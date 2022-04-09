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Уссурийские десантники, убегая с Киевщины, забыли штабные документы: СМИ удалось идентифицировать некоторых оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские военнослужащие "элитного" 83-го десантного батальона, спеша убегая с Киевщины после наступления украинских защитников, забыли штабные документы с личными данными своих военных.

Как передает Цензор.НЕТ, журналистам "Следствие.Инфо" удалось идентифицировать нескольких оккупантов, совершавших преступления в селах Демидов, Козаровичи и Дымер, - именно там россияне оставили свои штабные записи.

В начале апреля ВСУ вернули под контроль села Демидов, Козаровичи и Дымер Киевской области. В течение месяца эти населенные пункты были оккупированы россиянами. По свидетельству местных, рашисты занимались мародерством, похищали и пытали мирных людей.

На территории завода "Викналенд" в Дымере оккупанты обустроили штаб. На его территории после побега россиян был найден именной список личного состава минометного взвода 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады с местом дислокации Уссурийск, который получили в распоряжение журналисты. Это подразделение в России имеет репутацию элитного.

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Впрочем, как выяснили журналисты, большинство "элитных" военнослужащих из этого списка не имеют высшего образования. Они окончили 9, 11 классов или техникум.

Заместитель командира взвода - 29-летний сержант Вячеслав Юртаев родом из Владивостока. Убегая, Юртаев даже оставил свой пропуск, выданый Министерством обороны РФ.

Уссурийские десантники, убегая с Киевщины, забыли штабные документы: СМИ удалось идентифицировать некоторых оккупантов 01

Вячеслав Юртаев

Отмечается, что оккупанты пытаются скрывать свои профили в соцсетях, чтобы те с ними не ассоциировались.

Например, 23-летний рядовой Вадим Даминов из города Омска в социальной сети "Одноклассники" записан как Вадим Орлов. По странице видно, что профиль активен.

Уссурийские десантники, убегая с Киевщины, забыли штабные документы: СМИ удалось идентифицировать некоторых оккупантов 02

Вадим Даминов

Еще один оккупант - 20-летний рядовой Данил Калинин из Уссурийска в социальной сети "ВКонтакте" записан как Даня Яковлев. Он также регулярно посещает свою страницу. Правда, последнее сообщение сделало 18 февраля — за неделю до полномасштабной войны. На странице оккупанта указано, что он женат на Виктории Калининой.

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Уссурийские десантники, убегая с Киевщины, забыли штабные документы: СМИ удалось идентифицировать некоторых оккупантов 03
Уссурийские десантники, убегая с Киевщины, забыли штабные документы: СМИ удалось идентифицировать некоторых оккупантов 04
Уссурийские десантники, убегая с Киевщины, забыли штабные документы: СМИ удалось идентифицировать некоторых оккупантов 05

Данил Калинин

Самым старшим среди оккупантов, который фигурирует в найденном на Киевщине списке, является 39-летний сержант Андрей Бикбулатов из Уссурийска. На странице жены оккупанта в "Одноклассниках" есть немало общих фото с мужем. Также она распространяет пропагандистские сообщения о войне в Украине.

Уссурийские десантники, убегая с Киевщины, забыли штабные документы: СМИ удалось идентифицировать некоторых оккупантов 06
Уссурийские десантники, убегая с Киевщины, забыли штабные документы: СМИ удалось идентифицировать некоторых оккупантов 07

Андрей Бикбулатов

Журналисты также идентифицировали 32-летнего сержанта Максима Прасолова. На нескольких снимках он фигурирует в форме десантных войск РФ.

Уссурийские десантники, убегая с Киевщины, забыли штабные документы: СМИ удалось идентифицировать некоторых оккупантов 08

Максим Прасолов

"Следствие.Инфо" нашли также старую страницу 26-летнего ефрейтора из города Чита Дмитрия Игнатова. Оккупант регулярно посещает свой новый профиль.

Уссурийские десантники, убегая с Киевщины, забыли штабные документы: СМИ удалось идентифицировать некоторых оккупантов 09

Дмитрий Игнатов

31-летний сержант Вадим Мацюця из Уссурийска также посещает свою страницу. В то же время отец оккупанта распространяет пропагандистские сообщения о российском вторжении в Украину.

Уссурийские десантники, убегая с Киевщины, забыли штабные документы: СМИ удалось идентифицировать некоторых оккупантов 10

Вадим Мацюця

Идентифицирован также 22-летний рядовой Владислав Ковера из города Дальнереченск.

Уссурийские десантники, убегая с Киевщины, забыли штабные документы: СМИ удалось идентифицировать некоторых оккупантов 11

Владислав Ковера

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Топ комментарии
+15
Если жопу научился пальцем подтирать, уже элита, а если пучком травы-богема.
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09.04.2022 17:02
+9
Головне щоб ці документи не попали в руки агенту фсб єрмаку.
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09.04.2022 17:00
+7
Тварюки і пекла для вас буде замало.
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09.04.2022 16:59
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09.04.2022 16:54 Ответить
красівоє
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09.04.2022 16:59 Ответить
Если есть кацапские номера в Вайбере или Вацаппе, то пересылай им эту ссылку.
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09.04.2022 17:08 Ответить
Тварюки і пекла для вас буде замало.
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09.04.2022 16:59 Ответить
Головне щоб ці документи не попали в руки агенту фсб єрмаку.
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09.04.2022 17:00 Ответить
Если жопу научился пальцем подтирать, уже элита, а если пучком травы-богема.
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09.04.2022 17:02 Ответить
Упоротые рожи мразей.
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09.04.2022 17:02 Ответить
вже добігли до усцік-рійська??
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09.04.2022 17:04 Ответить
спасибо,Сл1дство-1нфо,гарна работа,прошу,продолжайте.Кажлая Рашистская тварь будет наказана,сгниете суки деградируюший в позоре и забвении.Хай живе В1льна Укра1на!!!Смерть ворогам!!!
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09.04.2022 17:04 Ответить
Ехать через всю россию чтобы за пару дней получить пиз... й и по быстрому смываться. Да они ехали до Украины дольше чем воевали.
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09.04.2022 17:21 Ответить
Страшно то, что на российском дальнем востоке живут очень большое количество потомков украинских ссылных. И их внуки сейчас едут сюда убивать свою кровь.
Остается их утилизировать.
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09.04.2022 17:23 Ответить
"Военнослужащие "элитного" 83-го десантного батальона, спеша убегая с Киевщины после наступления украинских защитников, забыли штабные документы с личными данными своих военных".

Они не забыли, просто штабным документам не нашлось места среди "доблесно" наморадёренных "трофеев".
Логика железная, вернее деревянная. Если судить по тому, из какого материала сделаны их головы, и количества содержания в них опилок:
- "Нах мне те документы, когда мясорубка с блендером не помещаются".
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09.04.2022 17:23 Ответить
Не здивуюсь, якщо завтра завгар офіса клоуна буде вимагати закриття слідства-інфо за такі відоси
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09.04.2022 17:27 Ответить
Цюця и мацюця.
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09.04.2022 17:33 Ответить
Если начать бомбить все российские города и деревни то обязательн попадёшь в мародёра-насильника-убицу-садиста. Там невиновных нет - либо учавствовал, либо подстрекал. Чтоб вы все сдохли, кацапы понючие.
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09.04.2022 17:47 Ответить
петушня
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09.04.2022 18:07 Ответить
є Американські командос, а є усурійський *******
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09.04.2022 19:01 Ответить
Надо и самок этих вояк привлечь к ответственности - они же кровавые присылки получали
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09.04.2022 19:14 Ответить
 
 