Российские оккупанты в Буче на улице Яблонской устроили пыточную. ВИДЕО (18+)

В сеть попали кадры из города Бучи, где на улице Яблонской российские оккупанты устроили настоящую пыточную. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и слабослышащим.

Как сообщает Цензор.НЕТ видео разместил у себя в телеграме журналист Андрей Цаплиенко.

Он отметил: "Настоящая пыточная в городе находилась на улице Яблонской, 144. По словам выживших, здесь был штаб орков-кадыровцев, которые хотели принести сюда русский мир. Вместо этого они расстреливали людей в упор, выжигали глаза, отрезали части тела".

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