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война (11698) Данилюк-Ярмолаева (262)

Проект "Без цензуры": Александр Дворников. Что известно о новом российском командующем войной в Украине? ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Россия реорганизовала командование своими войсками в Украине и теперь ими руководит генерал Александр Дворников, имеющий большой опыт войны в Сирии, сообщил ВВС со ссылкой на неназванного западного чиновника.

Марина Данилюк-Ярмолаева в "Без цензуры" на Цензор.НЕТ исследовала, кто такой Александр Дворников и чем он известен.

Также смотрите: ВСУ держат удар. День 44. Итоги. БЕЗ ЦЕНЗУРЫ вживую. ВИДЕО

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Топ комментарии
+8 ua
Дворников элитная фамилия. Потом поменяют на генерала Прачечникова или Посудомоева.
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09.04.2022 18:05
+6 ua
А что известно? Еще один пид@р.
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09.04.2022 18:04
+6 lv
Больше интересует дата, когда его повесят.
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09.04.2022 18:14
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А что известно? Еще один пид@р.
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09.04.2022 18:04 Ответить
В Сирії воно розбивало міста, а тут розбиті міста добивають орків. До чого тут його кацапський досвід вбивці мародера?
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09.04.2022 18:14 Ответить
Этот более кровожадный
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09.04.2022 18:19 Ответить
Дворников элитная фамилия. Потом поменяют на генерала Прачечникова или Посудомоева.
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09.04.2022 18:05 Ответить
Вид: Кацап звичайний.
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09.04.2022 18:07 Ответить
можно сказать, что такого высокопоставленного дворника в Украине удасться утилизовать впервые )
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09.04.2022 18:11 Ответить
Это как в анекдоте про ослика и дракона.
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09.04.2022 18:16 Ответить
"Завелся в лесу ослик-**** всех зверей ******** спасу от ослика нет.
Решили звери пожаловаться на него дракону мол дракон сильный, большой и
страшный он вразумит озверевшего ослика. Приходят значит звери к дракону
и говорят "так мол и так ослик в лесу завелся всех нас ******* и волка,
и медведя, и даже льва спаси нас пожалуйста от этого ненасытного
животного" Дракон выслушал и пообещал помочь. Литит дракон по лесу
ослика ищет, вдруг видит ослик на полянке травку щиплет отдыхает.
Подлетает к нему дракон шипит, огонь пускает и спрашивает у ослика "Что
ослик страшно тебе?" "Страшно"- отвечает ослик. "А почему тебе страшно
ослик?"-спрашивает дракон."Никогда такого большого и страшного не ****" (С) )))
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09.04.2022 18:19 Ответить
Мы то выдержим благодаря цивилизованному миру но вот ********** нет.
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09.04.2022 18:16 Ответить
Больше интересует дата, когда его повесят.
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09.04.2022 18:14 Ответить
Генерал армии дворников? Ну, какая армия, такой и генерал!
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09.04.2022 18:22 Ответить
двОрНиков. старый спившийся предводитель орков, осторожнее, алкаши иногда бывают талантливы
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09.04.2022 18:26 Ответить
Можно подумать до этого дворника войной в Украине командовал не имеющий опыта ********. Кого бы это **************** не назначало все равно орки будут сосать в Украине.
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09.04.2022 18:31 Ответить
Ну і харя, стовідсоткова орко-мерзота, хай це падло візьме автомат та йде безпосередньо у бій, разом з ******, вони ж ******* дуже сильно у війнушку хочуть погратись, їх тут і розмажуть, на тому буде і кінець!
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09.04.2022 18:34 Ответить
Земля йому скловатою,як і усім свинособакам московським.
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09.04.2022 18:40 Ответить
etot kacap izvesen sto mnogo materitsia i vse ego uslugi vojenom upravleniji.
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09.04.2022 19:08 Ответить
 
 