опубликовал ролики в поддержку смелости, проявляемой народом Украины в условиях войны с российскими оккупантами, передает Цензор.НЕТ.

"Смелость не купить. Не отнять.
Смелость – быть Украиной.
Смелость – наш национальный ресурс.

Присоединяйтесь к флешмобу #BRAVEUKRAINE — выкладывайте фото и видео, где можно увидеть всю смелость нашего народа", - призвал президент Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Плечом к плечу. В Лондоне прошел многотысячный митинг в поддержку Украины. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
вже ходить жарт - у Франції був колись Бонапарт, а в нас є лишень Боневтік.
показать весь комментарий
08.04.2022 15:47
+14
Помним вава, помним як ти героїчно тікав від повісток.
показать весь комментарий
08.04.2022 15:45
+8
Украинцы - воины. Русня - трусы, насильники и мародёры.
показать весь комментарий
08.04.2022 15:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Украинцы - воины. Русня - трусы, насильники и мародёры.
показать весь комментарий
08.04.2022 15:44 Ответить
Помним вава, помним як ти героїчно тікав від повісток.
показать весь комментарий
08.04.2022 15:45 Ответить
вже ходить жарт - у Франції був колись Бонапарт, а в нас є лишень Боневтік.
показать весь комментарий
08.04.2022 15:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=B4nCavVBwKk
показать весь комментарий
08.04.2022 17:01 Ответить
Чому немає англомовного перекладу ?
показать весь комментарий
08.04.2022 15:46 Ответить
УКРАИНЦЫ сильные духом,и крепки умом.русня биомуор и стадо баранов,нелюди!
показать весь комментарий
08.04.2022 15:47 Ответить
Я по лісах і то голився і помитися знаходив можливість.
показать весь комментарий
08.04.2022 15:48 Ответить
так Вам жеж не треба було зображати нещасне, втомлене і заклопотане..)))
а тут - красива картинка і добре виставлене світло - важніші за все...
показать весь комментарий
08.04.2022 15:51 Ответить
 
 