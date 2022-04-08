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Борьба за Донбасс и Причерноморье: вскоре новое сражение, - прямой эфир с Юрием Бутусовым. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В 19:00 прямой эфир. Сегодня будем говорить о Донбассе и Причерноморье. Что делать и когда ждать нового наступления? Проанализирую актуальные карты. И, конечно, обсудим очередное кровавое преступление РФ в Краматорске.
Об этом сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
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мені здається, що влада все давно здала та продала!
Але! Україньский народ так налякав зейобиків, що воно боїться народу набагато більше ніж спонсорів та кураторів!
хтось має іншу думку? висловлюйте)
А ось не випустити кацапню з Криму - було неможливо. Взагалі. "Стояти" насмерть посеред степу, під концентрованим артилерійським вогнем та масованими атаками авіації?!? Ви в своєму глузді?
Тож навіть якщо би не розмінували - це затримало би кацапів максимум на добу. І "стратєх", а саме, якщо не змінили, генерал-майор Олег Вишневський - вирішив и зробив абсолютно правильно.
Та хрен з тим зеленським, не нагородить так не нагородить(
А Кім хоча б публічно подякував опальному генералу, чи з памперсами проблема?
але чому ви принижуєте Кіма порівнюючи його із Люською ?
M270 MLRS
https://www.youtube.com/watch?v=as3o_ggwGHA
Той рівень боєздатності, який демонструє батальйон "Азов", як відмічають навіть росіяни знаходиться десь за межею реальності. А представники так званого спецназу "Л/ДНР" заявляли, що полк "Азов" дивиться на них, як на пришельців часів Першої світової війни.
Попри нелюдьскі умови і чисельну перевагу ворога полк спільно із ЗСУ вже більше місяця здійснює оборону Маріуполя, наносячи окупантам значних втрат в техніці і живій силі.
Солдат із 8-ї гвардійської загальновійськової армії, яка стоїть під Маріуполем, розповів російському опозиційному виданню «Можемо пояснити» про ситуацію в лавах військових.
«Тут відбувається пи**ець. В маріуполі було 60 танків, залишилося 6. Екіпажів, звичайно, більше, але 102-й полк [зі 150-ї мотострілецької дивізії] цілком ро**бали із засідки. Командир їм казав "розвідка боєм, розвідка боєм", хоча всі знали і просто кинули в м'ясо, - обурюється співрозмовник "МО"
Сьогодні весь світ признав, що український батальйон "Азов" - жива легенда. А хтось сумнівався?
GO
було Вестерпляте,
ми маємо Героїв Маріуполя !!!!
Кашель нехороший.
а 9 травня можна й "праздник" влаштувати - "Праздник трахуйочих кацапів військ" !!!
але щоб отак !!!
навіть не міг уявити !!
дякую, Андрію наша Калина стала не трішки сумною, а з герцем, неймовірно страшною життєвою силою !!!!
Чехія відправила в Україну великий обсяг військової техніки: вартість допомоги складає сотні мільйонів доларів.