"У Юли мужа убили, у Кристины мужа убили, …соседа тоже убили. Говори, что сложишь оружие, я договорилась", - матери российских оккупантов "штурмуют" военкоматы, чтобы вернуть сыновей. АУДИО

Матери российских оккупантов начали "штурмовать" военкоматы в РФ. Они хотят во что бы то ни стало забрать своих сыновей с войны в Украине. Для этого не щадят ни денег, ни связей среди военного руководства РФ.

Доказательство этому – перехваченный разговор солдата 36-й отдельной мотострелковой бригады РФ с дислокацией в Борзе в Забайкальском крае, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Это военное формирование "отличилось" тем, что еще в 2015 году под видом "донецких сепаратистов" воевало против Украины. Поэтому теперь их бросили под Киев, как опытных головорезов. Но нынешняя встреча с ВСУ для многих из них стала роковой", - говорят в СБУ.

Во время телефонного разговора мать говорит своему сыну-оккупанту, что договорилась с командованием, чтобы его вернули на место дислокации, где "комиссию 2 дня проходишь и все, увольняешься… без права восстановления обратно".

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На возражение сына, что их скоро будут выводить, говорит, чтобы даже не надеялся на это: "…не будут выводить, сейчас будете обратно сюда заходить. Это все еще не прекратится, вывозят технику, везут… народ туда. Кто погиб, заменяют вот этими остатками".

Для убедительности приводит масштабы потерь: "…у Юли мужа убили, у Кристины мужа убили, …соседа тоже убили, Вурлов в Сирии даже отслужил, и вот – везут… а Чипа не с тобой? 10 с лишним дней не звонит уже, а Волков не с тобой? Его тоже давно нет. Альбина плачет. Здесь уже пол Борзи".

"Да, наши ВСУ знают свою работу!", - резюмируют в СБУ.