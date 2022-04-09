Новые санкции ЕС против России: До 16 апреля все фуры из РФ и Беларуси должны покинуть территорию Евросоюза. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
До 16 апреля все фуры из России и Беларуси должны покинуть территорию Европейского Союза.
Об этом сообщила украинская активистка, соорганизатор блокады пунктов пропуска на польско-белорусской границе Наталья Панченко, передает Цензор.НЕТ.
"Если коротко, то до 16 апреля все фуры из России и Беларуси вынуждены покинуть территорию Европейского Союза. Больше подробностей завтра утром, а пока Слава Украине! Спасибо за внимание, Ваша Наталья Панченко и нереальные люди, которые все эти дни держали фуры голыми руками. Решение о пятом пакете санкций ЕС против России уже официально опубликовано", - рассказала она.
Она отметила, что сегодня, 9 апреля, активисты снимают блокады с пунктов пропуска. Также активистка рассказала, что блокада пунктов пропуска проходила очень тяжело: блокировщиков забрасывали питардами и взрывчатыми пакетами, их окружали и пытались избить, угрожали и т.д.
Пожалуйста, подождите...
Z 16.04. !!!
Smert' vorogam-moskalyam !!!
Если сумасшедший не угомонится, будет полный запрет на ввоз товаров.
ДИВИТИСЬ НА ГЕНОЦИД НАРОДУ УКРАЇНИ?!
Яйця Зеленського - раптова знахідка
А шо за фетиш з яйцями Зеленського у його фанатів? Вони так радіють, що дорослий чоловік на головній посаді країни не обісрався, що одразу зрозуміло, що вони самі на то явно не сподівалися. А це значить, що прекрасно вони все розуміли в 2019-му, кого обирають. Просто хотілося прєкратіть вайну раком і жить в мірє с сасєдам.
І ще один нюанс - за весь час війни не бачив і не чув жодної похвали Порошенку від його прибічників, що той залишився в Києві у найскрутніші дні. Ніхто і сумнівів в тому не мав, просто. На відміну від.
А, за цією логікою ще невідомо у кого ті яйця виявилися міцнішими, у Зеленського з воєнізованою охороною чи у Марини Порошенко, наприклад. Чи Ірини Геращенко.
Пи.Си.: Колю Тіщєнка і Василя Вірастюка прошу зелених не пропонувати у якості альтернативи цим жінкам.
Slava Nacii !
Povaga !!!
U zaxvati vid vas !!!
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Терміново нагородити Наталлю Панченко!
Вона організувала найефективніші санкції проти рашки!