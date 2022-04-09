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"Как вы спите ночью?" - победители Евровидения-2021 Maneskin выпустили клип в поддержку Украины. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Победители Евровидения-2021, итальянская группа Maneskin записали новый сингл в поддержку Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Таблоид".
Артисты обнародовали мощный ролик, в котором показали жуткие кадры войны на нашей земле.
Видео участники группы опубликовали на официальной странице Instagram.
"Беженцы в Украине и всем мире нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Мы используем свой голос с требованием действовать, и вы можете. Присоединяйтесь к нам, снимите собственное видео, в котором призываете мир поддержать беженцев и пожертвовать на ForUkraine.com", - призвали музыканты.
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