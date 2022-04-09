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"У Юли мужа убили, у Кристины мужа убили, …соседа тоже убили. Говори, что сложишь оружие, я договорилась", - матери российских оккупантов "штурмуют" военкоматы, чтобы вернуть сыновей. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Матери российских оккупантов начали "штурмовать" военкоматы в РФ. Они хотят во что бы то ни стало забрать своих сыновей с войны в Украине. Для этого не щадят ни денег, ни связей среди военного руководства РФ.

Доказательство этому – перехваченный разговор солдата 36-й отдельной мотострелковой бригады РФ с дислокацией в Борзе в Забайкальском крае, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Это военное формирование "отличилось" тем, что еще в 2015 году под видом "донецких сепаратистов" воевало против Украины. Поэтому теперь их бросили под Киев, как опытных головорезов. Но нынешняя встреча с ВСУ для многих из них стала роковой", - говорят в СБУ.

Во время телефонного разговора мать говорит своему сыну-оккупанту, что договорилась с командованием, чтобы его вернули на место дислокации, где "комиссию 2 дня проходишь и все, увольняешься… без права восстановления обратно".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Трофейный российский БТР-82А воюет в составе ВСУ. ВИДЕО

На возражение сына, что их скоро будут выводить, говорит, чтобы даже не надеялся на это: "…не будут выводить, сейчас будете обратно сюда заходить. Это все еще не прекратится, вывозят технику, везут… народ туда. Кто погиб, заменяют вот этими остатками".

Для убедительности приводит масштабы потерь: "…у Юли мужа убили, у Кристины мужа убили, …соседа тоже убили, Вурлов в Сирии даже отслужил, и вот – везут… а Чипа не с тобой? 10 с лишним дней не звонит уже, а Волков не с тобой? Его тоже давно нет. Альбина плачет. Здесь уже пол Борзи".

"Да, наши ВСУ знают свою работу!", - резюмируют в СБУ.
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Топ комментарии
+84
"Месть - это блюдо, которое подают холодным", - размышлял Саша Перегудов глядя на храпящую перед телевизором тещу. Та имела привычку после сытного обеда включить по телевизору новости и через несколько минут заснуть под истерические вопли Соловьева или Киселева. Причем телевизор должен был работать на полную громкость и выключать его категорически запрещалось. Иначе у Марфы Семеновны, так звали Сашину тещу, поднималось давление, и тогда всей семье приходилось очутиться в седьмом круге ада.
"Уж лучше пускай дрыхнет", - размышлял Саша. По телевизору внезапно прервали новости и стали показывать похороны Жириновского. "Похоже, что началась гонка на лафетах". Саша взял в руки пульт и выключил звук. От внезапно наступившей тишины теща проснулась и несколько минут смотрела на экран телевизора шевеля недоуменно старческими губами.
- А че это звука нет, - спросил она Сашу.
- Телевизор сломался, - соврал тот, пряча пульт в задний карман джинсов. - Но вы не беспокойтесь. Скоро с Украины много телевизоров приедет. Можно будет купить плазму по дешевке.
- Это хорошо, - сказала теща позевывая. - Это мы тута одобряем. А чего это сейчас показывают.
Саша размышлял над ответом всего пару секунд.
- Так Путин же умер.
- Как Путин умер, - теща вскочила с кресла. - Врешь!
- А чего мне врать. Уже по всем каналам показывают. Вон его на лафете по Красной площади везут.
- Не может такого быть. У нас только на третий день хоронят. А начальство на пятый.
- Так он завещал в тот же день. По мусульманскому обычаю принято до захода солнца.
- По какому еще мусульманскому обычаю? Он же в церкви всегда стоял с этим, как его…
- Собянином, - подсказал Саша, еле сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. Но внезапный инсульт и моментум в море. Перед кончиной перешел в другую религию.
- Ни фига себе, - теща продолжала недоверчиво смотреть на Сашу. - И кто же теперь вместо него будет?
- Марфа Семеновна, вы все проспали. Война закончилась. Навального уже из тюрьмы выпустили. Тот и первый указ подписал. "Запретить партию "Единая Россия" как экстремистскую и признать всех ее членов национал-предателями. Кстати, а на вас маечка как раз этой запрещенной партии.
Теща посмотрела на себя в зеркало, ахнула и стала быстро стягивать футболку, ничуть не стесняясь при этом зятя.
- Спасибо, Саша, подсказал. А то я, старая, глупая дура тебя идиотом считала. А тут вон как все повернулась. Ты молодец, что на все эти митинги ходил. Против Путина и против войны. Я теперь за тебя.
Саша прошел к себе в комнату, быстро вернулся держа в руках футболку с надписью "Нет войне".
- Марфа Семеновна, вот дарю от чистого сердца. Теперь мы с вами будем в одной лодке.
- Спасибо тебе еще раз, Саша. Мы же все-таки одна семья. А то, что раньше ругались по разным поводам, то можно и забыть.
Теща надела футболку, вышла на балкон, открыла окно и прокричала во весь голос:
- Нет войне. Слава Украине.
Сидящие на скамеечке внизу бабушки быстро в испуге куда-то разбежались. Одна из них дрожащими пальцами набирала номер в телефоне. Очевидно полиции. А теща продолжала свое выступление:
- Путин - вор. Свободу политзаключенным. Мы здесь власть!
Ее голос разносился по всему двору. Соседи в испуге закрывали окна и форточки не понимая, что происходит. А Саша Перегудов философски размышлял, что теперь уже точно придется разъехаться с родителями жены. И скорее всего уже навсегда.

Дмитрий Зотиков Facebook
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09.04.2022 12:42
+39
Нет ни питерцев ни москвичей - хутин боится их трогать
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09.04.2022 12:47
+34
БУ-ГА-ГА...
________________________________________________________________________________
В России мужчину признали виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ и назначили ему 30 тысяч рублей штрафа из-за плаката с цитатой президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает издание "Медиазона", Артур Дмитриев устроил одиночный пикет в метро Санкт-Петербурга. На его плакате было написано: "Война принесла столько горя, что забыть это невозможно. Нет прощения тем, кто вновь замышляет агрессивные планы".
Как оказалось, эту фразу президент РФ Владимир Путин произнес в 2021 году на параде в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
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09.04.2022 12:50
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Цікава аналітика за мародерські відправлення може бути
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09.04.2022 12:42 Ответить
Карта мародеров. Куда отправились посылки российских военных из Мозыря

Роман Шрайк:
Три дня назад я постил видео, как российские военные отправляют награбленное в Украине из Беларуси в РФ. Кстати, тогда у этого видео было 2 тысячи просмотров, а сейчас уже 1.2 млн.

Журналисты и блогеры провели расследование и нашли список отправителей.

"Больше всего посылок из Мозыря отправлено в Рубцовск - этот город указали 49 из 69 отправителей. Остальные посылки ушли в Москву, Читу, Омск, Новосибирск, Псков, Биробиджан и другие города России.

Самая скромная из посылок весит всего три килограмма, а самое большое отправление - почти полтонны."

Причем заметьте - это только одно отделение курьерской службы. Пересылка велась и из других мест
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09.04.2022 12:43 Ответить
А ЯКЩО Б ХАКЕРИ ХАКЕРНУЛИ УСЮ БАЗУ ПРИГРАНИЧНИХ ВІДПРАВЛЕНЬ ВДОЛЬ ГРАНИЦ УКРАЇНИ ?

Мародерство идет об руку с насилием . Это все звенья одной цепи - и документы отправленных кровавый посылок пойдут в Гаагу
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09.04.2022 12:46 Ответить
Свежий анекдот:
Перехват.
- Ма, я в Украине, тут такая мясорубка...
- А блендер есть?
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09.04.2022 14:32 Ответить
алтай, урал, бурятия и дальний восток
богато живут видимо там...
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09.04.2022 12:44 Ответить
Нет ни питерцев ни москвичей - хутин боится их трогать
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09.04.2022 12:47 Ответить
Конечно, там мамок тяжелее будет заткнуть. Да и уровень жизни там выше, за куйла идти умирать желающих не очень.
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09.04.2022 12:51 Ответить
от армии косят многие
а кого денег нет, идут туда
у кого денег нет? правильно у "богатых" россиян
с сел и деревень, которые выглядят как после бомбежки

хотя командиры и офицеры многие думаю с мааасквы и питера есть
они же никого за мародерство не наказывают
и насилие
а значит это план их, все нормально
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09.04.2022 12:51 Ответить
Раша ДЕКРЕМИНАЛИЗИРОВАЛА УБРАЛА СОСТАВ МАРОДЕРСТВО В УСЛОВИХ ВОЙНЫ ИЗ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ... комментировать лишнее "благословение" их на "призы воина" и индульгенции на процент от награбленного- выдали- Путин Гос Дума и Совет Федерации...
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09.04.2022 13:03 Ответить
возможно и есть
ведь не каждое тело отправляют
наверное меньше трети реальных потерь отправили
часть сожгут в крематории
часть нереально определить, т.к. в танке сгорели, там ничего не осталось
ищи останки где кто
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09.04.2022 12:53 Ответить
Треба сайт створити.

І по кожному злочинцю з Бучі виставити інформацію.

Фото, ПІБ, телефон, місце проживання.
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09.04.2022 12:44 Ответить
Так, ШОБ у Египте його в басейні егіпетські бандеровці притопили
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09.04.2022 12:48 Ответить
Во-во " скажи говноконандующему - я за всё догаварилася"
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09.04.2022 13:19 Ответить
"Месть - это блюдо, которое подают холодным", - размышлял Саша Перегудов глядя на храпящую перед телевизором тещу. Та имела привычку после сытного обеда включить по телевизору новости и через несколько минут заснуть под истерические вопли Соловьева или Киселева. Причем телевизор должен был работать на полную громкость и выключать его категорически запрещалось. Иначе у Марфы Семеновны, так звали Сашину тещу, поднималось давление, и тогда всей семье приходилось очутиться в седьмом круге ада.
"Уж лучше пускай дрыхнет", - размышлял Саша. По телевизору внезапно прервали новости и стали показывать похороны Жириновского. "Похоже, что началась гонка на лафетах". Саша взял в руки пульт и выключил звук. От внезапно наступившей тишины теща проснулась и несколько минут смотрела на экран телевизора шевеля недоуменно старческими губами.
- А че это звука нет, - спросил она Сашу.
- Телевизор сломался, - соврал тот, пряча пульт в задний карман джинсов. - Но вы не беспокойтесь. Скоро с Украины много телевизоров приедет. Можно будет купить плазму по дешевке.
- Это хорошо, - сказала теща позевывая. - Это мы тута одобряем. А чего это сейчас показывают.
Саша размышлял над ответом всего пару секунд.
- Так Путин же умер.
- Как Путин умер, - теща вскочила с кресла. - Врешь!
- А чего мне врать. Уже по всем каналам показывают. Вон его на лафете по Красной площади везут.
- Не может такого быть. У нас только на третий день хоронят. А начальство на пятый.
- Так он завещал в тот же день. По мусульманскому обычаю принято до захода солнца.
- По какому еще мусульманскому обычаю? Он же в церкви всегда стоял с этим, как его…
- Собянином, - подсказал Саша, еле сдерживаясь, чтобы не рассмеяться. Но внезапный инсульт и моментум в море. Перед кончиной перешел в другую религию.
- Ни фига себе, - теща продолжала недоверчиво смотреть на Сашу. - И кто же теперь вместо него будет?
- Марфа Семеновна, вы все проспали. Война закончилась. Навального уже из тюрьмы выпустили. Тот и первый указ подписал. "Запретить партию "Единая Россия" как экстремистскую и признать всех ее членов национал-предателями. Кстати, а на вас маечка как раз этой запрещенной партии.
Теща посмотрела на себя в зеркало, ахнула и стала быстро стягивать футболку, ничуть не стесняясь при этом зятя.
- Спасибо, Саша, подсказал. А то я, старая, глупая дура тебя идиотом считала. А тут вон как все повернулась. Ты молодец, что на все эти митинги ходил. Против Путина и против войны. Я теперь за тебя.
Саша прошел к себе в комнату, быстро вернулся держа в руках футболку с надписью "Нет войне".
- Марфа Семеновна, вот дарю от чистого сердца. Теперь мы с вами будем в одной лодке.
- Спасибо тебе еще раз, Саша. Мы же все-таки одна семья. А то, что раньше ругались по разным поводам, то можно и забыть.
Теща надела футболку, вышла на балкон, открыла окно и прокричала во весь голос:
- Нет войне. Слава Украине.
Сидящие на скамеечке внизу бабушки быстро в испуге куда-то разбежались. Одна из них дрожащими пальцами набирала номер в телефоне. Очевидно полиции. А теща продолжала свое выступление:
- Путин - вор. Свободу политзаключенным. Мы здесь власть!
Ее голос разносился по всему двору. Соседи в испуге закрывали окна и форточки не понимая, что происходит. А Саша Перегудов философски размышлял, что теперь уже точно придется разъехаться с родителями жены. И скорее всего уже навсегда.

Дмитрий Зотиков Facebook
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09.04.2022 12:42 Ответить
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09.04.2022 13:00 Ответить
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09.04.2022 13:12 Ответить
Браво!
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09.04.2022 14:46 Ответить
путин хуже Хуссейна.

путин хуже Каддафи.

Тех двоих уже Америка ликвидировала. Почему этого не ликвидирует?
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09.04.2022 12:42 Ответить
Бо це справа українців!Поховати імперію зла навічно!
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09.04.2022 12:45 Ответить
У тех двоих обезьян-вурдалаков не было ядерных гранат. У этого есть, и он не раз грозился в рай себя отправить. С таким спятившим надо разговаривать вкрадчиво, убеждать его в миролюбии, делать вид что заискиваешь. При этом медленно, по пальчику отодвигать его от любимых им игрушек, кнопочек. Чтоб он по своему маразму и недомыслию не нажал там чего. Отодвигая, надежно стягивать смирительную рубашку. Желатено с окончательным удушением.
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09.04.2022 13:23 Ответить
Без коментарів...
Паралельна реальність...
https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1512708963950866433
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09.04.2022 12:43 Ответить
уже северная корея!
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09.04.2022 12:46 Ответить
Этого ******* по любому надо убить.
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09.04.2022 12:55 Ответить
сам здохнет
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09.04.2022 13:07 Ответить
***** не пасрамит ))) на наср*т каждому в мозг и все одновременно!!!
звиздец... недоносок
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09.04.2022 13:11 Ответить
Володин в девичестве.
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09.04.2022 13:39 Ответить
Я ж і кажу - вони дебілами вже народжуються, пропаганда тут ні до чого.
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09.04.2022 13:58 Ответить
это какой то туповатый вояка видимо
"да нормально все"...
даже жена придумала ему как шкуру сохранить, а это белковое образование
думает что все нормально, даже если его повтоно туда отправят
ну не бараны?
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09.04.2022 12:46 Ответить
У нас то же некоторые под юбками мамочек и бабущек сховались. Лично знаю таких.
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09.04.2022 12:46 Ответить
Да, есть такое братан, ты в какой бригаде? Я то в 54, хочется поговорить с тобой, старым солдатом..
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09.04.2022 12:53 Ответить
Пополнение и резервы пришли?
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09.04.2022 12:57 Ответить
Он старый. Поговори со мной. У меня племянник в 93.
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09.04.2022 13:00 Ответить
Я скорее дидусь, чем братан. Сыновья в строю. О чем поговорим?
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09.04.2022 13:23 Ответить
Мне самому интересно о чем типа "боец 54 мехбригады" тут хочет написать.
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09.04.2022 13:31 Ответить
Что то он пропал.
А как же, Воистину ***..ло.
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09.04.2022 14:14 Ответить
Вам выложит инфу о расположении наших частей, резервов и маршрутах их движения? может быть вам ещё численный состав и наличие бк с вооружением расписать? Увы, к вашему сожалению мне Генштаб не докладывает. И даже если бы знал то не сказал бы. О чём ещё хотите поговорить?
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09.04.2022 14:03 Ответить
Напрасно старушка рожала сынка...
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09.04.2022 12:49 Ответить
БУ-ГА-ГА...
________________________________________________________________________________
В России мужчину признали виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ и назначили ему 30 тысяч рублей штрафа из-за плаката с цитатой президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает издание "Медиазона", Артур Дмитриев устроил одиночный пикет в метро Санкт-Петербурга. На его плакате было написано: "Война принесла столько горя, что забыть это невозможно. Нет прощения тем, кто вновь замышляет агрессивные планы".
Как оказалось, эту фразу президент РФ Владимир Путин произнес в 2021 году на параде в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
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09.04.2022 12:50 Ответить
надо было на бумашке надпись путин написать
и с Z на бошке ходить
тогда бы не тронули
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09.04.2022 12:54 Ответить
Казахша? Откуда именно?
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09.04.2022 12:59 Ответить
Не не не, это не поможет. Единственный выход - прибить тремя гвоздями сотка себе бумажку на лоб. Можно и на саморезы прикрутить. Но только непременно на лоб.
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09.04.2022 13:36 Ответить
Добрий вечір. Ми з України.
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09.04.2022 12:51 Ответить
Шамиль Басаев о Кафырове

ФСБешная кличка кафирова(кадырова) - адам.
https://www.youtube.com/watch?v=iYtTIeCqKHA

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09.04.2022 12:53 Ответить
Шамиль Басаев закупал оружие по всему миру . Чеченцам очень не хватало оружия. Чеченцы садились за стол переговоров с рашей- и это была их ошибка .
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09.04.2022 13:01 Ответить
Басаев говорит о том, что кафыров был агентом фсб. Всем давно понятно, что садится за стол переговоров с ********** - это ошибка. Ну кроме зеленского, арестовича, подоляка. ермака и прочей агентуры фсб.
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09.04.2022 13:11 Ответить
НИЧАВО, НИЧАВО!
ПУТЄН ВВЕДЁТ, ЕЩЁ НАРОЖАЕТЕ...
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09.04.2022 12:57 Ответить
це добре..руSSкі самки почали "прозрівати"... що іпотеки НЕ будуть закриті і НІЯКИХ грошей від кремля вони НЕ отримають...а тільки будуть платити за вивіз трупів свого біомусора...

і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ.
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09.04.2022 12:58 Ответить
Гугл-переводчик тем временем начал предлагать заменять «дорогих русских» на «мёртвых»
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09.04.2022 12:58 Ответить
зато скоро трусы бу получишь и мешок с муженьком
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09.04.2022 12:59 Ответить
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09.04.2022 13:01 Ответить
К сожалению это не юмор, а правда. 20 лет тупорылые мамашки старательно проходили все этапы выращивания безмозглых фашистов от "малышковых войск" до юнармия=гитлерюгенд. Они даже сами теперь твёрдо убеждены, что сдохнуть в танке за х*йло это нормально.

Хотите поставить в тупик ЛЮБОГО ватника, спросите его ЗА ЧТО именно он любит путина!
1 стадия - ступор
2 стадия - а в Америке н*гров притесняют!

Попытка уточнить:

- Так ЗА ЧТО путина любите?!!!
- Да вас, бандеровцев убивать надо!

Мне ещё не удавалось получить ответ на поставленный вопрос.
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09.04.2022 13:20 Ответить
Vot zaskulila svinomatka , a v nachale vtorzhenija naverna pazhelala pabolshe "fashistov " *********....
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09.04.2022 13:07 Ответить
"У Юли мужа убили, у Кристины мужа убили.." и у тебя, мужа убьют, овца москальська
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09.04.2022 13:07 Ответить
Сейчас расскажу прикол.

путин завел войска на север Украины, там их полягло 5000, потом путин вывел оттуда войска.

зачем там умирали эти русские додики?))))

те кацапы, которые на юге воюют. вы умираете, чтобы захватить юг Украины, потом путин возьмет и выведет войска.

за что вы умираете?))))
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09.04.2022 13:08 Ответить
За шанс помародёрить.
Другой мотивации у них нет.
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09.04.2022 14:59 Ответить
80% русских солдат воюют за деньги, за 55доларов в день.
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10.04.2022 00:48 Ответить
да не мать, тут все нормуль, хожу убиваю, насилую, марадёрю. чё ехать то
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09.04.2022 13:10 Ответить
Разговаривают без мата.Неверю.😀
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09.04.2022 13:15 Ответить
Эти из деревенской интеллигенции.
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09.04.2022 13:42 Ответить
У Юли мужа убили, у Кристины мужа убили, …соседа тоже убили

Яка куйня!
Зато выжившим приз!
Стиральная машина!
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09.04.2022 13:23 Ответить
дайто Бог что б штурмовали массово!!

просто сколько уже кричащих заголовков было от хайповиков, типа Абдры_стовича.

ясное дело, что в военных городках потерь не утаишь - быстро ухзнают не только родичи но и все их *******, хахали, хахали жен, ******* жен, тещи и прочие кумовья, короче сотни тысяч людей будут шушукаться как во время советской войны ПРОТИВ Афганистана
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09.04.2022 13:24 Ответить
Свиноматка, чипу тоже піста. Нехай альбінка біжить отримувати гробові за свого ***** та закриває кредит.
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09.04.2022 13:24 Ответить
у Юли мужа убили за Фуйла, у Кристины мужа убили за Лавроконя, …соседа тоже убили за медведева, Вурлов пав за шойгу...
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09.04.2022 13:29 Ответить
Мене єдине дивує в тих аудіозаписах - одинакові голоси.
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09.04.2022 13:43 Ответить
А ты биоакустик что ли?? Голоса животных различать умеешь??
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09.04.2022 14:07 Ответить
чем больше на росию поедет груз200, тем быстрее закончится война
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09.04.2022 13:53 Ответить
Раша-прозревает ..
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09.04.2022 13:58 Ответить
Какой там прозревает...
Там каждый о своём шкурном беспокоится. И о "трофеях" одновременно тоже мечтает. Которые на халяву почему-то не всем достаются. Вместо них можно и "кормилица" в виде тушёнки получить. И никакой компенсации.
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09.04.2022 15:04 Ответить
мало вас убили, кацапня не мытая
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09.04.2022 14:14 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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09.04.2022 14:22 Ответить
Я детство провел в военных городках и представляю какой там у них вой стоит в офицерских домах.
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09.04.2022 14:33 Ответить
Ничо, в Китае переизбыток мужского населения. Найдут новых музэй.
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09.04.2022 14:51 Ответить
Ха ха!Борзя! Мав шанс туди бути висланим нач.зв"язку північної групи військ (Польща) полковником цвєтковим. Самодур був рідкісний. Під час однієї з ним сутички закоричав:"Капитан! Ти в етом году замєняєшся? Я тєбє в борзю замєну організую. Там вас хохлов перевоспитивать надо!" Але його перевели раніше. Вже в 90році при Горбачові скоротився з того дурдому.
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09.04.2022 15:52 Ответить
Проживают в тьму-таракани, а всех вокруг убивают - и у Юли, и у Кристины, и соседа. Укропы они такие.
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09.04.2022 16:06 Ответить
Как помню в одной рассейскай нородной сказке бьіло - носить бьі вам не переносить.
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10.04.2022 10:32 Ответить
 
 