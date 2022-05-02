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Разбитые надгробия и разбомбленные могилы: последствия обстрелов войсками РФ Берковецкого кладбища в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Киевские новости

От российских обстрелов пострадало кладбище на Берковцах в Киеве.

В сети показали кадры разбомбленных россиянами могил, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lenta.ua.

"Вторые сутки тема обстрела врагом Берковецкого кладбища в Киеве доминирует в киевском сегменте Facеbook. Документальные кадры уничтоженных могил родственников и друзей киевлян всколыхнули волну эмоций во всем мире", - отмечает издание.

Смотрите: "Это тоже "денацификация"? Боитесь мертвых?": Оккупанты уничтожили квадратный километр кладбища в Одессе. ФОТОрепортаж

Больше всего пострадали участки, указанные на схеме:

Разбитые надгробия и разбомбленные могилы: последствия обстрелов войсками РФ Берковецкого кладбища в Киеве 01
Разбитые надгробия и разбомбленные могилы: последствия обстрелов войсками РФ Берковецкого кладбища в Киеве 02
Разбитые надгробия и разбомбленные могилы: последствия обстрелов войсками РФ Берковецкого кладбища в Киеве 03
Разбитые надгробия и разбомбленные могилы: последствия обстрелов войсками РФ Берковецкого кладбища в Киеве 04
Разбитые надгробия и разбомбленные могилы: последствия обстрелов войсками РФ Берковецкого кладбища в Киеве 05
Разбитые надгробия и разбомбленные могилы: последствия обстрелов войсками РФ Берковецкого кладбища в Киеве 06
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Топ комментарии
+5
У кацапни дна нет. Это аксиома.
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02.05.2022 13:02
+4
зачем им это? это даже не варвары, это дети сатаны....
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02.05.2022 13:15
+2
Мои родственники похоронены на 49м участке( мама, бабушка, дедушка ), совсем рядом
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02.05.2022 13:04
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Стоп так це місяць тому було
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02.05.2022 13:01 Ответить
Ну і?
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02.05.2022 13:03 Ответить
Мабудь Бандеру шукали
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02.05.2022 14:41 Ответить
А какая разница? Ключевое слово было.
кого там денафицировали и разоружали?
Мертвых с косами?
твой комент попахивает дерьмом
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02.05.2022 22:54 Ответить
У кацапни дна нет. Это аксиома.
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02.05.2022 13:02 Ответить
Мои родственники похоронены на 49м участке( мама, бабушка, дедушка ), совсем рядом
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02.05.2022 13:04 Ответить
хто в курсі колумбарій це 30а, напроти 79? Дякую
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02.05.2022 13:09 Ответить
2 колумбария новый и в центре!
есть еще несколько поврежденных участков.
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02.05.2022 22:51 Ответить
Радует только одно эпичное видео о сибирском спецназе , но на цензоре нет https://mignews.com/news/ukraine/na-donbasse-likvidirovana-gruppa-specnaza-iz-sibiri.html
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02.05.2022 13:10 Ответить
Те ж саме на "Яцево" у Чернігові Били навмання Особливо - по меморіалу АТОвців Мабуть мстили!
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02.05.2022 13:14 Ответить
На Яцево орки танками їздили по могилам АТО- вців, про це було відео на "суспільному"
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02.05.2022 14:56 Ответить
зачем им это? это даже не варвары, это дети сатаны....
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02.05.2022 13:15 Ответить
объясняю - это уже не есть военная тайна , где то не более километра да меньше это до моего дома наверно с километр будет работали САУ и грады и они пытались их накрыть
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02.05.2022 13:34 Ответить
Да уж, высокоточное оружие...
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02.05.2022 22:57 Ответить
комментарий отмечен как спам
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02.05.2022 13:20 Ответить
какой то ты бред несешь убогая я бы тебе рассказал по чему они били но не хочу тратить время
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02.05.2022 13:27 Ответить
Ну, киевляне, которые знают все эти адреса, почешут репу, возьмут линеечку и проертят прямую линию, чтобы прверить маи слова.
А ты, фсбшная подстилка, можешь продолжать вылизывать своему шефу звизбдюляку по самые гланды.
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02.05.2022 13:50 Ответить
А нічого, що студії 5-го та Прямого каналів знаходяться в різних частинах Києва?
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02.05.2022 15:47 Ответить
И еще: когда такие как ты комментируют, они либо не понимают, либо не там живут.
По кому они били на Мостицкой.
Или ты был корректировщиком, но очень хреновым?
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02.05.2022 23:02 Ответить
Кто подскажет - на кладбище есть картотека или списки умерших ,чтоб можно было найти по фамилии человека где его могила?
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02.05.2022 13:42 Ответить
Есть. В Киеве на Берковецком, во всяком случае.
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02.05.2022 13:47 Ответить
в Киеве - на каждом кладбище есть
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02.05.2022 13:52 Ответить
Кончай трындеть!
На Куреневском хрен кого найдешь, как и на большинстве старых.
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02.05.2022 13:56 Ответить
Сильно сумніваюсь. Говорили, що буде така електронна база всіх похованих (років 12-15 тому), муніципальний проект, навіть кошти на те якісь виділялись, але результату ніхто не бачів
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02.05.2022 15:50 Ответить
а разве в киев пуляли кроме марта....
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02.05.2022 13:48 Ответить
Кабы пару дней назад даже попали в жилой дом и завод Артема.
Какой смысл туда пулять - непонятно.
Цеха глубоко, не достать, а ширпотреб типо пылесосов давно не делают.
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02.05.2022 13:59 Ответить
Так это в марте и произошло!
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02.05.2022 23:03 Ответить
То коли саме був обстріл? Від цього місця поруч могил багато зруйновано? У мене там прадід і бабуся недалеко поховані.
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02.05.2022 15:46 Ответить
Не всі ділянки, по яких влучали, на карті позначено. Додайте ділянки 24 і38 - особисто бачив розбиті надгробки, 2 тижні тому ще уламок снаряду з землі на 24-й ділянці стирчав...
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02.05.2022 15:56 Ответить
97 участок - затронут или нет?? Кто знает...там моя мать..

Приехать сейчас посмотреть не могу
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02.05.2022 21:52 Ответить
 
 