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Трофейный российский БТР-82А воюет в составе ВСУ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские войска используют трофейную российскую технику.
Такое видео опубликовал волонтер Юрий Москаленко, передает Цензор.НЕТ.
"Честно добытый в бою... Теперь бьет кацaпов...)))", - подписал он видео.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Захваченная во время контрнаступления российская техника уже передана в одну из боевых бригад, - Генштаб. Фоторепортаж
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Над її дизайном працювала відома гравер та ілюстратор Єва Гашкова.
Як пише TrueUA із посиланням на Рrague Мorning, це благодійний проект.
Всі кошти, отримані від продажу, будуть передані організації Post Bellum, яка збирає гроші для допомоги народу України.
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за мир без кацапетовки