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Началась встреча Зеленского с федеральным канцлером Австрии Нехаммером. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с федеральным канцлером Австрии Карлом Нехаммером.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Австрия поддерживает нас в сопротивлении агрессии РФ. Визит в Киев федерального канцлера Карла Нехаммера – важное проявление солидарности с украинским народом", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Фейсбук.
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я только уже в порядке как там... это, ну то же что и "911" говорят про "масонов", только так и понимаю, что это типо "план был такой"
жаль нашу Зелю, если и когда и если его охрану п..рор..вут люди с вопросом - Че ты, парень, "не знал"?
ну просто объяснить высер например - Данилова - "мы то и это все знали еще с ноября" - как?
зрада типо, да? ну просто... слава Перуну или кому там шо у меня нет родаков вообще, а если там были бы, то я бы возмолился - Митра, за что же у нас президент настолько **************(нужное подставить)(но не пид..орас, хотя бы за то что бородку запустил типао мужественный)
просто у них же капище навіть є спеціальне. стопроц. шо там і речі Сраліна і Берії и всяких пол-потів і т.д.