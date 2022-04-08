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Данилюк-Ярмолаева (354) Буткевич Богдан (430)

ВСУ держат удар. День 44. Итоги. БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

44-й день Народной войны.

Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич снова устраивают антипанический стрим, где отделят правду от манипуляций.

На нашем канале вы найдете самую интересную и остроумную аналитику украинского ютуба, поэтому подписывайтесь.

Актуальные и духоподъемные новости – как ВСУ уничтожают оккупантов и умножают на ноль "вторую величайшую армию мира".

Будет горячо, включайтесь!

Смотрите также: Уничтожение "Азовом" вражеской БМП с экипажем и российской пехоты на улицах Мариуполя. ВИДЕО
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Топ комментарии
+20
цензор, выпилите этого клоуна-иксперда хотя бы из своего контента.
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08.04.2022 21:04
+18
Молодцы ВСУ!
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08.04.2022 21:03
+13
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08.04.2022 21:13
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Молодцы ВСУ!
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08.04.2022 21:03 Ответить
цензор, выпилите этого клоуна-иксперда хотя бы из своего контента.
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08.04.2022 21:04 Ответить
Люся це підсвідомість єрмака..
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08.04.2022 21:08 Ответить
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08.04.2022 21:22 Ответить
Вибачте, будь ласка, але чомусь на думку сходить пісня "и за бооорт её бросааает"... Там і про єрмака, і про люсю.
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08.04.2022 21:24 Ответить
Люся це однояйцева сестра моніки?
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08.04.2022 21:07 Ответить
Потрібно памятати що кусок Арестович це бувший прапорщик який тирив онучі, шкарпетки та військову форму у солдат, служба не вдалася, виперли, співпрацював з фельдмаршалом , диваним воякою Корчинським, Арестович добре навчився пердіти губами і став професійним **********
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08.04.2022 21:07 Ответить
Цензор зробіть голосовалку , якщо народ скаже щоб небуло тут арестовича , єрмааа, арохамиа - то ви і не будете дублювати їх
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08.04.2022 21:09 Ответить
Люся Арестович знову бреше

Буткевич, респект !!!!
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08.04.2022 21:09 Ответить
Будд
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08.04.2022 21:10 Ответить
Абдрестович, Заподляк, Дермак - прекрасная команда у Зелебени
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08.04.2022 21:10 Ответить
Зеленим брехати то природньо.
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08.04.2022 21:10 Ответить
читаю і більше нічого не можу
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08.04.2022 21:11 Ответить
Детали: Арестович заявил, что Бурба в Дубае, якобы у него там "штаб-квартира".

Прямая речь Бурбы: "С 24 февраля защищаю свою Родину с оружием в руках.

В настоящее время в составе отдельного сводного отряда выполняя задания по назначению. И никогда бы я не писал об этом публично, если бы меня не заставили обстоятельства и ложь "разных советников".

К сожалению, есть потери в подразделении (два 200 и четыре 300)".
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08.04.2022 21:11 Ответить
Всі зелені клоуни лізуть попіаритись на фоні роботяг війни - воїнів ЗСУ.
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08.04.2022 21:12 Ответить
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08.04.2022 21:13 Ответить
Забули кістки у вухах та куряче пір'ячко через ніс.
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08.04.2022 21:29 Ответить
Пір'ячко там з-під жопки стирчить
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09.04.2022 18:17 Ответить
Не популярну думку висловлю, але...
Він не бреше(принаймі не завжди)...він тільки блогер з непомірним ЧСВ..це десь з області якщо б я(ви) давали коментарі по Енштейну...як й що мав/міг/зробив...
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08.04.2022 21:13 Ответить
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08.04.2022 21:14 Ответить
Всі адекватні люди сприймають Люсю як Буткевич.
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08.04.2022 21:28 Ответить


40 российских дипломатических шпионов и их семьи депортированы из Германии.
Воздух в Берлине становится чище.
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08.04.2022 21:18 Ответить
Буткевич ти і журналістика це є Лавров і балет. Ти це є українська Скабєєва.

Твій жанр є те, що тобі дають пару копійок і обкладаєш дерьмом всіх кого заказали.

Натягнуті думки, оціночні судження подаєш як кричущі факти.

Тебе огидно слухати і дивитися на тебе.

Шкода, що ти не працюєш у Москві на Останкіно, якби ти був там, там можна всіх соловйових, кісільових, скабєєвих звільняти за непрофесійністю. Ти реально майстер і їх перевершив.

Тобі ніколи не догнати Скрипіна, Гонгадзе, Лістєва.

Ти є двадцяти копійочний.
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08.04.2022 21:23 Ответить
У кожного свій стиль викладу думок. Власний темперамент.
Хотілось би почути, хто ж замовив Люсінду ? Вірніше, хто замовив Люсінді те, що воно сказануло, щоб потім народ взявся його критикувати ?
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08.04.2022 21:27 Ответить
А что не так сказал Арестович? Танками народ давить? А вы видели пробку по трассе Киев-Чоп? Так это 2 полосы в одну сторону и широкая обочина. А если взять трассу Кременчуг-Полтава где всего 1 полоса, вы представляете что там творилось, мне то представлять не надо.
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08.04.2022 22:51 Ответить
Намекну.адекватно подготовленная армия уже на позициях в тревожное Время.а если в жопу заглядывать ***** и мир там искать -ну тогда да ,остаются токо шашлики на май месяц
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09.04.2022 18:20 Ответить
Атака на Краматорськ - це показати що в Україні немає безпеки і "стимулювати" населення до міграції у бік ОРДЛО. Далі чоловіків на призов, жінок з дітьми на поселення у Сибір.
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08.04.2022 21:43 Ответить
Буткевич,не відділяйте зеленського і арестовича,це одна команда.
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08.04.2022 21:59 Ответить
 
 