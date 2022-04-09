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Началась встреча Зеленского с федеральным канцлером Австрии Нехаммером. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Австрия поддерживает нас в сопротивлении агрессии РФ. Визит в Киев федерального канцлера Карла Нехаммера – важное проявление солидарности с украинским народом", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Фейсбук.

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Бучу эвакуировать.... Данилов и вроде Люся сказали - "ЗНАЛИ" - что мешало?
я только уже в порядке как там... это, ну то же что и "911" говорят про "масонов", только так и понимаю, что это типо "план был такой"
жаль нашу Зелю, если и когда и если его охрану п..рор..вут люди с вопросом - Че ты, парень, "не знал"?
ну просто объяснить высер например - Данилова - "мы то и это все знали еще с ноября" - как?
зрада типо, да? ну просто... слава Перуну или кому там шо у меня нет родаков вообще, а если там были бы, то я бы возмолился - Митра, за что же у нас президент настолько **************(нужное подставить)(но не пид..орас, хотя бы за то что бородку запустил типао мужественный)
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09.04.2022 14:19 Ответить
також знали що чоловіків як правило вбивають, але ні з країни ні з міст не евакуюють...
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09.04.2022 14:38 Ответить
це жертвоприношення, як у Краматорську.
просто у них же капище навіть є спеціальне. стопроц. шо там і речі Сраліна і Берії и всяких пол-потів і т.д.
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10.04.2022 11:21 Ответить
Шлях до європи просочений кров'ю та вимощений тілами Українських дітей.
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09.04.2022 14:34 Ответить
хоть би не намолов чого лишнього
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09.04.2022 14:58 Ответить
оставлю для памяти
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09.04.2022 15:28 Ответить
А чи можна австрійців звинувачувати у співпраці по НордСтрім-2 із рашистами, якщо зеленський в цей час вів бізнес на москві?
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09.04.2022 15:52 Ответить
Співчуваю Карлу Негаммеру, це зеспілкування не додає віри у розум людства!
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09.04.2022 16:35 Ответить
Не молоток он. **** с ним общаться, когда они ***** на свадьбу зовут. Пустое дело.
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09.04.2022 16:50 Ответить
 
 