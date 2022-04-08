РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16595 посетителей онлайн
Новости Видео ОбществоВойна в Украине Война
36 832 103
война (47275) модернизация (155) оружие (9397) КБ Луч (19)

ПТРК "Амулет" и "Стугна-П" начали устанавливать на модернизированные бронемашины советского образца - КБ "Луч". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Выездные бригады ГП "ГосККБ "Луч" приступили к модернизации советских боевых машин и устанавливают на них современное ракетное вооружение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, именно таким образом были улучшены бронеавтомобили 9П148 "Конкурс". Они теперь оснащены противотанковыми ракетными комплексами "Амулет" и "Стугна-П".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские захватчики вывозят из Беларуси угнанные в Украине авто. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также читайте: Песков о завершении войны: "Речь идет об обозримом будущем"

Для справки:

Ракетный комплекс "Амулет" - дистанционно управляемый боевой модуль с двумя универсальными направляющими для пусков ракет калибром 130 мм или 152 мм. Углы работы: 360 ° в горизонтальной плоскости и -9 ° .. +27 ° в вертикальной. Унификация комплексов "Амулет" и "Скиф" ("Стугна-П") заключается в использовании стандартных приборов наведения и ракет РК-2/РК-2М с тандемными кумулятивными или осколочно-фугасными боевыми частями.

Благодаря дистанционному управлению, ПТРК "Скиф" (Стугна-П"), в свою очередь, также можно устанавливать на любые мобильные платформы – при этом, при необходимости, пусковая установка легко снимается и может быть использована для стрельбы из треноги.

Ракеты 130 мм РК-2С с тандемной боевой частью поражают цели на дальности до 5 км, уничтожают динамическую защиту танка и пробивают до 800 мм основной гомогенной брони. Ракеты 152 мм РК-2М-К пробивают уже до 1000 мм брони по динамической защите.

Противотанковые ракетные комплексы ГП "ГосККБ "Луч" с лазерным наведением эффективны против тяжелой и легкой бронетехники, бетонных блиндажей, низко летающих вертолетов и морских целей, независимо от температурной контрастности целей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За время войны в Чернигове погибли около 700 человек, - мэр Атрошенко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+35
Молодцы. Отстрелялись и съе...ались. Так и надо.
показать весь комментарий
08.04.2022 16:10
+28
Мы знаем все. Мы помним все.
Мы поняли: немцы русские не люди.

Отныне слово "немец" "русский" для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово "немец" "русский"разряжает ружье.

Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.

Если ты не убил за день хотя бы одного немца русского, твой день пропал.

Если ты думаешь, что за тебя немца русского убьет твой сосед, ты не понял угрозы.

Если ты не убьешь немца русского, немец русский убьет тебя.

Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Германии России.

Если ты не можешь убить немца русского пулей, убей немца русского штыком.

Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей немца русского до боя.

Если ты оставишь немца русского жить, немец русский повесит русского украинского человека и опозорит русскую украинскую женщину.

Если ты убил одного немца русского, убей другого - нет для нас ничего веселее немецких русских трупов.

Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою немцев русских.

Убей немца русского! - это просит старуха-мать.

Убей немца русского! - это молит тебя дитя.

Убей немца русского! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!

Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
«Красная звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236])
показать весь комментарий
08.04.2022 16:11
+24
Нормально
показать весь комментарий
08.04.2022 16:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
А ЧЕГО НЕ ТАКИМИ !?
показать весь комментарий
09.04.2022 00:23 Ответить
Добре, що пускові установки можна легко знімати з цих машин. Тому що ці машини роблять легкопомітними не тільки самі пускові установки, але і операторів, якщо оператори сидять у цих машинах.

Помітність машин і, відповідно, встановлених на них ударних систем і операторів нівелює такі значні фактори переваги в бою, як несподіваність і захищеність операторів.

Добре, що ці ударні системи мають велику дальність і здатні знищувати навіть повітряні цілі, і що машини дають мобільність і захищають операторів від куль малого калібру. - Можливо, це знадобиться для боїв у степах за Крим і південь, оскільки там сховатися складніше, аніж у лісах на півночі, а тому мобільність більш важлива. Однак втрачати непомітність завжди неприємно.
показать весь комментарий
09.04.2022 00:29 Ответить
Колись у військах Хамві було достатньо багато, не раз бачив їх проїздом ще років зо п'ять тому. А від початку вторгнення ще не бачив жодного, ні вживу, ні на відео. Зламались усі чи що?
показать весь комментарий
09.04.2022 14:32 Ответить
Страница 2 из 2
 
 