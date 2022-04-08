Возвращаться в Киев рано, действия врага могут быть непредсказуемыми, - городская военная администрация. ВИДЕО

Военная администрация Киева обращается ко всем жителям города: возвращаться рано, ведь действия врага могут быть непредсказуемыми.

Об этом идет речь в сообщении Киевской городской военной администрации (КГВА), передает Цензор.НЕТ.

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"Сейчас в пригородах и в окрестностях столицы продолжаются аварийно-восстановительные мероприятия, разминирование местности и обезвреживание взрывоопасных предметов. Пока в Киеве возобновляют работу предприятия, мы пытаемся приспособиться к современным реалиям. Машин на киевских улицах становится больше. Чтобы уменьшить возникновение пробок, мы расширяем проезжую полосу там, где есть блокпосты.. При этом сами блокпосты остаются. Нам следует быть в боевой готовности", - пояснили в КГВА.

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