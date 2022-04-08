Новые подвиги полка Азов в Мариуполе: Уничтожены российкие солдаты и взрыв российского танка. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Полк Азов, который держит героическую оборону Мариуполя, показал видео уничтожения точным ударом российской техники и живой силы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, полк "Азов" выложил видео в телеграм-канале.
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"Азов" бьет точно в цель. Цель "Азова" – уничтожение российских оккупационных войск. Бойцами полка в Мариуполе уничтожена вражеская БМП с экипажем. Российская пехота также навоевалась и прилегла пожизненно отдохнуть на одной из улиц украинского города", - говорится в описании.
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UA063387830000026007055136178 - USD (Долар США),
UA373387830000026003055124504 - EUR (Євро),
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Чи це рерговий "разводняк"?
Помогайте, если можете, это не разводняк.
Нам Бог помагає.
Бо шляху іншого
В нас просто немає."
Якже їм допомогти? .....
рюзьгемiр - це середньовiччя та смерть. рюзьгемiр - це геноцид.
всю свою iсторiю та до цих пiр...
https://youtu.be/2_fZSLalxYo