"Ой у лузі червона калина": Pink Floyd воссоединились впервые почти за 30 лет и записали трек с Хлывнюком в поддержку Украины. ВИДЕО

Участники легендарной британской рок-группы Pink Floyd воссоединились впервые почти за 30 лет, чтобы записать песню в поддержку Украины с музыкантом Андреем Хлывнюком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

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Дэвид Гилмор и Ник Мейсон, два неизменных участника группы, игравших в ее составе на пике популярности, объединили усилия с композитором, сценаристом и режиссером Нитином Соуни и бас-гитаристом Гаем Праттом, записав песню Hey Hey Rise Up!

Музыканты использовали вокал украинского исполнителя, участника группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка из опубликованного в инстаграмме клипа, где он исполняет на Софийской площади в Киеве песню "Ой у лузі червона калина".

Песня "Ой у лузі червона калина" приобрела новую популярность на фоне войны России против Украины - и в частности после того, как лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк спел ее на Софиевской площади. Песня является гимном украинских сечевых стрелков и известна в нескольких вариантах.

Последняя строчка из этой песни и дала название новому треку Pink Floyd.

Это первая запись группы после альбома 1994 The Division Bell. По словам Гилмора, у которого невестка – украинка, выступление Хлывнюка в Киеве было настолько мощным, что это побудило его написать собственную музыку.

Долгие годы Гилмор упорно сопротивлялся уговорам Мэйсона и Роджера Уотерса, двух участников (кроме Сида Баррета) начального состава группы, возродить Pink Floyd. Но вторжение России в Украину вынудило его изменить решение.

"Мы, как и многие другие люди, почувствовали ярость и разочарование от этого отвратительного акта, когда одно из сильнейших государств мира вторглось в независимую, мирную, демократическую страну и убивает ее население", - заявил Гилмор.

Когда Гилмор последний раз общался с Хлывнюком, являющимся бойцом ТРО, украинский музыкант сказал, "что у него был самый адский день, который только можно себе представить, он собирал с улиц тела украинцев, украинских детей".

"Знаете, наши проблемы выглядят столь жалкими и мелкими в контексте происходящего там", - сказал Дэвид Гилмор.The Guardian.

Впрочем, он прислал своему украинскому коллеге песню и "обрадовался и почувствовал облегчение, что она ему понравилась".

Андрей Хлывнюк ответил ему в сообщении: "Спасибо, это здорово. Однажды мы сыграем вместе, а потом я угощу вас хорошим стаутом". Гилмор согласился.

11 марта на официальном сайте Гилмора появилось сообщение, в котором он вместе со всем миром резко осудил вторжение России в Украину, и заявил, что все записи Pink Floyd начиная с 1987 года и все сольные записи Дэвида Гилмора с этого дня удаляются с цифровых платформ России и Белоруссии.

"Я надеюсь, что песня получит широкую поддержку, и о ней узнают во всем мире, – сказал Гилмор. – Мы хотим собрать средства для благотворительных организаций и поднять дух людей. Мы хотим выразить поддержку Украине и таким образом показать, что с точки зрения всего мира супердержава не имеет права вторгаться в независимую демократическую страну, которой стала Украина".

Автором видео для новой песни стал режиссер и сценарист Мэтт Уайткросс, а на обложке сингла изображен национальный цветок Украины, подсолнечник, работы кубинского художника Йосана Леона.