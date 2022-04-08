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"Ой у лузі червона калина": Pink Floyd воссоединились впервые почти за 30 лет и записали трек с Хлывнюком в поддержку Украины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Участники легендарной британской рок-группы Pink Floyd воссоединились впервые почти за 30 лет, чтобы записать песню в поддержку Украины с музыкантом Андреем Хлывнюком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

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Дэвид Гилмор и Ник Мейсон, два неизменных участника группы, игравших в ее составе на пике популярности, объединили усилия с композитором, сценаристом и режиссером Нитином Соуни и бас-гитаристом Гаем Праттом, записав песню Hey Hey Rise Up!

Музыканты использовали вокал украинского исполнителя, участника группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка из опубликованного в инстаграмме клипа, где он исполняет на Софийской площади в Киеве песню "Ой у лузі червона калина".

Песня "Ой у лузі червона калина" приобрела новую популярность на фоне войны России против Украины - и в частности после того, как лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк спел ее на Софиевской площади. Песня является гимном украинских сечевых стрелков и известна в нескольких вариантах.

Последняя строчка из этой песни и дала название новому треку Pink Floyd.

Это первая запись группы после альбома 1994 The Division Bell. По словам Гилмора, у которого невестка – украинка, выступление Хлывнюка в Киеве было настолько мощным, что это побудило его написать собственную музыку.

Долгие годы Гилмор упорно сопротивлялся уговорам Мэйсона и Роджера Уотерса, двух участников (кроме Сида Баррета) начального состава группы, возродить Pink Floyd. Но вторжение России в Украину вынудило его изменить решение.

"Мы, как и многие другие люди, почувствовали ярость и разочарование от этого отвратительного акта, когда одно из сильнейших государств мира вторглось в независимую, мирную, демократическую страну и убивает ее население", - заявил Гилмор.

Когда Гилмор последний раз общался с Хлывнюком, являющимся бойцом ТРО, украинский музыкант сказал, "что у него был самый адский день, который только можно себе представить, он собирал с улиц тела украинцев, украинских детей".

"Знаете, наши проблемы выглядят столь жалкими и мелкими в контексте происходящего там", - сказал Дэвид Гилмор.The Guardian.

Впрочем, он прислал своему украинскому коллеге песню и "обрадовался и почувствовал облегчение, что она ему понравилась".

Андрей Хлывнюк ответил ему в сообщении: "Спасибо, это здорово. Однажды мы сыграем вместе, а потом я угощу вас хорошим стаутом". Гилмор согласился.

11 марта на официальном сайте Гилмора появилось сообщение, в котором он вместе со всем миром резко осудил вторжение России в Украину, и заявил, что все записи Pink Floyd начиная с 1987 года и все сольные записи Дэвида Гилмора с этого дня удаляются с цифровых платформ России и Белоруссии.

"Я надеюсь, что песня получит широкую поддержку, и о ней узнают во всем мире, – сказал Гилмор. – Мы хотим собрать средства для благотворительных организаций и поднять дух людей. Мы хотим выразить поддержку Украине и таким образом показать, что с точки зрения всего мира супердержава не имеет права вторгаться в независимую демократическую страну, которой стала Украина".

Автором видео для новой песни стал режиссер и сценарист Мэтт Уайткросс, а на обложке сингла изображен национальный цветок Украины, подсолнечник, работы кубинского художника Йосана Леона.

Ой у лузі червона калина: Pink Floyd воссоединились впервые почти за 30 лет и записали трек с Хлывнюком в поддержку Украины 01
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Топ комментарии
+44
Спасибо. Одна из моих - самых любимых групп!
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08.04.2022 21:52
+30
The Division Bell.

Кожен удар цього дзвону все більше й більше розширює прірву між Україною та мордором. Всі маски скинуто, бензоколонка показала своє справжнє нутро.

Подяка Pink Floyd за пісню і за відео.
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08.04.2022 21:56
+28
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08.04.2022 21:58
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Спасибо. Одна из моих - самых любимых групп!
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08.04.2022 21:52 Ответить
А похоронну для Росії пишуть?
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08.04.2022 21:53 Ответить
Жирик отправился к кабзону с текстом новой песни. Концерт, состоится на "том свете." Всем кацапам присутствовать обязательно.
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08.04.2022 21:57 Ответить
А замість свічок - чорнобильські орки-дарвіністи. Красиво
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08.04.2022 22:02 Ответить
ЗСУ затвердять, святий Петро погодить і відразу ...
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08.04.2022 22:12 Ответить
ЗСУ напишуть, там найкращі композитори
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08.04.2022 21:58 Ответить
Так себе трек.Лучше бы записали его в паре с Зоряной Коновалець или с Eileen .Хлывнюк всё таки рэпер ,а не певец
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08.04.2022 21:55 Ответить
Ви ще повчіть Ґілмора на гітарі грати
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08.04.2022 21:59 Ответить
Мне песня в исполнении Хлывнюка не нравится .Та же Eileen её во сто крат лучше бы исполнила под их гитары
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08.04.2022 22:02 Ответить
Але Ґілмор обрав саме її. Мабуть причиною був символізм: Хливнюк-співак-боєць_тероборни.
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08.04.2022 22:05 Ответить
Возможно
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08.04.2022 22:10 Ответить
ну вона і без них дуже гарно співає, а тут зовсім інше.
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08.04.2022 22:20 Ответить
так и Pink Floyd не попса... )))
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08.04.2022 22:06 Ответить
Подоляку не сподобалось?
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08.04.2022 22:06 Ответить
Обалдеть "Так себе трек"(с)

На эту минуту 237 тыс "лайков"

С кем в"паре" записали - у каждого свое. Важен не только певец- не певец.

Это "Флойды" . И это мировой резонанс. И ЭТО важно
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08.04.2022 22:08 Ответить
Я не точно выразился .К Пинк Флойд претензий нет .Для вокала можно было бы выбрать певца ,а не рэпера .Всётаки это в первую очередь песня ,причём старая ,а не стихи для рэпа и в исполнении Зоряны или Eileen она звучит офигительно
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08.04.2022 22:14 Ответить
виконання Eileen найшов досить швидко, а от у виконанні Зоряни відомо мабуть тільки Вам. Співають дівчата непогано. Але не в стилі Пінк Флойд.
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08.04.2022 22:52 Ответить
Eileen блеет как овечка - что там тебе "звучит офигительно"?
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09.04.2022 02:04 Ответить
Пісня чоловіча - козака-вершника, воїна. І виконання пісні саме Хливнюком надихнуло Гілмора на написання власної музики. Гілмор писав виключно під цього виконавця. Але завжди знайдуться "експерти" для надання цінних порад маестрові.
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09.04.2022 03:49 Ответить
неточно
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09.04.2022 10:20 Ответить
Нє пєвєц?
А хто ще так заспіває як він ?
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08.04.2022 22:11 Ответить
Я же выше написал кто .В их исполнении эта песня звучит лучше
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08.04.2022 22:16 Ответить
Це лише ваша думка

.
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08.04.2022 22:18 Ответить
Він і гарно заспівав а капела. І не в трагічному стилі. Тому люди підхопили.
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08.04.2022 22:20 Ответить
Чесно ,так себе его акапелла (моё личное мнение)
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08.04.2022 22:30 Ответить
дивись комент низще, сьогодніший вилуплений саратов....
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08.04.2022 22:33 Ответить
срися далі, **********
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08.04.2022 22:29 Ответить
The Division Bell.

Кожен удар цього дзвону все більше й більше розширює прірву між Україною та мордором. Всі маски скинуто, бензоколонка показала своє справжнє нутро.

Подяка Pink Floyd за пісню і за відео.
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08.04.2022 21:56 Ответить
Гнійник дуже довго лікували травками та муравками без хірургічного втручання. Він розрізся у гангрену і тепер тільки ампутація ...
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08.04.2022 22:15 Ответить
Добре що нам дають скальпель, але різати вже приходиться по живому, людей дуже жалко (Р.с. окри нелюди, їх не жалко.)
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08.04.2022 22:17 Ответить
Орки.
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08.04.2022 23:22 Ответить
В странное время мы живем. Pink Floyd делает каверы на Boombox.
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08.04.2022 21:57 Ответить
Это не кавер , а совместная работа ...
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08.04.2022 22:25 Ответить
Кацапоту рветь серной кислотой.
Пинк Флойд исполняет гимн УПА.
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08.04.2022 21:58 Ответить
Українських Січових Стрільців (WWI, > Визвольні змагання)
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08.04.2022 22:00 Ответить
там глядишь и леди Гага споет лента за лентой алехандро подавай. А Бритни Спирс заспивае Батько наш Бандера с припевом Байрактар
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08.04.2022 22:27 Ответить
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08.04.2022 21:58 Ответить
Таранний бій Артема Абрамовича і його екіпажу... Пам'ятаймо.
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08.04.2022 22:14 Ответить
там вроде автомат заряжания заклинил. эх. пехоте бы тогда NLAW. Но нельзя вернуться в прошлое, нужно убивать кацапов сейчас
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08.04.2022 22:32 Ответить
Дуже символічно, 2 радянських танки, але один іхтамнєт, а другий захищає свою землю і свою родину під своїм прапором ...
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08.04.2022 22:19 Ответить
Це світлина? Чи картина (живопис)?
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09.04.2022 03:53 Ответить
це картина...
робота словацького художника Радо Явора і створено її на основі реальної історії.
Командир танку, українець Артем Абрамович, пішов на таран російського Т-72.
Це рішення коштувало йому життя, але допомогло врятувати АТОвців, які відступали.
Посмертно Артем був нагороджений орденом Героя України.
Автор назвав каритну "Соняхи"...
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09.04.2022 08:52 Ответить
Во истину старички зажигают.

Это исполнение войдёт в лучшие композиции Флойда

Для Флойда свобода не пустой звук .
Чего одна "Стена" стоит
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08.04.2022 22:07 Ответить
Да. И обратная сторона луны мне тоже нравится.
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08.04.2022 22:15 Ответить
Скачав ютюб, витягнув мп3, завтра поповнить аудіоколекцію в авто.
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08.04.2022 22:21 Ответить
А мені ще ця ну дуже до вподоби...
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08.04.2022 23:37 Ответить
воистину
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09.04.2022 10:23 Ответить
Хливнюк заспівав шедеврально.
Нічого не скажеш.
Поки інші пєвічки і пєвуни римсали в інстаграмах.
Вжарив упівську пісню.
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08.04.2022 22:10 Ответить
Ну не совсем ВОЗЪЕДНАЛЫСЯ, их лидер Уотерс сошел с ума и стал жертвой кремлевской пропаганды, но соло Гилмора на гитаре это что-что!
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08.04.2022 22:11 Ответить
если не ошибаюсь, но последний раз четверка собиралась на одном концерте, аж в 2005 году. к сожалению, в своем "золотом составе" им уже не собраться, так как клавишник Ричард Райт умер в 2008 году от онкологии
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08.04.2022 22:19 Ответить
*****, імпровіз в стилі аля блюз старих пердунів на трьох аккордах, не робіть з цього шоу, богом благаю!
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08.04.2022 22:18 Ответить
У цього "імпровізу" всього за добу 3,5 млн. переглядів на Ютюбі...
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08.04.2022 22:52 Ответить
Йолопе ти й так не вміеш!
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08.04.2022 23:51 Ответить
Шедеврально👍
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08.04.2022 22:22 Ответить
і так, трек гавно, в оригіналі Хливнюка це звучить жорстоко! а тут соплі і конвульції старих пердунів!
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08.04.2022 22:23 Ответить
Закрий хавало бот...
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08.04.2022 23:52 Ответить
кстати, первоначальный состав в 1965 году состоял из Баретта, Мейсон, Райта и Уотерса. Гилмор присоединился только в 1967 году на замену подсевшему на наркоту Баррету.
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08.04.2022 22:24 Ответить
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08.04.2022 22:25 Ответить
Pink Floyd, самая любимая рок группа, восхищаюсь вами с самого детства и до сих пор! Горжусь вами! И сейчас вы нас поддерживаете, не то что некоторые "украинцы", за карбованец запросто и мать продают, веселят не то что людей и даже не животных, а свинособак лишнехромосомных!
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08.04.2022 22:38 Ответить
Pink Floyd - Hey Hey Rise Up
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08.04.2022 22:38 Ответить
в пісні є ще десь 4 куплети. Треба було заспівати хоч 2 , а не весь час 1-й. А так то респект звичайно. Найулюбленіша група Пінк Флойд.
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08.04.2022 22:46 Ответить
Сьогодні ще Bon Jovi присвятили виступ Україні і з привітанням "Слава Україні". А перед тим Scorpions - ще й спеціально слова Wind of Change змінили - викинули москву, додали Україну. До того підтримку нам висловили Metallica, Bring me the Horizon і 30 Seconds to Mars... Рокери шарять, це вам не газманови з халєріями!
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08.04.2022 22:58 Ответить
Велика подяка!
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09.04.2022 03:56 Ответить
Почув через 10 хвилин після публікації на ютубі, а мурашки по спині досі бігають! Це шедевр на віки!
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09.04.2022 15:08 Ответить
Вот хорошее исполнение: https://www.youtube.com/watch?v=DDcJLCSPIIE
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27.06.2022 07:48 Ответить
 
 