"Как вы спите ночью?" - победители Евровидения-2021 Maneskin выпустили клип в поддержку Украины. ВИДЕО

Победители Евровидения-2021, итальянская группа Maneskin записали новый сингл в поддержку Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Таблоид".

Артисты обнародовали мощный ролик, в котором показали жуткие кадры войны на нашей земле.

Видео участники группы опубликовали на официальной странице Instagram.

"Беженцы в Украине и всем мире нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Мы используем свой голос с требованием действовать, и вы можете. Присоединяйтесь к нам, снимите собственное видео, в котором призываете мир поддержать беженцев и пожертвовать на ForUkraine.com", - призвали музыканты.

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