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Борьба за Донбасс и Причерноморье: вскоре новое сражение, - прямой эфир с Юрием Бутусовым. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В 19:00 прямой эфир. Сегодня будем говорить о Донбассе и Причерноморье. Что делать и когда ждать нового наступления? Проанализирую актуальные карты. И, конечно, обсудим очередное кровавое преступление РФ в Краматорске.

Об этом сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Также читайте: Выведенные с севера Украины войска требуют значительного пополнения, чтобы перебросить их на Донбасс, - Минобороны Великобритании

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+25
Який стратєх випустив кацапню з Криму?
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08.04.2022 19:01
+25
Видання Jane's Defence Weekly, що є одним із найрейтринговішим військових видань заявило, що український батальйон "Азов" визнаний світовими військовими експертами, та аналітиками, як найбоєздатніший елітний приватно-бойовий підрозділ у світі.

Той рівень боєздатності, який демонструє батальйон "Азов", як відмічають навіть росіяни знаходиться десь за межею реальності. А представники так званого спецназу "Л/ДНР" заявляли, що полк "Азов" дивиться на них, як на пришельців часів Першої світової війни.


Попри нелюдьскі умови і чисельну перевагу ворога полк спільно із ЗСУ вже більше місяця здійснює оборону Маріуполя, наносячи окупантам значних втрат в техніці і живій силі.

Солдат із 8-ї гвардійської загальновійськової армії, яка стоїть під Маріуполем, розповів російському опозиційному виданню «Можемо пояснити» про ситуацію в лавах військових.

«Тут відбувається пи**ець. В маріуполі було 60 танків, залишилося 6. Екіпажів, звичайно, більше, але 102-й полк [зі 150-ї мотострілецької дивізії] цілком ро**бали із засідки. Командир їм казав "розвідка боєм, розвідка боєм", хоча всі знали і просто кинули в м'ясо, - обурюється співрозмовник "МО"

Сьогодні весь світ признав, що український батальйон "Азов" - жива легенда. А хтось сумнівався?
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08.04.2022 19:16
+18
Генерал-майор Дмитро Марченко, якого ми усі разом викупили з застінків венедиктової, вже не командуе обороною Миколаєва, бо завдяки і йому Миколаєв це тил! Тепер і Кім справиться) Сподіваюсь, пан генерал отримавє від зеленського нагороду і оборонятиме Слов'янськ.
Та хрен з тим зеленським, не нагородить так не нагородить(
А Кім хоча б публічно подякував опальному генералу, чи з памперсами проблема?
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08.04.2022 19:25
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Який стратєх випустив кацапню з Криму?
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08.04.2022 19:01 Ответить
Згоден, якось вийшло по дурному
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08.04.2022 19:04 Ответить
"по дурному" і зрада, це 2ві великі різниці!

мені здається, що влада все давно здала та продала!
Але! Україньский народ так налякав зейобиків, що воно боїться народу набагато більше ніж спонсорів та кураторів!

хтось має іншу думку? висловлюйте)
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08.04.2022 20:01 Ответить
Не зря же иуды закрыли все проукраинские каналы- ЕСПРЕССО ,ПРЯМИЙ, Пятий канал ‼️В Одессе работают рашистские каналы
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09.04.2022 08:56 Ответить
Те, що херсонське СБУ і не тільки чкурнуло, що аж засвистіло за ними, задовго до підходу кацапів до міста - це відомий факт. Те, що розмінували перешийок - правда. Те, що херсонському ТРО не видали зброю - теж факт.

А ось не випустити кацапню з Криму - було неможливо. Взагалі. "Стояти" насмерть посеред степу, під концентрованим артилерійським вогнем та масованими атаками авіації?!? Ви в своєму глузді?

Тож навіть якщо би не розмінували - це затримало би кацапів максимум на добу. І "стратєх", а саме, якщо не змінили, генерал-майор Олег Вишневський - вирішив и зробив абсолютно правильно.
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09.04.2022 16:43 Ответить
Питання по Марченко. Шо там трапилось?
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08.04.2022 19:05 Ответить
Генерал-майор Дмитро Марченко, якого ми усі разом викупили з застінків венедиктової, вже не командуе обороною Миколаєва, бо завдяки і йому Миколаєв це тил! Тепер і Кім справиться) Сподіваюсь, пан генерал отримавє від зеленського нагороду і оборонятиме Слов'янськ.
Та хрен з тим зеленським, не нагородить так не нагородить(
А Кім хоча б публічно подякував опальному генералу, чи з памперсами проблема?
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08.04.2022 19:25 Ответить
Кім це миколаївський Арестович. Не знаю наскільки він ефективний в реальному бою, а от в інформаційній війні гарно попрацював: і наших заспокоював і рашистів добряче дратував. На мордорських ресурсах його частенько згадують і вимагають у своїх орків захопити Миколаїв і знищити Кіма.
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08.04.2022 20:34 Ответить
І що в цьому визначного ?
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08.04.2022 20:49 Ответить
А я що пропонував приставити Кіма до нагороди ? Його відоси вселяли людям впевненість , відволікали від панічних думок, люди на вулиці переказували один одному, що сказав Кім і вірили,що все буде добре.
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08.04.2022 21:05 Ответить
Кім молодець !
але чому ви принижуєте Кіма порівнюючи його із Люською ?
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08.04.2022 22:15 Ответить
Ну Люська в перші дні теж був молодець і не давав впасти у відчай та паніку, це вже потім його почало штормити. Якось так склалося, що в перші дні війни по телевізору Арестович піднімав настрій, а в інтернеті Кім і дивлячися як впевненно вони виглядають, хотілося вірити у краще.
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08.04.2022 22:32 Ответить
иди курсом руского корабля.
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08.04.2022 22:23 Ответить
какое слово из четырёх тебе не ясно?
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08.04.2022 22:46 Ответить
Слава Відважному Генералу.
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09.04.2022 14:49 Ответить
ДАЙТЕ НАМ ТАКИХ ЦЯЦЬОК
M270 MLRS
https://www.youtube.com/watch?v=as3o_ggwGHA
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08.04.2022 19:06 Ответить
Видання Jane's Defence Weekly, що є одним із найрейтринговішим військових видань заявило, що український батальйон "Азов" визнаний світовими військовими експертами, та аналітиками, як найбоєздатніший елітний приватно-бойовий підрозділ у світі.

Той рівень боєздатності, який демонструє батальйон "Азов", як відмічають навіть росіяни знаходиться десь за межею реальності. А представники так званого спецназу "Л/ДНР" заявляли, що полк "Азов" дивиться на них, як на пришельців часів Першої світової війни.


Попри нелюдьскі умови і чисельну перевагу ворога полк спільно із ЗСУ вже більше місяця здійснює оборону Маріуполя, наносячи окупантам значних втрат в техніці і живій силі.

Солдат із 8-ї гвардійської загальновійськової армії, яка стоїть під Маріуполем, розповів російському опозиційному виданню «Можемо пояснити» про ситуацію в лавах військових.

«Тут відбувається пи**ець. В маріуполі було 60 танків, залишилося 6. Екіпажів, звичайно, більше, але 102-й полк [зі 150-ї мотострілецької дивізії] цілком ро**бали із засідки. Командир їм казав "розвідка боєм, розвідка боєм", хоча всі знали і просто кинули в м'ясо, - обурюється співрозмовник "МО"

Сьогодні весь світ признав, що український батальйон "Азов" - жива легенда. А хтось сумнівався?
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08.04.2022 19:16 Ответить
хіба з ГШ не дзонили порадитися з тобою?
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08.04.2022 19:47 Ответить
пішов у відомому тобі напрямку, в тебе є ресурси, натхнення та ...
GO
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08.04.2022 20:05 Ответить
були 300 спартанців,
було Вестерпляте,
ми маємо Героїв Маріуполя !!!!
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08.04.2022 22:28 Ответить
Пану Юрію треба лікуватись.
Кашель нехороший.
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08.04.2022 19:40 Ответить
Щодо параду техніки орків на Хрещатику, яку тягнутимуть трактори - супер!
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08.04.2022 19:44 Ответить
8 травня у нас Святий день - День памяти полеглих у Другій світовій,
а 9 травня можна й "праздник" влаштувати - "Праздник трахуйочих кацапів військ" !!!
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08.04.2022 22:19 Ответить
Стоптусин Тева, дві таблетки, три рази на день. Гарно допомогає. в мене теж був такий кашель. )))
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08.04.2022 20:07 Ответить
Про Маріуполь: було, в цензор коментах, на жаль не можу назвати нік, не пам'ятаю, тактична схема; швидкі пикапи з екіпажем в якому є оператори джавелінів, та стінгерів, а також великокалиберний кулемет. Швидкий рій бджіл. Нащо проти 50тонної машини ставити навпроти таку ж саму, якщо можна знешкодити технологічною зброєю. Пересування джавелінів з огляду логістики простіше та еффективніше, майже стопроцентне влучання. З повітря захист стінгерів та брітанських ппо. Супутникова розвідка онлайн від західних партнерів, та бойови дрони, як засоби враження дальньої дії. Швидкі та потужні атакуючі дії з множини напрямків, формування прориву, й миттєвий вихід до Маріуполя. Ракетний удар по скупченню ворожої потуги зменшить опір.
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08.04.2022 20:15 Ответить
Все б так, але у ворога також є артилерія та РСЗВ. А від них ані стінгери ані джавеліни не допоможуть. Мені здається, що не я один про це думав.
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08.04.2022 21:32 Ответить
Надія на швидкість та мобільність. У порівнянні з танками та БМП джипи можуть розвинути у двічі вищу швидкість та легко маневрувати.
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08.04.2022 22:40 Ответить
СПАСИБО!Прекрасное музыкальное исполнение ..Хочется надеятся ,что главнокомандующий (тот кто руководит войной по Арестовучу)имеет относительно договоров точно такое же мнение и никаких «мирных»договор не будет подписано до полного разгрома рашистской нечести..
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08.04.2022 20:38 Ответить
Дякуємо Юрію
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08.04.2022 20:41 Ответить
Switchblade ще й для наведення використовується, навели артилерію і потім добити дронами
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08.04.2022 20:42 Ответить
Хорошая аналитика и подача материала.
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08.04.2022 20:50 Ответить
Бажаю здоровья, дякую за Шуфрича, поважаю!!!
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08.04.2022 21:50 Ответить
половину життя, починаючи з кінця 80-х, співав "Червону Калину",
але щоб отак !!!
навіть не міг уявити !!

дякую, Андрію наша Калина стала не трішки сумною, а з герцем, неймовірно страшною життєвою силою !!!!
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08.04.2022 22:10 Ответить
Може Приазов'є ?
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08.04.2022 22:35 Ответить
Військова підтримка з Європи: Чехія забезпечила постачання важкого озброєння.
Чехія відправила в Україну великий обсяг військової техніки: вартість допомоги складає сотні мільйонів доларів.
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09.04.2022 01:56 Ответить
Дякую Юра за все що ти робиш дуже пидтримує и надихає .Чого ти не в минестерстви чи штаби?якось ранише видмовився але ситуация зминилась
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09.04.2022 04:17 Ответить
Чи можливо пане Юрію використати у цій війні досвід азербайджанської армії, прориву невеликими диверсійними групами у тил ворога. Чи можливо невеликими групами форсувати вночі Дніпро і виходити в олешківські ліси та в олешківську пустелю. Там теж є ліси. Якщо такими групами взяти Олешки і захопити Антонівський міст, на правому березі утвориться добрячий котел.
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09.04.2022 15:27 Ответить
Бажаємо здоров'я,пане Юрію!!! Хай щастить! Слава ЗСУ! Слава захисникам України! Слава громадянам України!!! Смерть рашистським окупантам!!!💛💙💛💙💛💙💛💪💪💪✌️✌️✌️🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🍀🍀🍀🍀
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09.04.2022 17:05 Ответить
 
 