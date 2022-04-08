Новые подвиги полка Азов в Мариуполе: Уничтожены российкие солдаты и взрыв российского танка. ВИДЕО

Полк Азов, который держит героическую оборону Мариуполя, показал видео уничтожения точным ударом российской техники и живой силы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, полк "Азов" выложил видео в телеграм-канале.

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"Азов" бьет точно в цель. Цель "Азова" – уничтожение российских оккупационных войск. Бойцами полка в Мариуполе уничтожена вражеская БМП с экипажем. Российская пехота также навоевалась и прилегла пожизненно отдохнуть на одной из улиц украинского города", - говорится в описании.