Пилот 40-й бригады тактической авиации Герой Украины (посмертно) Александр Бринжала погиб в бою против 12 вражеских самолетов 2 марта. ВИДЕО

Пилот 40-й бригады тактической авиации майор Александр Бринжала мужественно защищал столицу и погиб смертью храбрых в бою против 12 вражеских самолетов.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В тот день, 2 марта, враг атаковал Киев истребителями по всем направлениям. Два украинских МиГ-29 вышли на перехват российских самолетов.

Наши пилоты дали российским извергам достойный отпор, но, к сожалению, Украина понесла невосполнимую утрату - Героя-летчика 1 класса Александра Бринжалы.

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Со 2 апреля 2022 года майор Александр Бринжала – Герой Украины (посмертно). Вечная память и вечная слава Герою!", – рассказали в Минобороны.