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Большой бизнес должен подтвердить европейский выбор Украины, - директор по связям с общественностью SCM Емченко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Экономика

Бизнес должен подтвердить европейский вектор развития страны и сделать все возможное для быстрой и успешной интеграции украинской экономики в единое европейское пространство.

Об этом заявила директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталья Емченко, передает Цензор.НЕТ.

"Одним из элементов и признаков победы будет интеграция Украины в Европейский Союз. Это будет означать, что украинская экономика должна трансформироваться, должна принять и провести внутри себя реформы. А украинский бизнес должен подтвердить, что поддерживает интеграцию украинских рынков с европейскими", - сообщила Емченко в интервью телеканалу "Украина24".

Она подчеркнула, что компания SCM как крупнейший национальный инвестор, и ее владелец Ринат Ахметов как крупнейший национальный инвестор, однозначно подтверждает и поддерживает европейский вектор развития Украины.

"Мы совершенно точно готовы конкурировать на европейских рынках. Мы уже это делаем. Мы совершенно точно готовы менять себя, инвестировать в наши предприятия и т.д., продолжать инвестировать, для того чтобы соответствовать европейским правилам и стандартам. И мы совершенно точно готовы поддерживать внутри Украины необходимые реформы", - отметила Емченко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+17
Паны олигархи активно готовятся к Большому Дербану денег на восстановление страны. И это будет вызовом для всей страны. Надеюсь Европа, Штаты и другие наши партнёры лишат их этой возможности впринципе и не допустят всю эту шушеру к корыту. Вот в этом вся наша и проблема, что у нас крупнейшие "инвесторы" ахметовы-коломойские-фирташи со стадами своих прихлебателей в Раде, министерствах, СМИ
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09.04.2022 13:19
+7
наступним президентом повинен стати військовий
а то бєні, єрмаки, татарови розкрадуть всі гроші ..
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09.04.2022 14:04
+6
У меня стойкое впечатление, что под Флагом этой Войны, хотят легализировать в ЕС пана Коломойского.
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09.04.2022 13:12
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Арестович вже звинуватив Клопотенка у нападі московії через борщ?
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09.04.2022 13:08 Ответить
У меня стойкое впечатление, что под Флагом этой Войны, хотят легализировать в ЕС пана Коломойского.
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09.04.2022 13:12 Ответить
Паны олигархи активно готовятся к Большому Дербану денег на восстановление страны. И это будет вызовом для всей страны. Надеюсь Европа, Штаты и другие наши партнёры лишат их этой возможности впринципе и не допустят всю эту шушеру к корыту. Вот в этом вся наша и проблема, что у нас крупнейшие "инвесторы" ахметовы-коломойские-фирташи со стадами своих прихлебателей в Раде, министерствах, СМИ
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09.04.2022 13:19 Ответить
Согласен! Могу сказать, что нужно предпринять? Но не скажу.
Надеюсь, в рядах ВСУ найдутся нужные полковники, в нужное время.
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09.04.2022 13:28 Ответить
Из "нужных полковников" у нас есть разве что полковники Арестовичи!
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09.04.2022 14:04 Ответить
В данном случае, я вашей безнадёге, даже не сочувствую.
...и не знаю, что вам ещё надо, что бы придти в себя...
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09.04.2022 14:19 Ответить
Не буде олігархічний бізнес, що керує Зеленським переорієтовуватись на ЄС - там треба податки сплачувати (а не офшорити), та людям давать пристойну зарплату. Вони будуть і далі юлить і брехати, доки їх народ не випре з ккраїни.
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09.04.2022 20:31 Ответить
хоспаді, всі ці пінчуки ахмєтови порошенкі коломойські... намагаються з диких хапуг- новоруських 90х, за секунду не стануть бізнесменами європейського чи американьского рівня. *Альо гараж, пойдьом кофє піть*
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09.04.2022 13:15 Ответить
Допоки буде чутна кацапська проклята мова від влади та політиків???
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09.04.2022 13:28 Ответить
Як?! Так у Європі необхідно вести чесний бізнес, за чесними правилами. А це значить - повністтю сплачувати податки! Чі піде на це український великий бізнес? Вгадайте з одного разу.
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09.04.2022 13:34 Ответить
наступним президентом повинен стати військовий
а то бєні, єрмаки, татарови розкрадуть всі гроші ..
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09.04.2022 14:04 Ответить
А если не захотят , то что ?
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09.04.2022 14:28 Ответить
Тоді всіх на палю.
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09.04.2022 15:46 Ответить
Наталя Ємченко також є головою редакційної ради телеканалу «Україна» і членом Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова

шмара гудка, нє?
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09.04.2022 14:30 Ответить
 
 