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Видео Война в Украине
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война (11698) 44 артиллерийская бригада (5) Труш Владимир (5)

44-я артиллерийская бригада показала результаты своей работы по технике российских оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

44-я отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостола показала технику российских кафиров, уничтоженную воинами бригады.

Об этом рассказал глава Тернопольской облгосадминистрации Владимир Труш, передает Цензор.НЕТ.

"Смотрите внимательно, враги, что вас ждет. Наша 44 отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостола работает! Слава Украине!" – рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уничтоженная техника войск РФ под Киевом. ФОТОрепортаж

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Топ комментарии
+37
Такие ролики поднимают настроение и радуют душу. Спасибо большое Украинским Воинам. Вы лучшие.
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09.04.2022 16:30
+34
командний пункт розйобаний це мега круто,пишаємось вами хлопці 👍
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09.04.2022 16:30
+33
Шишкин. Утро в лесу.
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09.04.2022 16:28
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Шишкин. Утро в лесу.
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09.04.2022 16:28 Ответить
Без медведей... Картина маслом....
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09.04.2022 16:32 Ответить
Картіна "Vзяли Zащеку"
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09.04.2022 16:46 Ответить
Такие ролики поднимают настроение и радуют душу. Спасибо большое Украинским Воинам. Вы лучшие.
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09.04.2022 16:30 Ответить
командний пункт розйобаний це мега круто,пишаємось вами хлопці 👍
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09.04.2022 16:30 Ответить
Слава Збройним Силам України!!!!
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09.04.2022 16:35 Ответить
Наші ЗСУ - найкращі в світі!!!!
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09.04.2022 16:36 Ответить
95 ОДШ бригада - ось де не поталанило підрозділу з номером .
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09.04.2022 16:38 Ответить
Коли вже хворі перестануть таку дичину нести? 95 ЖДШБ краща!
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09.04.2022 17:12 Ответить
Наверняка Арестович с Подоляком огонь бригады корректировали, А Шефир с Трухиным этот огонь и вели. У нас же сейчас, что не победа, так это заслуга офиса президента и его дружков,
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09.04.2022 16:38 Ответить
... еще радистка Юля / позивной ******* / ...
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09.04.2022 16:44 Ответить
Парни, вы - Герои. Не останавливайтесь, не уставайте никогда, здоровья Вам и удачи.
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09.04.2022 16:42 Ответить
Лейтенант в/ч 64044 Алєксєй Бичков.
Руський фашист, який на відео для друга ґвалтував однорічну дитину….

+79182988362

Це треба бути не те що виродком. Просто останньою мразотою, якій не місце в цьому світі.

Ще трохи особистих даних:
Бычков Алексей Александрович, 01.05.1997г.р., паспорт 0711N534822 от 12.05.2011, зарег.: Ставропольский край, с. Киевка, ул. Степная, 47, тел. (961)472-77-10, водительское уд. 2623N938001 от 08.08.2015. Возможно сейчас в Краснодарском крае: 08.03.2022 управлял ТС ВАЗ21102, оформлен штраф за перевозку детей без детского кресла, а/м зарегистр. за Цекрес Анастасией Павловной, 04.07.1991, Краснод.край, Северский район, хутор Коваленко, ул. Пролетарская, 94, тел. (918)2680473.

❗️UPD: Телефон дружини та матері дитини!
8 (989) 237-56-86
Бычкова Марина Викторовна
Краснодарский край, Северский район, хутор Коваленко, ул. Пролетарская, дом 31.
Паспорт 0321 N 896043
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09.04.2022 16:42 Ответить

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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09.04.2022 16:44 Ответить
Смерть цапам!
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09.04.2022 16:46 Ответить
на атомы псину вонючую поразбирать!!!
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09.04.2022 16:47 Ответить
Підкажіть трек
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09.04.2022 16:50 Ответить
Шукаю сам.
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09.04.2022 16:55 Ответить
Не русні, а россні!!! Вони не руси!!! А орки, або россня!
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09.04.2022 17:03 Ответить
СУПЕР!
Однако пока нигде не видно инфы о применении нашими войсками хваленой "Кольчуги" (или "Кольчуги-М"). За неё соразработчики из Украины еще в далеких 80-х были удостоены высоких наград и почестве на госуровне. Ну и? Вполне возможно, что в нынешних условиях военного времени это засекреченные данные. А этот кломплекс сейчас так пригодлася бы нашим войскам для завщиты народа!
- "Кольчуга" - станция радиотехнической разведки (скрытая разведка воздушного, надводного и наземного пространства). Этот комплекс используется для обеспечения раннего предупреждения в системе ПВО. Принята на вооружение ещё армией советов в конце 80-х годов. Ныне модернизируется. (Инф. взята из Википедии и др. открытых источников).
Израиль... Твоих детей-сыновей и матерей в Украине многие и многие тысячи. Все они тоже под обстрелами и бомбардировками, всех их ракеты и бомбы могут превратить в кровавые куски плоти. Могут... Ежели не будет предоставлен властями сей державы для Украины столь эффективный комплекс под названием "Железный купол".
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09.04.2022 17:05 Ответить
А как вы себе представляете инфу про работу ПВО страны? Может еще с геопривязкой позиции показать?
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09.04.2022 18:36 Ответить
Звіряток шкода (білочок, зайчиків, лисиць, котиків, песиків тощо...)
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09.04.2022 17:07 Ответить
Як кацапи зайшли в ліс звірятка від сморіду повтікали в степ.
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09.04.2022 18:42 Ответить
СУПЕР!
Однако пока нигде не видно инфы о применении нашими войсками хваленой "Кольчуги" (или "Кольчуги-М"). За неё соразработчики из Украины еще в далеких 80-х были удостоены высоких наград и почестве на госуровне. Ну и? Вполне возможно, что в нынешних условиях военного времени это засекреченные данные. А этот кломплекс сейчас так пригодлася бы нашим войскам для завщиты народа!
- "Кольчуга" - станция радиотехнической разведки (скрытая разведка воздушного, надводного и наземного пространства). Этот комплекс используется для обеспечения раннего предупреждения в системе ПВО. Принята на вооружение ещё армией советов в конце 80-х годов. Ныне модернизируется. (Инф. взята из Википедии и др. открытых источников).
Израиль... Твоих детей-сыновей и матерей в Украине многие и многие тысячи. Все они тоже под обстрелами и бомбардировками, всех их ракеты и бомбы могут превратить в кровавые куски плоти. Могут... Ежели не будет предоставлен властями сей державы для Украины столь эффективный комплекс под названием "Железный купол".
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09.04.2022 17:11 Ответить
Смерть русні!
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09.04.2022 17:30 Ответить
Это заслуга Воинов
Никто не сможет их у них отобрать
Главное ролик показать по России -- пусть ,,радуются ,,
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09.04.2022 18:39 Ответить
 
 