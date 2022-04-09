Зеленский поблагодарил за помощь премьера Словакии Хегера. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в телеграме Зеленского.

"Словакия поддерживает Украину не только словами, но и реальными шагами. Благодарен Премьер-министру Эдуарду Хегеру и всему словацкому народу за необходимую военную помощь, а также теплый прием наших людей", - отмечается в сообщении.