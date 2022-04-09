"И молодая не узнает": Полностью обгоревший российский танкист объеден собаками. ВИДЕО 21+

Российский танкист полностью обгорел, а его тело разорвали собаки. Внимание! Видео не рекомендовано к просмотру детям, беременным и слабослышащим!

Видео обнародовано в сети, передает Цензор.НЕТ.

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