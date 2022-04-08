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"Смелость - наш национальный ресурс": Зеленский принял участие во флешмобе #BRAVEUKRAINE. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие во флешмобе #BRAVEUKRAINE.
В своем телеграм-канале Зеленский опубликовал ролики в поддержку смелости, проявляемой народом Украины в условиях войны с российскими оккупантами, передает Цензор.НЕТ.
"Смелость не купить. Не отнять.
Смелость – быть Украиной.
Смелость – наш национальный ресурс.
Присоединяйтесь к флешмобу #BRAVEUKRAINE — выкладывайте фото и видео, где можно увидеть всю смелость нашего народа", - призвал президент Украины.
Топ комментарии
+15 Ksenia VB
показать весь комментарий08.04.2022 15:47
+14 4 Повістки
показать весь комментарий08.04.2022 15:45
+8 dihlofos
показать весь комментарий08.04.2022 15:44
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