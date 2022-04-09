Оккупанты возле Рубежного снова попали в цистерну с азотной кислотой, - Гайдай. ВИДЕО
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Возле Рубежного в Луганской области российские оккупанты при обстреле снова попали в цистерну с азотной кислотой.
Об этом в Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"У Рубежного орки снова попали в цистерну с азотной кислотой! Не выходите из укрытий! Если Вы в помещении - закройте двери и окна!" – говорится в сообщении.
Гайдай напомнил, что азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и при попадании на кожу и слизистые.
Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; при тяжелых отравлениях – отек легких. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами.
"Подготовьте защитные маски для лица, смоченные содовым раствором. При местном воздействии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения", - добавил он.
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-- вопрос личный -- бо родичи там.
Днепр бомбить будут, как думаете?
В кого ви питаєте ?