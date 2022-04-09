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44-я артиллерийская бригада показала результаты своей работы по технике российских оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
44-я отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостола показала технику российских кафиров, уничтоженную воинами бригады.
Об этом рассказал глава Тернопольской облгосадминистрации Владимир Труш, передает Цензор.НЕТ.
"Смотрите внимательно, враги, что вас ждет. Наша 44 отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостола работает! Слава Украине!" – рассказал он.
Топ комментарии
+37 Саша Пончик
показать весь комментарий09.04.2022 16:30
+34 Максім ХОЙ 07fb0949
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+33 ladyar
показать весь комментарий09.04.2022 16:28
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Руський фашист, який на відео для друга ґвалтував однорічну дитину….
+79182988362
Це треба бути не те що виродком. Просто останньою мразотою, якій не місце в цьому світі.
Ще трохи особистих даних:
Бычков Алексей Александрович, 01.05.1997г.р., паспорт 0711N534822 от 12.05.2011, зарег.: Ставропольский край, с. Киевка, ул. Степная, 47, тел. (961)472-77-10, водительское уд. 2623N938001 от 08.08.2015. Возможно сейчас в Краснодарском крае: 08.03.2022 управлял ТС ВАЗ21102, оформлен штраф за перевозку детей без детского кресла, а/м зарегистр. за Цекрес Анастасией Павловной, 04.07.1991, Краснод.край, Северский район, хутор Коваленко, ул. Пролетарская, 94, тел. (918)2680473.
❗️UPD: Телефон дружини та матері дитини!
8 (989) 237-56-86
Бычкова Марина Викторовна
Краснодарский край, Северский район, хутор Коваленко, ул. Пролетарская, дом 31.
Паспорт 0321 N 896043
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Однако пока нигде не видно инфы о применении нашими войсками хваленой "Кольчуги" (или "Кольчуги-М"). За неё соразработчики из Украины еще в далеких 80-х были удостоены высоких наград и почестве на госуровне. Ну и? Вполне возможно, что в нынешних условиях военного времени это засекреченные данные. А этот кломплекс сейчас так пригодлася бы нашим войскам для завщиты народа!
- "Кольчуга" - станция радиотехнической разведки (скрытая разведка воздушного, надводного и наземного пространства). Этот комплекс используется для обеспечения раннего предупреждения в системе ПВО. Принята на вооружение ещё армией советов в конце 80-х годов. Ныне модернизируется. (Инф. взята из Википедии и др. открытых источников).
Израиль... Твоих детей-сыновей и матерей в Украине многие и многие тысячи. Все они тоже под обстрелами и бомбардировками, всех их ракеты и бомбы могут превратить в кровавые куски плоти. Могут... Ежели не будет предоставлен властями сей державы для Украины столь эффективный комплекс под названием "Железный купол".
Однако пока нигде не видно инфы о применении нашими войсками хваленой "Кольчуги" (или "Кольчуги-М"). За неё соразработчики из Украины еще в далеких 80-х были удостоены высоких наград и почестве на госуровне. Ну и? Вполне возможно, что в нынешних условиях военного времени это засекреченные данные. А этот кломплекс сейчас так пригодлася бы нашим войскам для завщиты народа!
- "Кольчуга" - станция радиотехнической разведки (скрытая разведка воздушного, надводного и наземного пространства). Этот комплекс используется для обеспечения раннего предупреждения в системе ПВО. Принята на вооружение ещё армией советов в конце 80-х годов. Ныне модернизируется. (Инф. взята из Википедии и др. открытых источников).
Израиль... Твоих детей-сыновей и матерей в Украине многие и многие тысячи. Все они тоже под обстрелами и бомбардировками, всех их ракеты и бомбы могут превратить в кровавые куски плоти. Могут... Ежели не будет предоставлен властями сей державы для Украины столь эффективный комплекс под названием "Железный купол".
Никто не сможет их у них отобрать
Главное ролик показать по России -- пусть ,,радуются ,,