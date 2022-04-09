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"И молодая не узнает": Полностью обгоревший российский танкист объеден собаками. ВИДЕО 21+
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский танкист полностью обгорел, а его тело разорвали собаки. Внимание! Видео не рекомендовано к просмотру детям, беременным и слабослышащим!
Видео обнародовано в сети, передает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+116 Anastasiia Ka
показать весь комментарий09.04.2022 00:26
+95 Олександр Карін
показать весь комментарий09.04.2022 00:27
+68 Остап Бендера
показать весь комментарий09.04.2022 00:26
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Пожалуйста, подождите...
якби не зараз, то сказав би що то якась пластикова кукла для голівудського антуражу
ЗСУ респект!
А может просто поломался, или батарейки сели.
Узнайте адрес етой гниды и отправьте фото его мамаше и его личинкам, которые ждали что оно привезет айфоны и золотые сережки с Украины.
А от 100-150 тис орків, що наступають на Донбасі на Україну повинні задуматися про свою участь. Якби це відео було показано якнайбільшій кількості наступаючих - можливо б деякі з них уже відмовились воювати далі.
Це ж чому всі вирішили, що собачка, яка його жере стара? От вона і узнає, що там за кінець і взагалі познайомиться з його внутрішнім світом...
это знак.
- Собирай танковий полк, я сам поведу їх на убой, ой тфу в бой!
Але у чувака із ЗСУ і його вірного джевеліна були інші плани 😁
Можна навіть а-ля "ху#ло" міцної прожарки скоштувати на сніданок.
Почему слабослышащим то нельзя смотреть???