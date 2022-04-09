29 623 0
Пилот 40-й бригады тактической авиации Герой Украины (посмертно) Александр Бринжала погиб в бою против 12 вражеских самолетов 2 марта. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Пилот 40-й бригады тактической авиации майор Александр Бринжала мужественно защищал столицу и погиб смертью храбрых в бою против 12 вражеских самолетов.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
"В тот день, 2 марта, враг атаковал Киев истребителями по всем направлениям. Два украинских МиГ-29 вышли на перехват российских самолетов.
Наши пилоты дали российским извергам достойный отпор, но, к сожалению, Украина понесла невосполнимую утрату - Героя-летчика 1 класса Александра Бринжалы.
Со 2 апреля 2022 года майор Александр Бринжала – Герой Украины (посмертно). Вечная память и вечная слава Герою!", – рассказали в Минобороны.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...