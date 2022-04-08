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Вакарчук – оппозиционным журналистам РФ: Вы молчали тогда, когда нужно было действовать. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Экс-нардеп и музыкант Святослав Вакарчук обратился к российским оппозиционным журналистам.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Много дней подряд российские оппозиционные журналисты пытаются взять у меня интервью. Мне нечего им сказать. Хотя нет, есть что. Вы все - часть русского народа. Это вы, русский народ, вырастили и выкормили этих подонков, животных, которые сегодня разрушают наши дома, убивают стариков, женщин и детей, насилуют, мародерят. Это вы привели к власти всех, кто отдает приказы целиться и разрушать наши роддомы, дома престарелых, вокзалы, где находятся тысячи людей, которые пытаются убежать от вашего "русского мира".

Это вы молчали, когда нужно было говорить и действовать. Когда Путин, чье второе имя сейчас – Антихрист, пришел к власти. Вы молчали. Когда Россия вторглась в Грузию – вы также преимущественно молчали. Потом, когда Россия забрала у нас Крым, украла, многие из вас гордились этим в душе. А потом восемь лет, когда ваша страна развязала ужасную войну у нас на Донбассе, вам не хватило смелости протестовать против этого", - подчеркнул он.

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Топ комментарии
+24
Не треба витрачати час на дурниці.
Кількість гарних росіян на сьогоднішній день, складає 19 000 одиниць.
Це згідно статистики Міністерства оборони.
Решта кацапів, або самі прийшли вбивати нас, або заоохочують іншіх це робити, або надають накази це робити, або роблять вигляд що нічого такого взагалі нема.
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08.04.2022 20:32
+21
Нема "хароших рузьких"
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08.04.2022 20:28
+16
Біля 80% кацапів підтримує Пуйла. Навіть якщо Пуйло сдохне, то на його місце цих 80% вибере подібного.
Тут навіть не Пуйло винен в цьому всьому, а кацапи . Так що в інтересах України і багатьох інших країн - це розвал Кацапстану.
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08.04.2022 20:32
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Нема "хароших рузьких"
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08.04.2022 20:28 Ответить
+100000000% Якщо і є, то їх одиниці.
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08.04.2022 20:33 Ответить
І одиниці то ті, хто вважає себе етнічним українцем.
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08.04.2022 21:03 Ответить
харошиє русскіє - це мікроскопічні крапельки кришталево чистої води у купі гівна. І щоб пересвідчитись, що там ті крапельки є, вам цю купу гівна доведеться з'їсти...
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08.04.2022 20:45 Ответить
Є - це мертві рускіє
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08.04.2022 22:31 Ответить
Ну надо сказать молчали не все... Журналист в РФ самая опасная профессия, там их сотни убили...
Многие бежали заграницу... Ну, а те кто остались, либо пропагандоны либо... пытались усидеть на трех стульях сразу...
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08.04.2022 20:28 Ответить
Славко завжди був дивним, мало зрозумілим і непослідовним- тому і з "Голосом" так вийшло.
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08.04.2022 20:30 Ответить
Вакарчук мне напомнил персонаж из голивудского фильма,там где невеста всегда бежала из своей очередной свадьбы😁
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08.04.2022 20:39 Ответить
А у чому винуватити Вакарчука з "Голосом" -?
Тим що він не авторитарний керівник політичної партії
Так - купка депутатів пройшла у ВР під прапором "Голосу" 👍🖖
Але після цого - партія не стала одностайною політичною силою - одні депутати голосували за одне , інші за друге (говорили , що їх просто перекуповували ) ... + срач , а пізніше зміни у керівництві партії "Голос"
Славко на усе це подивився , плюнув і вийшов - і правильно зробив !!!

Його є і так за що любити та поважати !!!
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09.04.2022 00:50 Ответить
Вакарчук, слушай песни "Байрактар", "Ой у лузи червона калина" )))
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08.04.2022 20:31 Ответить
Червону калину без підкацапників
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08.04.2022 20:43 Ответить
Не треба витрачати час на дурниці.
Кількість гарних росіян на сьогоднішній день, складає 19 000 одиниць.
Це згідно статистики Міністерства оборони.
Решта кацапів, або самі прийшли вбивати нас, або заоохочують іншіх це робити, або надають накази це робити, або роблять вигляд що нічого такого взагалі нема.
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08.04.2022 20:32 Ответить
👍👍👍
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08.04.2022 20:35 Ответить
Біля 80% кацапів підтримує Пуйла. Навіть якщо Пуйло сдохне, то на його місце цих 80% вибере подібного.
Тут навіть не Пуйло винен в цьому всьому, а кацапи . Так що в інтересах України і багатьох інших країн - це розвал Кацапстану.
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08.04.2022 20:32 Ответить
Беларускі Гаюн начинает публиковать данные солдат-мародёров ВС РФ, (https://telegra.ph/file/c024170387734cc30d5e3.png) которые причастны к преступлениям на территории Украины

Напомним, вчера проект «Беларускі Гаюн (http://t.me/Hajun_BY)» опубликовал (https://youtu.be/6vyY4rnJ7lA) 3 часа записей с онлайн-камеры курьерской службы CДЭК в Мозыре (Беларусь), через которую оккупанты-мародёры отправляют краденные у украинцев вещи.

Благодаря неравнодушным людям мы получили внушительный массив личных данных преступников, которые должны понести ответственность за воровство и убийство людей в Украине.

Нам известно, что основная масса из них из Рубцовска (Алтайский край), также есть из: Горняка (Алтайский край), Читы (Забайкальский край), Железногорска (Красноярский край), Омска, Ульяновска, Новосибирска, Москвы, Ангарска (Иркутская область), Уссурийска (Приморский край) и Биробиджана (Еврейская автономная область).

Только за один день, 2 апреля, они сдали на отправку в мозырский СДЭК больше 2-х тонн вещей, среди которых значительная часть - краденные.

Сегодня мы публикуем данные тех, кто больше всех отличился - отправив от 50 до 450 кг., в том числе, краденных у украинцев вещей.

▪️Коваленко Евгений Евгеньевич отправил в Рубцовск 450 кг. инструментов, музыкальные колонки, стол, палатку и так далее. Телефон: +79130213100

▪️Лазарев Артем Петрович отправил в Рубцовск 255 кг. запчастей и электросамокат. Телефон: +79132257343

▪️Николаев Павел Александрович отправил в Рубцовск 205 кг. инструментов, телевизор и кресло. Телефон: +79235652819

▪️Сердцев Андрей Николаевич отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79831816692

▪️Валиев Георгий Муратович отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов и вещей. Телефон: +79133660555

▪️Степанов Николай Николаевич отправил в Уссурийск 140 кг. запчастей и кондиционеров. Телефон: 89146747822

▪️Канболатов Эльдар Арсланович отправил в Рубцовск 140 кг. инструментов и одежды. Телефон: +79230096646

▪️Жуковский Роман Александрович отправил в Рубцовск 130 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79133615429

▪️Чучалин Евгений Викторович отправил в Рубцовск 100 кг. инструментов, вещей и несколько телевизоров. Телефон: +79230018617

▪️Волощук Иван Иванович отправил в Рубцовск 95 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79627939791 (номер жены/матери)

▪️Колоцей Сергей Александрович отправил в Ульяновск 90 кг. крышку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родственника)

▪️Юшин Владимир Сергеевич отправил в Читу 85 кг. одежды. Телефон: +79243830515

▪️Григорян Артур Ашотович отправил в Горняк 60 кг. вещей, аккумуляторов и запчастей для ПК. Телефон: +79831066239

▪️Шулайкин Николай Николаевич отправил в Биробиджан 60 кг. одежды и рыболовных принадлежностей. Телефон: +79142155101

▪️Дацюк Иван Андреевич отправил в Рубцовск 60 кг. одежды. Телефон: +79137976731

▪️Кузьмин Игорь Сергеевич отправил в Рубцовск 50 кг. инструментов и вещей. Телефон: +79236497934

Просим передать данную информацию СБУ. А мы продолжаем собирать, проверять и публиковать данные военных преступников.
https://t.me/mill_criminals_ru/1167
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08.04.2022 20:32 Ответить
Вакарчук,это розовый пони.
😁😁Це ,не твоя вiйна!
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08.04.2022 20:34 Ответить
Вакарчук стільки людей наїбав (два рази, нагадую) що до самої смерті повинен гріхи спокутувати! Гівно псевдопатріотичне...
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08.04.2022 20:39 Ответить
Не все молчали. Невзоров например не молчал. Он все время поливает путина и говорил, что пуйло идиот и Крым не нужно было трогать. Что за геноцид в Буче путину придётся ответить. И уже несколько лет заканчивает все свои видео - слава Украине. Но он не оппозиционный, он сам по себе.
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08.04.2022 20:34 Ответить
Якщо зі 140 мільйонної країни, вийти в знак протесту проти злочинних дій режиму вийшло декілька тисяч чоловік, чи можна сказати що не всі кацапи підтримують дії кремля та мовчать?
Це цифра в межах статистичної похибки!
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08.04.2022 20:44 Ответить
Поинтересуйтесь прошлым этого Невзорова - это Гиркин, только хуже, в плане пропаганды. На его руках крови больше, просто на старость он переобулся...
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08.04.2022 20:46 Ответить
Он давно переобулся. Люди ошибаются. Так бывает. Но он стал на правильную сторону. И это случилось не вчера.
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08.04.2022 20:59 Ответить
сейчас ссут
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08.04.2022 20:36 Ответить
Йшов би ти, Вакарчуку, на фронт. Пиз.иш і блеєш як шмаркатий баран.
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08.04.2022 20:36 Ответить
І що він там буде робити? З нього так більше користі.
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08.04.2022 20:41 Ответить
Він збирає кошти бійцям, реально допомагає людям.
Я не поважаю його як політика, але він як волонтер зробив багато.
І думаю, більше за вас.
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08.04.2022 20:47 Ответить
Святослав ! Даремно просити свиней бути чистішим , бруд з ними на завжди , хороших руських не буває
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08.04.2022 20:37 Ответить
Он только сейчас узнал?
Раньше концерты давал на рашке, развлекал. И на белорашке тоже.
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08.04.2022 21:19 Ответить
Та зачем это несешь - это же "не твоя війна", ты же топил Пороха (который создавал ЗСУ), а потом отработал партию "голос" (думаешь мы забыли) и здрыснул... А теперь он не забудет и не простит... К зеркалу подойди, посмотри и подумай...
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08.04.2022 20:41 Ответить
ПОГОДЖУЮСЬ НА ВСІ 100%
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08.04.2022 20:59 Ответить
Найстрашніше те, що більшість вважає, що співати таким голосом нормально...
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08.04.2022 20:48 Ответить
Там і з римою не все гаразд. Ще й вічне оспівування нерозділеного кохання до якоїсь баби...
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08.04.2022 22:35 Ответить
Слава, марно час витрачяєшь - твоє звернення до нелюдей.
коли до нас до всіх дійде - не "прекратіть", а "знищіти"?
от тоді можна переходити у наступ і вільнити Україну.
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08.04.2022 20:48 Ответить
Лучше пой а не пи*ди, ты уже , ***, будучи депутатом своей негативной политикой обосрал себя на долгие годы, падальЙ!!!!!!!!!!!!!
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08.04.2022 20:52 Ответить
Забув, як в Мінськ на виступ з засідання ВР втік.
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08.04.2022 20:54 Ответить
Вакарчук - повія. Залишається тільки заспівати "Це не твоя війна"
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08.04.2022 20:57 Ответить
"опозіційний" журналюга на кацапщині, то персонаж надуманий.
вони з неопозіційними з однієї кримлівської ладоні клюють...
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08.04.2022 20:58 Ответить
ЗАПАМЯТАТИ ВСІМ УКРАЇНЦЯМ НАЗАВЖДИ !!!
Там де починається українське питання, там закінчується россійкий ліберал, правдооуб, журналіст та інші високоморальні, високодухлвні та високоєрудовані *******.
Вони *******, що ми один нарід, але насправді ми для них зовсім чужі, вони не хочуть нас розуміти і не збираються.
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08.04.2022 21:00 Ответить
гідно, згоден.
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08.04.2022 21:06 Ответить
А коли вакарчук виспівував "Не твоя війна", що він хотів донести до українців? Що він мав на увазі?
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08.04.2022 21:07 Ответить
Что он говно украинской нации.
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08.04.2022 21:11 Ответить
Сява, ты сейчас такой патриотичный, аж тошнит. А помниться в 2019 ты, гнида хрипатая, у проукраинской партии голоса оттягивал, мразь продажная обисравшаяся без бою.
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08.04.2022 21:10 Ответить
Хороший він хлоп, але на війні таких посад нема. Не його війна, хай буде прощений. ПНХ!
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08.04.2022 22:31 Ответить
 
 