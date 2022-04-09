Оккупанты сбрасывают на Северодонецк фосфорные мины, от города остались сплошные руины. ВИДЕО

В Луганской области оккупанты сбрасывают на Северодонецк фосфорные мины, от города уже остались только руины. Враг не оставляет намерений захватить город, но не может, ведь наши военные останавливают все атаки и не отдают ни метра земли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН.

Военные удерживают оборону города под постоянным огнем. Наши защитники говорят, что в Северодонецке может быть до четырех часов тишины. Однако когда оккупанты "просыпаются", они проводят обстрелы из ствольной артиллерии, Градов и даже используют фосфорные боеприпасы.

Запрещенные во всем мире фосфорные боеприпасы российские оккупанты используют обычно вечером. После попадания таких патронов сгорает все, от людей до бетона. Враг хаотично стреляет по городу, разрушения получили дома, многоэтажки, машины. Во всех кварталах были "прилеты".

От города остались сплошные развалины. На верхних этажах некоторых домов после недавнего попадания еще догорают квартиры. Люди прячутся в подвалах. В городе давно нет света, воды и тепла. Иногда появляется связь, люди пытаются звонить по телефону родным.

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Каждый день обстрелы становятся все сильнее. Россияне знают, где горожане собираются, чтобы покинуть мост и постоянно туда стреляют из артиллерии. Людей приходится эвакуировать прямо под огнем.