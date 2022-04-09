Уссурийские десантники, убегая с Киевщины, забыли штабные документы: СМИ удалось идентифицировать некоторых оккупантов. ВИДЕО

Российские военнослужащие "элитного" 83-го десантного батальона, спеша убегая с Киевщины после наступления украинских защитников, забыли штабные документы с личными данными своих военных.

Как передает Цензор.НЕТ, журналистам "Следствие.Инфо" удалось идентифицировать нескольких оккупантов, совершавших преступления в селах Демидов, Козаровичи и Дымер, - именно там россияне оставили свои штабные записи.

В начале апреля ВСУ вернули под контроль села Демидов, Козаровичи и Дымер Киевской области. В течение месяца эти населенные пункты были оккупированы россиянами. По свидетельству местных, рашисты занимались мародерством, похищали и пытали мирных людей.

На территории завода "Викналенд" в Дымере оккупанты обустроили штаб. На его территории после побега россиян был найден именной список личного состава минометного взвода 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады с местом дислокации Уссурийск, который получили в распоряжение журналисты. Это подразделение в России имеет репутацию элитного.

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Впрочем, как выяснили журналисты, большинство "элитных" военнослужащих из этого списка не имеют высшего образования. Они окончили 9, 11 классов или техникум.

Заместитель командира взвода - 29-летний сержант Вячеслав Юртаев родом из Владивостока. Убегая, Юртаев даже оставил свой пропуск, выданый Министерством обороны РФ.





Вячеслав Юртаев

Отмечается, что оккупанты пытаются скрывать свои профили в соцсетях, чтобы те с ними не ассоциировались.

Например, 23-летний рядовой Вадим Даминов из города Омска в социальной сети "Одноклассники" записан как Вадим Орлов. По странице видно, что профиль активен.





Вадим Даминов

Еще один оккупант - 20-летний рядовой Данил Калинин из Уссурийска в социальной сети "ВКонтакте" записан как Даня Яковлев. Он также регулярно посещает свою страницу. Правда, последнее сообщение сделало 18 февраля — за неделю до полномасштабной войны. На странице оккупанта указано, что он женат на Виктории Калининой.

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Данил Калинин

Самым старшим среди оккупантов, который фигурирует в найденном на Киевщине списке, является 39-летний сержант Андрей Бикбулатов из Уссурийска. На странице жены оккупанта в "Одноклассниках" есть немало общих фото с мужем. Также она распространяет пропагандистские сообщения о войне в Украине.







Андрей Бикбулатов

Журналисты также идентифицировали 32-летнего сержанта Максима Прасолова. На нескольких снимках он фигурирует в форме десантных войск РФ.





Максим Прасолов

"Следствие.Инфо" нашли также старую страницу 26-летнего ефрейтора из города Чита Дмитрия Игнатова. Оккупант регулярно посещает свой новый профиль.





Дмитрий Игнатов

31-летний сержант Вадим Мацюця из Уссурийска также посещает свою страницу. В то же время отец оккупанта распространяет пропагандистские сообщения о российском вторжении в Украину.





Вадим Мацюця

Идентифицирован также 22-летний рядовой Владислав Ковера из города Дальнереченск.





Владислав Ковера

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