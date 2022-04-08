ПТРК "Амулет" и "Стугна-П" начали устанавливать на модернизированные бронемашины советского образца - КБ "Луч". ВИДЕО

Выездные бригады ГП "ГосККБ "Луч" приступили к модернизации советских боевых машин и устанавливают на них современное ракетное вооружение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, именно таким образом были улучшены бронеавтомобили 9П148 "Конкурс". Они теперь оснащены противотанковыми ракетными комплексами "Амулет" и "Стугна-П".

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Для справки:

Ракетный комплекс "Амулет" - дистанционно управляемый боевой модуль с двумя универсальными направляющими для пусков ракет калибром 130 мм или 152 мм. Углы работы: 360 ° в горизонтальной плоскости и -9 ° .. +27 ° в вертикальной. Унификация комплексов "Амулет" и "Скиф" ("Стугна-П") заключается в использовании стандартных приборов наведения и ракет РК-2/РК-2М с тандемными кумулятивными или осколочно-фугасными боевыми частями.

Благодаря дистанционному управлению, ПТРК "Скиф" (Стугна-П"), в свою очередь, также можно устанавливать на любые мобильные платформы – при этом, при необходимости, пусковая установка легко снимается и может быть использована для стрельбы из треноги.

Ракеты 130 мм РК-2С с тандемной боевой частью поражают цели на дальности до 5 км, уничтожают динамическую защиту танка и пробивают до 800 мм основной гомогенной брони. Ракеты 152 мм РК-2М-К пробивают уже до 1000 мм брони по динамической защите.

Противотанковые ракетные комплексы ГП "ГосККБ "Луч" с лазерным наведением эффективны против тяжелой и легкой бронетехники, бетонных блиндажей, низко летающих вертолетов и морских целей, независимо от температурной контрастности целей.

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