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"Как вы спите ночью?" - победители Евровидения-2021 Maneskin выпустили клип в поддержку Украины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Победители Евровидения-2021, итальянская группа Maneskin записали новый сингл в поддержку Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Таблоид".

Артисты обнародовали мощный ролик, в котором показали жуткие кадры войны на нашей земле.

Видео участники группы опубликовали на официальной странице Instagram.

"Беженцы в Украине и всем мире нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Мы используем свой голос с требованием действовать, и вы можете. Присоединяйтесь к нам, снимите собственное видео, в котором призываете мир поддержать беженцев и пожертвовать на ForUkraine.com", - призвали музыканты.

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Дякуємо усім небайдужим, дякуємо Maneskin
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09.04.2022 12:38 Ответить
moja mama sluha maneskin
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09.04.2022 12:38 Ответить
Не шукайте в них нічого людського,бо його немає,не відноситесь до них як до людей,бо вони не люди.Відкрийте вже нарешті очі.
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09.04.2022 12:53 Ответить
Danke,Maneskin !
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09.04.2022 14:33 Ответить
Måneskin
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09.04.2022 16:37 Ответить
 
 