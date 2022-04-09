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"И молодая не узнает": Полностью обгоревший российский танкист объеден собаками. ВИДЕО 21+

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российский танкист полностью обгорел, а его тело разорвали собаки. Внимание! Видео не рекомендовано к просмотру детям, беременным и слабослышащим!

Видео обнародовано в сети, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нет тела – нет дела, – россияне намеренно не вывозят трупы солдат, чтобы не платить компенсацию. Украинцы самостоятельно собирают их прицепами. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+116
На путлера схожий
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09.04.2022 00:26
+95
*****, мені спершу здалось, що то ***** обгоріле валяється.
ЗСУ респект!
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09.04.2022 00:27
+68
Как-будто приуныл.
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09.04.2022 00:26
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Как-будто приуныл.
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09.04.2022 00:26 Ответить
пля, то жесть !!!

якби не зараз, то сказав би що то якась пластикова кукла для голівудського антуражу
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09.04.2022 00:30 Ответить
то серьозно жмур ?
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09.04.2022 00:32 Ответить
копчьоний)))
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09.04.2022 00:41 Ответить
"Пораскінул мозгамі"
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09.04.2022 09:43 Ответить
Дійсно якійсь сумний. Мабуть тому, що телевізор не вкрав, стиралку не спер, та дітей не встиг зготувати. Це падло за цим їхало в Україну.
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09.04.2022 01:51 Ответить
Действительнно, повода для радости у него как то не наблюдается.
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09.04.2022 08:49 Ответить
На путлера схожий
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09.04.2022 00:26 Ответить
може його якийсь ******** від якоїсь Кривоногої ?
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09.04.2022 00:31 Ответить
*Крисомордої
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09.04.2022 01:35 Ответить
Ні, Х@йло не може робити хлопців. Він не передає У-хромосом, а тільки Х-хромосоми. Тому родяться від нього тільки сучки.
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09.04.2022 09:36 Ответить
армія клонів
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09.04.2022 00:45 Ответить
это знак
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09.04.2022 02:22 Ответить
Це різновид примата ********** звичайний.
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09.04.2022 02:53 Ответить
*****, мені спершу здалось, що то ***** обгоріле валяється.
ЗСУ респект!
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09.04.2022 00:27 Ответить
чого ***** з великої літери написав?
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09.04.2022 00:40 Ответить
бо він ще незаконний президент на параші, ліцо діпломатічєскоє (поки Гаага не посадила)
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09.04.2022 00:48 Ответить
все правильно. ****** багато, але ***** - один.
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09.04.2022 01:04 Ответить
там таких ****** минимум 140 млн. бегает, так что не здалось ...
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09.04.2022 06:50 Ответить
В винищувачі воно сиділо, може і справді вирішило на танку покататись.
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09.04.2022 12:33 Ответить
на ***** сжожий... теж напевно який небудь вепс
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09.04.2022 00:27 Ответить
угро-фінські щоки з "присмаком" азіатчини...
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09.04.2022 00:55 Ответить
Потерь нет.
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09.04.2022 00:28 Ответить
Така ступінь прожарки шкідлива для собачої підшлункової(
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09.04.2022 00:29 Ответить
Рузькэ Ванька сдох за миллиарды и амбиции *****, а себе даже сковородку не успел прихватить. Ну и без сковородки хорошо прожарился. Бездомные собаки оценили руzzкую свинью
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09.04.2022 00:30 Ответить
Не оценили, побрезговали доедать...
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09.04.2022 05:59 Ответить
Оце мені здрастє. А шо ж тоді на перегній останеться?
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09.04.2022 00:31 Ответить
Лисичкам тоже кушать надо. Нехай дохлую русню едят, меньше налеты на курятники делать будут.
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09.04.2022 00:32 Ответить
воки, лиси та бездомні пси Півночі України цього року будуть гладкі та вгодовані
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09.04.2022 00:50 Ответить
Вид такой, как будто в "ДТП" попал...
А может просто поломался, или батарейки сели.
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09.04.2022 00:31 Ответить
Згорів на роботі.
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09.04.2022 05:39 Ответить
Ні, просто втомився, відпочиває...
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09.04.2022 08:35 Ответить
А можливо дітям і потрібно дивитись як гниє ворог так би мовити з дитинства звикати як кацап повинен виглядати
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09.04.2022 00:32 Ответить
Бачу багато хто помітив схожість з владіміром ******... відтак, тема про двійників не така вже конспірологічна
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09.04.2022 00:33 Ответить
Песику смачного!
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09.04.2022 00:33 Ответить
Хорошо как приятно смотреть после Бучи и Краматорска
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09.04.2022 00:34 Ответить
на дохлого кацапа смотреть после 24.02.22... все равно, что музіку слушать...
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09.04.2022 00:59 Ответить
Нащо відразу про погане думати? Людина піклується, щоб в українського песика не було проблем з травленням, якщо раптом кільце проковтне.
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09.04.2022 01:16 Ответить
В поле його. Дороги нам удобрювати не потрібно.
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09.04.2022 00:34 Ответить
Приехала мразина кацапская мародерствовать, убивать и насиловать а оказалась сама хорошо поджаренная.
Узнайте адрес етой гниды и отправьте фото его мамаше и его личинкам, которые ждали что оно привезет айфоны и золотые сережки с Украины.
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09.04.2022 00:35 Ответить
адрес? Масква.Крємль.)(уйлу
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09.04.2022 00:41 Ответить
О, наши Хлопцы злые! ...и это правильно, дорогие товарищи...*)
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09.04.2022 00:42 Ответить
ти кацап?
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09.04.2022 01:01 Ответить
Хароший руцкій, правильно демілітарізірований нашими оборонцями.
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09.04.2022 00:47 Ответить
Дурачек какой то... мозгов нет. Мог бы танк сдать за вознаграждение, и с бабками за бугор уехать.
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09.04.2022 00:47 Ответить
Мати сина впізнає...
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09.04.2022 00:47 Ответить
Яка у тієї свинособакии мати? Там по теліку скажуть, що того манікен і фейк а ваш Ванька Львів вже взяв і ось ось повернеться і та мати піде боярки ще купити з мішком цукру та молитись щоб хохлів швидше дожали...
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09.04.2022 00:54 Ответить
Не обов'яково, якщо грошей не виплатять мордорівські очільники, то навіщо тій суці це обгризине падло
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09.04.2022 20:21 Ответить
Цей вже демілітаризований.

А от 100-150 тис орків, що наступають на Донбасі на Україну повинні задуматися про свою участь. Якби це відео було показано якнайбільшій кількості наступаючих - можливо б деякі з них уже відмовились воювати далі.
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09.04.2022 00:51 Ответить
Их ждет то же. К нам пришло новейшее оружие. Покруче, даже чем раньше. Готовьтесь оккупанты
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09.04.2022 04:17 Ответить
"И молодая не узнает": Повністю обгорілий російський танкіст об'їдений собаками.
Це ж чому всі вирішили, що собачка, яка його жере стара? От вона і узнає, що там за кінець і взагалі познайомиться з його внутрішнім світом...
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09.04.2022 00:52 Ответить
Хороший расиян-мёртвый расиян 😁
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09.04.2022 00:52 Ответить
До кобздона на концерт!з жиріком в ложі..
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09.04.2022 00:54 Ответить
Та то постановка, видно як рукою маше...
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09.04.2022 00:55 Ответить
і член в ерекції, готов гвалтувати наших жінок і дітей...
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09.04.2022 01:04 Ответить
Не хотят срочники воевать, так ху*ло своих двойников на мясо пускает.
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09.04.2022 01:11 Ответить
Шутка природы! Лежит внатуре как-будто дохлый путин!
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09.04.2022 01:27 Ответить
Вот как выглядит конец операции по денацификации Украины
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09.04.2022 01:28 Ответить
Канец был кароткий и сильно пражареный.
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09.04.2022 01:38 Ответить
well done
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09.04.2022 01:33 Ответить
Вот прям вылитый пуйло.
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09.04.2022 01:44 Ответить
бл#$%ть, очередной тройник Тупина.
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09.04.2022 02:31 Ответить
Біомусор, його навіть собаки не з'їли, надкусили і спротивились😉
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09.04.2022 02:43 Ответить
А ви замітили,що їбало похоже на *****!
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09.04.2022 03:26 Ответить
Це томц, що х*йло теж труп. Як жиріновського, доктори поки-що роблять все неможливе, щоб бидло не дізналося...
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09.04.2022 08:30 Ответить
Так має виглядати кожен руzzкій мародер і гвалтівник,який прийшов на нашу землю.
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09.04.2022 03:41 Ответить
на путина похож!

это знак.
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09.04.2022 04:07 Ответить
Во-первых, это красиво.
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09.04.2022 04:20 Ответить
Во вторых это искусство
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09.04.2022 06:15 Ответить
Це просто ілюстрація до кацапської колискової: придёт серенький волчок и укусит за бочок. Мабуть ******** спати зкраю...
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09.04.2022 06:03 Ответить
Здорово это вы подметили
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09.04.2022 07:43 Ответить
путлєрівці їдять собак, а собаки їдять путлєрівців. Якийсь цікавий харчовий ланцюжок - тупіковий.
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09.04.2022 07:00 Ответить
*****,на путина похож!
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09.04.2022 07:27 Ответить
Смажений кабанчик , курка з майонезом
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09.04.2022 08:01 Ответить
Для чого матюкатися?
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09.04.2022 08:23 Ответить
Собак жалко...
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09.04.2022 08:42 Ответить
Конец собачки откусили, так что молодая уже точно не узнает...
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09.04.2022 09:05 Ответить
Я уже уявляю сюжет, путіну докладають, що не можуть узяти Київ за два дні в він такий

- Собирай танковий полк, я сам поведу їх на убой, ой тфу в бой!
Але у чувака із ЗСУ і його вірного джевеліна були інші плани 😁
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09.04.2022 09:33 Ответить
От щастя собакам диким. Стільки шашликів рашистських кожного для.
Можна навіть а-ля "ху#ло" міцної прожарки скоштувати на сніданок.
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09.04.2022 09:43 Ответить
Всі дохлі кацапи чомусь схожі на *****!
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09.04.2022 10:03 Ответить
"Видео не рекомендовано к просмотру детям, беременным и слабослышащим!"

Почему слабослышащим то нельзя смотреть???
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09.04.2022 10:11 Ответить
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09.04.2022 10:29 Ответить
Сгорел на работе.
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09.04.2022 11:23 Ответить
 
 