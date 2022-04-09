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Российские оккупанты в Буче на улице Яблонской устроили пыточную. ВИДЕО (18+)

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сеть попали кадры из города Бучи, где на улице Яблонской российские оккупанты устроили настоящую пыточную. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и слабослышащим.

Как сообщает Цензор.НЕТ видео разместил у себя в телеграме журналист Андрей Цаплиенко.

Он отметил: "Настоящая пыточная в городе находилась на улице Яблонской, 144. По словам выживших, здесь был штаб орков-кадыровцев, которые хотели принести сюда русский мир. Вместо этого они расстреливали людей в упор, выжигали глаза, отрезали части тела".

Также смотрите: Жертвы российских оккупантов в Буче. ФОТОрепортаж (21+)

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+49
Тяжко таке навіть коментувати... Нехай земля буде пухом всім невинно вбитим і закатованим рашистськими упирями.
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08.04.2022 23:54
+43
Є в мене мрія що цей день прийде
Знов розцвіте прекрасна Україна
І в лютих муках здохне кожен окупант
Але спочатку .... вся його родина
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08.04.2022 23:54
+38
Спаси,господи душі невинно закатованих. Покарай катів!!!
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08.04.2022 23:56
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Тяжко таке навіть коментувати... Нехай земля буде пухом всім невинно вбитим і закатованим рашистськими упирями.
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08.04.2022 23:54 Ответить
а Люся говорила, шо дыровци гуманнее иванов.... твари конченые
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08.04.2022 23:54 Ответить
Та ще не факт,що це дирівці зробили,бо їх пізніше змінили мальчікі в трусіках,яких наші тітоньки періжечками в полоні годували...
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09.04.2022 00:22 Ответить
Та кадырки то клоуны, скорее всего это конченые отморозки с вагнера, которые мы любезно с подачки ОП просрали, и еще и клеймить наших разведчиков начали. До клеймились....
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09.04.2022 00:37 Ответить
«По словам выживших, здесь был штаб орков-кадыровцев, которые хотели принести сюда русский мир.»
Есть свидетели , а вы придумываете свои версии …
Кадыровцы весь этот ужас сотворили . 😢
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09.04.2022 10:21 Ответить
Є в мене мрія що цей день прийде
Знов розцвіте прекрасна Україна
І в лютих муках здохне кожен окупант
Але спочатку .... вся його родина
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08.04.2022 23:54 Ответить
И что бы этот оккупант это все наблюдал своими глазами...
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09.04.2022 00:25 Ответить
Спаси,господи душі невинно закатованих. Покарай катів!!!
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08.04.2022 23:56 Ответить
Какие мрази, это нелюди, черти. Будут прокляты до 7 поколений!
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08.04.2022 23:57 Ответить
Если после такого кто то даже подумает останавливаться мочить орков или будет иметь помыслы о договорняках с путлерым, то сделать с ними тоже самое.

Я ни на что не намекаю, конечно, но чувствую приближающуюся зраду...
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08.04.2022 23:58 Ответить
В Україну стільки зброї привезли і ще їде, що про яку зраду може йти мова?
До того ж, Подоляки і Арахамії притихли зі своїми перемовинами.
Так що, розслабся.
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09.04.2022 00:07 Ответить
Не треба розслаблятись!
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09.04.2022 00:23 Ответить
Ага, только аристович вдруг начал твитить что Залужный без зеленого не может и шагу сделать и все такое. А это не с проста. Зеленая курва очень ревнивая, и она любит аплодисменты и сама хочет войти в историю как "миротворец", хотя он просто мешает своими обвинениями союзников и тупыми видосиками...

Так эта курва может начать останавливать Залужного что бы, например, не продолжал уничтожать орков на их територии и в Крыму (если еще такого не сделал) или вообще остановиться бо "договорились с путиным, ани прикращают наступать !!".

В данном случае необходимо тут же спалить ОП ну и смотри мой комент выше ))))
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09.04.2022 00:36 Ответить
Ой ця люся темна конячка,вам не здається,що оцими своїми висерами він намагається вбити клинця між головнокомандуючим і командуючим? Ну це ж вочевидь,воно таке слизьке і мерзенне,але ж « подполковнік развєччік»!
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09.04.2022 09:58 Ответить
Мы знаем все. Мы помним все.
Мы поняли: кацапы не люди.

Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.

Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.

Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.

Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.

Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.

Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.

Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами или топором.

Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.

Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинского человека и опозорит украинскую женщину.

Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.

Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.

Убей кацапа - это просит старуха-мать.

Убей кацапа - это молит тебя дитя.

Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!

Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]
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09.04.2022 00:03 Ответить
ТАК КАДЫРКИНЫХ УБИЛИ !!!???
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09.04.2022 00:15 Ответить
Задача украинцев донести до каждого жителя этой планеты о том что из себя представляет русня. Этих нелюдей должны изгонять как чертей подальше от цивилизации, чтобы ни копейки из запада не поступило в эту фашистскую помойку.
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09.04.2022 00:23 Ответить
грозний повинен згоріти ще раз.
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09.04.2022 00:38 Ответить
Это не должно жить...
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09.04.2022 00:51 Ответить
Плохо, что Запад забыл ввести жесткие санкции против гундяева (кирилла), который поддержал войну мордора против Украины-Руси.

И против всех служителей РПЦ надо ввести санкции. Ведь дело не только в гундяеве. Он только вершина той структуры.

Надо, чтобы наша власть обратилась к Западу с таким предложением.
Действия Гундяева и РПЦ это не вопрос религии, а войны.
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09.04.2022 01:44 Ответить
Это генетические убийцы, НКВД-исты, вертухаи и палачи! Несколько поколений только этим и занимались, пора осознать КТО ЭТО!
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09.04.2022 02:00 Ответить
Будь проклята довбана рабська Ічекерія!
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09.04.2022 02:53 Ответить
Пробую написати коментар, думок багато, а написати не вистачає слів.
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09.04.2022 06:11 Ответить
Схоже на роботу макьяка
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09.04.2022 07:22 Ответить
Напевно, що орда зі сходу 800-700 років тому назад так само у нас робила??
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09.04.2022 10:54 Ответить
Кадыровских шлюх в плен не брать, вырезать всех. Кадыров должен потерять свою голову...
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09.04.2022 11:52 Ответить
НЕБХОДИМО ПОЙМАТЬ ЖИВЫМ ХОТЬ ОДНОГО КАДЫРОВЦА И ПОКАЗАТЬ ВСЕМ ЧТО ОН ВЕРЕЩИТ КАК СВИНЬЯ !)
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09.04.2022 16:19 Ответить
 
 