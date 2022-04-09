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Трофейный российский БТР-82А воюет в составе ВСУ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские войска используют трофейную российскую технику.

Такое видео опубликовал волонтер Юрий Москаленко, передает Цензор.НЕТ.

"Честно добытый в бою... Теперь бьет кацaпов...)))", - подписал он видео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захваченная во время контрнаступления российская техника уже передана в одну из боевых бригад, - Генштаб. Фоторепортаж
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Їхали козаки -- гуркотів їх трактор...*)
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09.04.2022 12:33 Ответить
бтр 82а - это новый бтр если я не ошибаюсь 2014 года выпуска
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09.04.2022 12:34 Ответить
З 2013
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09.04.2022 12:40 Ответить
Чеська Республіка випустила колекційну банкноту під назвою "Слава Україні".
Над її дизайном працювала відома гравер та ілюстратор Єва Гашкова.

Як пише TrueUA із посиланням на Рrague Мorning, це благодійний проект.
Всі кошти, отримані від продажу, будуть передані організації Post Bellum, яка збирає гроші для допомоги народу України.
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09.04.2022 12:35 Ответить
На видео кроме БТР 82 еще и БМП 3 присутствует).
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09.04.2022 12:47 Ответить
а шахтеры откопали в шахте . передали трактористам))

трактор в поле дыр дыр дыр мы за мир
за мир без кацапетовки
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09.04.2022 13:45 Ответить
А зліва- ще трофейна БМП-3
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09.04.2022 16:42 Ответить
 
 