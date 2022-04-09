Трофейный российский БТР-82А воюет в составе ВСУ. ВИДЕО

Украинские войска используют трофейную российскую технику.

Такое видео опубликовал волонтер Юрий Москаленко, передает Цензор.НЕТ.

"Честно добытый в бою... Теперь бьет кацaпов...)))", - подписал он видео.

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