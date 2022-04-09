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Оккупанты возле Рубежного снова попали в цистерну с азотной кислотой, - Гайдай. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Возле Рубежного в Луганской области российские оккупанты при обстреле снова попали в цистерну с азотной кислотой.

Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"У Рубежного орки снова попали в цистерну с азотной кислотой! Не выходите из укрытий! Если Вы в помещении - закройте двери и окна!" – говорится в сообщении.

Гайдай напомнил, что азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и при попадании на кожу и слизистые.

Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях – отек легких. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами.

"Подготовьте защитные маски для лица, смоченные содовым раствором. При местном воздействии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения", - добавил он.

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Топ комментарии
+7
Тут немає представників окупанта.
В кого ви питаєте ?
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09.04.2022 17:57
+4
Маю надію що вітер до орків дме
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09.04.2022 17:54
+3
Так и е.
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09.04.2022 17:57
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Одного раза мало было что бы вторую не спрятать.
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09.04.2022 17:52 Ответить
Ладно! -- есть вопрос к тем, кто на местах.
-- вопрос личный -- бо родичи там.
Днепр бомбить будут, как думаете?
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09.04.2022 17:53 Ответить
Тут немає представників окупанта.
В кого ви питаєте ?
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09.04.2022 17:57 Ответить
Я про чуйку народную пытаю.
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09.04.2022 18:02 Ответить
Я в Днепре, возле ЮМЗ, кто его знает, что у дьявола в башке. И по Буче знаем, бомбежка то херня, вот если будут город брать, тогда да.
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09.04.2022 18:00 Ответить
Мои у вокзала.
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09.04.2022 18:04 Ответить
Маю надію що вітер до орків дме
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09.04.2022 17:54 Ответить
Так и е.
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09.04.2022 17:57 Ответить
подтвердили збройники облачко опять на гроткриговцев из лугандяо понесло
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09.04.2022 18:14 Ответить
Дайте команду нашим влучити у цистерну з аміаком. Для нейтралізації.
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09.04.2022 17:55 Ответить
Ну раза азота не хватило на территориях парашки?
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09.04.2022 18:01 Ответить
вероятность, что снаряд попадет именно к тебе в квартиру, небольшая. А вот то, что пропадут вода, свет, газ, почти 100%.
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09.04.2022 18:40 Ответить
Сколько там еще цистерн, и с чем? Огласите весь список
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09.04.2022 19:27 Ответить
 
 