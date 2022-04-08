ВСУ держат удар. День 44. Итоги. БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
44-й день Народной войны.
Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.
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Актуальные и духоподъемные новости – как ВСУ уничтожают оккупантов и умножают на ноль "вторую величайшую армию мира".
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Топ комментарии
+20 Urs
показать весь комментарий08.04.2022 21:04
+18 Дмитрий Сириус
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+13 Павло ШОвте
показать весь комментарий08.04.2022 21:13
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Буткевич, респект !!!!
Прямая речь Бурбы: "С 24 февраля защищаю свою Родину с оружием в руках.
В настоящее время в составе отдельного сводного отряда выполняя задания по назначению. И никогда бы я не писал об этом публично, если бы меня не заставили обстоятельства и ложь "разных советников".
К сожалению, есть потери в подразделении (два 200 и четыре 300)".
Він не бреше(принаймі не завжди)...він тільки блогер з непомірним ЧСВ..це десь з області якщо б я(ви) давали коментарі по Енштейну...як й що мав/міг/зробив...
40 российских дипломатических шпионов и их семьи депортированы из Германии.
Воздух в Берлине становится чище.
Твій жанр є те, що тобі дають пару копійок і обкладаєш дерьмом всіх кого заказали.
Натягнуті думки, оціночні судження подаєш як кричущі факти.
Тебе огидно слухати і дивитися на тебе.
Шкода, що ти не працюєш у Москві на Останкіно, якби ти був там, там можна всіх соловйових, кісільових, скабєєвих звільняти за непрофесійністю. Ти реально майстер і їх перевершив.
Тобі ніколи не догнати Скрипіна, Гонгадзе, Лістєва.
Ти є двадцяти копійочний.
Хотілось би почути, хто ж замовив Люсінду ? Вірніше, хто замовив Люсінді те, що воно сказануло, щоб потім народ взявся його критикувати ?