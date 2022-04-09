Проект "Без цензуры": Александр Дворников. Что известно о новом российском командующем войной в Украине? ВИДЕО

Россия реорганизовала командование своими войсками в Украине и теперь ими руководит генерал Александр Дворников, имеющий большой опыт войны в Сирии, сообщил ВВС со ссылкой на неназванного западного чиновника.

Марина Данилюк-Ярмолаева в "Без цензуры" на Цензор.НЕТ исследовала, кто такой Александр Дворников и чем он известен.

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