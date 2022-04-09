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Российские оккупанты в Буче на улице Яблонской устроили пыточную. ВИДЕО (18+)
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сеть попали кадры из города Бучи, где на улице Яблонской российские оккупанты устроили настоящую пыточную. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и слабослышащим.
Как сообщает Цензор.НЕТ видео разместил у себя в телеграме журналист Андрей Цаплиенко.
Он отметил: "Настоящая пыточная в городе находилась на улице Яблонской, 144. По словам выживших, здесь был штаб орков-кадыровцев, которые хотели принести сюда русский мир. Вместо этого они расстреливали людей в упор, выжигали глаза, отрезали части тела".
Топ комментарии
+49 Олександр Карін
показать весь комментарий08.04.2022 23:54
+43 Сліпий
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+38 Rulya Kosh
показать весь комментарий08.04.2022 23:56
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Есть свидетели , а вы придумываете свои версии …
Кадыровцы весь этот ужас сотворили . 😢
Знов розцвіте прекрасна Україна
І в лютих муках здохне кожен окупант
Але спочатку .... вся його родина
Я ни на что не намекаю, конечно, но чувствую приближающуюся зраду...
До того ж, Подоляки і Арахамії притихли зі своїми перемовинами.
Так що, розслабся.
Так эта курва может начать останавливать Залужного что бы, например, не продолжал уничтожать орков на их територии и в Крыму (если еще такого не сделал) или вообще остановиться бо "договорились с путиным, ани прикращают наступать !!".
В данном случае необходимо тут же спалить ОП ну и смотри мой комент выше ))))
Мы поняли: кацапы не люди.
Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.
Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.
Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.
Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.
Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.
Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.
Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами или топором.
Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.
Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинского человека и опозорит украинскую женщину.
Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.
Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.
Убей кацапа - это просит старуха-мать.
Убей кацапа - это молит тебя дитя.
Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]
И против всех служителей РПЦ надо ввести санкции. Ведь дело не только в гундяеве. Он только вершина той структуры.
Надо, чтобы наша власть обратилась к Западу с таким предложением.
Действия Гундяева и РПЦ это не вопрос религии, а войны.