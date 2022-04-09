44-я артиллерийская бригада показала результаты своей работы по технике российских оккупантов. ВИДЕО

44-я отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостола показала технику российских кафиров, уничтоженную воинами бригады.

Об этом рассказал глава Тернопольской облгосадминистрации Владимир Труш, передает Цензор.НЕТ.

"Смотрите внимательно, враги, что вас ждет. Наша 44 отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостола работает! Слава Украине!" – рассказал он.

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