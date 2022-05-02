Разбитые надгробия и разбомбленные могилы: последствия обстрелов войсками РФ Берковецкого кладбища в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

От российских обстрелов пострадало кладбище на Берковцах в Киеве.

В сети показали кадры разбомбленных россиянами могил, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lenta.ua.

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"Вторые сутки тема обстрела врагом Берковецкого кладбища в Киеве доминирует в киевском сегменте Facеbook. Документальные кадры уничтоженных могил родственников и друзей киевлян всколыхнули волну эмоций во всем мире", - отмечает издание.

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Больше всего пострадали участки, указанные на схеме:











