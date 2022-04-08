РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9720 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
36 825 42
война (47275) Северодонецк (599) Бутусов Юрий (3916)

"Двигатель в одну сторону, башня в другую": Танкист ВСУ под Северодонецком уничтожил 2 танка и 3 БМП российских оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские защитники под Северодонецком уничтожили два танка российских оккупантов, а также три вражеских БМП.

Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Под Северодонецком был у них (оккупантов. - Ред.) опорник. Два танка, 64 и 72. Мы их атаковали, потому что они немного далеко залезли. Была контратака. Выскочили мы по дороге, как ехали, 64-ка стояла сбоку, прикрытая ветвями.Наденик дал ему осколковым в лоб.64-я сразу вышла с ходу.... Немножко бехи (БМП) поковыряли.Двигатель в одну сторону, башня - в другую....

Потом Т-72 от нас убегал. Очень быстро залетели к ним. Затупил их экипаж. С 72 долго перестреливались. Три осколочных в лоб они пережили. Тоже сгорели", - рассказал военный.

Всего, по его словам, уничтожены три БМП российских оккупантов.

Также читайте: Надо создать процедуру и исключить Россию из ОБСЕ, - Кулеба
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+71
Який молодець
показать весь комментарий
08.04.2022 22:24
+51
Обычный Украинский паренёк.
показать весь комментарий
08.04.2022 22:25
+48
Орки не могут нащупать слабый участок. Мыкаются, несут потери, а на прорыв идти надо, 9 мая на носу. Их держит киевский синдром. Ну что ж, будет вам и донбасский синдром, те отвоевались, и вас туда же.
показать весь комментарий
08.04.2022 22:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Який молодець
показать весь комментарий
08.04.2022 22:24 Ответить
Наша гордость, наши защитники и наша надежда.
показать весь комментарий
08.04.2022 23:21 Ответить
кумулятивних не було? били осколковими?
показать весь комментарий
08.04.2022 22:24 Ответить
Що було тим і били.......Осколковий по башні зносе трімплекса, приціли динамічний захист, кулемети 7,62 і 12,7...
показать весь комментарий
08.04.2022 22:38 Ответить
В ближньому бою кумулятивні не йдуть. Може били тим, що в конвеєрі ближче до лінії заряджання було. Лупанути осколком, щоб не дати оговтатись, чи чекати поки конвеєр "лома" або кумулятивного "підвезе" - ворожий може швидше підлетіти. Нам після їхнього бою та ще на дивані легко аналізувати.
показать весь комментарий
08.04.2022 23:57 Ответить
Якщо стоять комплекси динамічного захисту, напевно краще бити обпс. Але чи є вони у достатній кількості? Хлопці просто молодці. Наваляли фугасними, як бідним в торбу))) Слава Украінскій Армії!
показать весь комментарий
09.04.2022 07:14 Ответить
Обычный Украинский паренёк.
показать весь комментарий
08.04.2022 22:25 Ответить
Простий звичайний бог війни
показать весь комментарий
08.04.2022 23:04 Ответить
показать весь комментарий
08.04.2022 22:26 Ответить
показать весь комментарий
08.04.2022 22:35 Ответить
Орки не могут нащупать слабый участок. Мыкаются, несут потери, а на прорыв идти надо, 9 мая на носу. Их держит киевский синдром. Ну что ж, будет вам и донбасский синдром, те отвоевались, и вас туда же.
показать весь комментарий
08.04.2022 22:28 Ответить
Пацик явно з Оболоні.
показать весь комментарий
08.04.2022 22:30 Ответить
Та у нас в Полтавской таких много
показать весь комментарий
08.04.2022 22:37 Ответить
Не спорю. Но говор явно не полтавский.
показать весь комментарий
08.04.2022 22:41 Ответить
Та то ты в Глобино не был
показать весь комментарий
08.04.2022 23:06 Ответить
Нет, он из Одесской области. Он наш.
показать весь комментарий
08.04.2022 23:23 Ответить
Він НАШ по-любому !!!
показать весь комментарий
09.04.2022 00:00 Ответить
Просто красавчик.
показать весь комментарий
08.04.2022 22:32 Ответить
странная форма
синеватая, когда посреди местности все серое
показать весь комментарий
08.04.2022 22:33 Ответить
Танкісту не дуже принципово, якого кольору форма.
показать весь комментарий
08.04.2022 22:43 Ответить
Я також дивувався коли побачив на вулиці солдатів в таких курточках, а потім пояснили, що це "ведмедики" тобто танкісти .
показать весь комментарий
08.04.2022 22:49 Ответить
Не завадило б відео самого процесу. Смерть ворогам! Слава Україні!
показать весь комментарий
08.04.2022 22:34 Ответить
Что тебе мешает? Едь и снимай
показать весь комментарий
08.04.2022 22:44 Ответить
давай Васек, на танк с камерой!!!! Памперс не забудь и без видео не возвращайся!
показать весь комментарий
08.04.2022 23:08 Ответить
Один памперс и вернется. ))
показать весь комментарий
09.04.2022 01:18 Ответить
2 танка и 3 БМП - это полный комплект на героя Украины.
показать весь комментарий
08.04.2022 22:36 Ответить
Рагнар Лодброк
показать весь комментарий
08.04.2022 22:37 Ответить
хлопець справжний вайкинг
показать весь комментарий
08.04.2022 23:08 Ответить
Слушал, плакал....

Дай Бог Вам Парни!!!!
показать весь комментарий
08.04.2022 23:06 Ответить
Плакать не надо. Нужно убивать оккупантов
показать весь комментарий
08.04.2022 23:58 Ответить
Двигну в один бік, башня - в інший.
Лапти в третий, балалайка в четвёртый.
По всем сторонам света !!!
показать весь комментарий
08.04.2022 23:08 Ответить
Розповідає так немов не про бій де смерть поряд, а про похід в кафе. Оце еліта України а не Юлі, віті, Юрченки і інші, яких світлої пам'яті Кузьма називав 'пиз ота'
показать весь комментарий
08.04.2022 23:13 Ответить
Молодец, в таком же духе и дальше продолжай, удачи и успеха. Только не забывай себя беречь, пусть Бог будет в помощь!
показать весь комментарий
08.04.2022 23:20 Ответить
Це справжній воїн.
А вот у Львівській тер.обороні в тилу ховаються здорові пацани, що бояться бути на фронті. Жодного пострілу за всю війну не зробили львівські тер.обороновці.
показать весь комментарий
08.04.2022 23:25 Ответить
Може й добре. Було б геть кепсько, якби лвівській теробороні воювати прийшлось. Завдяки ось цим хлопцям з ВСУ і чернігівській, сумській, миколаївській, херсонській, київській, запорізькій теробороні орки до Львова (і не тільки) не дійшли. Вибачте, якщо когось забув згадати.
показать весь комментарий
09.04.2022 00:04 Ответить
Агнешка, не переживайте, ще усі повоюємо. Тільки півтора місяця війни. Так що бережіть чоловіків, як каже доктор Комаровський
показать весь комментарий
09.04.2022 07:19 Ответить
Слава нашим героям !
показать весь комментарий
08.04.2022 23:30 Ответить
Бережи , Боже , наших воїнів і Україну ! Захисти і укрий своїм покровом!
показать весь комментарий
08.04.2022 23:54 Ответить
А народжують люсю.
показать весь комментарий
09.04.2022 07:00 Ответить
Т64... Цьому хлопцю хоча б "Оплот", мовчу вже про Челенджер 2, Абрамс та інші ******* західні машини. Який у хлопця вогонь у очах! Кацапи хоч розуміють, що розбудили? Бритти зрозуміли.
показать весь комментарий
09.04.2022 07:30 Ответить
 
 