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Проект "Без цензуры": Александр Дворников. Что известно о новом российском командующем войной в Украине? ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия реорганизовала командование своими войсками в Украине и теперь ими руководит генерал Александр Дворников, имеющий большой опыт войны в Сирии, сообщил ВВС со ссылкой на неназванного западного чиновника.
Марина Данилюк-Ярмолаева в "Без цензуры" на Цензор.НЕТ исследовала, кто такой Александр Дворников и чем он известен.
Топ комментарии
+8 Саша Пончик
показать весь комментарий09.04.2022 18:05
+6 jklpqrs
показать весь комментарий09.04.2022 18:04
+6 Krotow
показать весь комментарий09.04.2022 18:14
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Решили звери пожаловаться на него дракону мол дракон сильный, большой и
страшный он вразумит озверевшего ослика. Приходят значит звери к дракону
и говорят "так мол и так ослик в лесу завелся всех нас ******* и волка,
и медведя, и даже льва спаси нас пожалуйста от этого ненасытного
животного" Дракон выслушал и пообещал помочь. Литит дракон по лесу
ослика ищет, вдруг видит ослик на полянке травку щиплет отдыхает.
Подлетает к нему дракон шипит, огонь пускает и спрашивает у ослика "Что
ослик страшно тебе?" "Страшно"- отвечает ослик. "А почему тебе страшно
ослик?"-спрашивает дракон."Никогда такого большого и страшного не ****" (С) )))