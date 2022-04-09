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Зеленский поблагодарил за помощь премьера Словакии Хегера. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в телеграме Зеленского.

"Словакия поддерживает Украину не только словами, но и реальными шагами. Благодарен Премьер-министру Эдуарду Хегеру и всему словацкому народу за необходимую военную помощь, а также теплый прием наших людей", - отмечается в сообщении.
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Не треба слів! Подаруй йому єрмака або татарова...
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08.04.2022 22:53 Ответить
Яка чемна в нас повія -- з німецьких фільмів... -- все їй за спасибо... щиро дякує!
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08.04.2022 22:55 Ответить
дякувало, дороги знімай, мости розбудовуй - по ним зара кацапня пре.
недолуге гi....
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08.04.2022 22:56 Ответить
Спасибо, Братья!!!!!!
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08.04.2022 23:01 Ответить
Спасибо!, там целый комплекс!
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08.04.2022 23:08 Ответить
За С300 треба Словаччіни бути вдячними - це поступок політіков , бо були і ярі противникі , які фінансуються хремлем
Дякуемо Хегеру і Чапутовой
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08.04.2022 23:12 Ответить
 
 