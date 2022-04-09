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Зеленский поблагодарил за помощь премьера Словакии Хегера. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в телеграме Зеленского.
"Словакия поддерживает Украину не только словами, но и реальными шагами. Благодарен Премьер-министру Эдуарду Хегеру и всему словацкому народу за необходимую военную помощь, а также теплый прием наших людей", - отмечается в сообщении.
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недолуге гi....
Дякуемо Хегеру і Чапутовой