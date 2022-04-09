Началась встреча Зеленского с федеральным канцлером Австрии Нехаммером. ВИДЕО

Началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Австрия поддерживает нас в сопротивлении агрессии РФ. Визит в Киев федерального канцлера Карла Нехаммера – важное проявление солидарности с украинским народом", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Фейсбук.

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