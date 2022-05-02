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Разбитые надгробия и разбомбленные могилы: последствия обстрелов войсками РФ Берковецкого кладбища в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Киевские новости
От российских обстрелов пострадало кладбище на Берковцах в Киеве.
В сети показали кадры разбомбленных россиянами могил, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lenta.ua.
"Вторые сутки тема обстрела врагом Берковецкого кладбища в Киеве доминирует в киевском сегменте Facеbook. Документальные кадры уничтоженных могил родственников и друзей киевлян всколыхнули волну эмоций во всем мире", - отмечает издание.
Больше всего пострадали участки, указанные на схеме:
Топ комментарии
+5 Garry Grant
показать весь комментарий02.05.2022 13:02
+4 Hanka Panyanka
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+2 Vadim Izumov 8c903f2e
показать весь комментарий02.05.2022 13:04
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кого там денафицировали и разоружали?
Мертвых с косами?
твой комент попахивает дерьмом
есть еще несколько поврежденных участков.
А ты, фсбшная подстилка, можешь продолжать вылизывать своему шефу звизбдюляку по самые гланды.
По кому они били на Мостицкой.
Или ты был корректировщиком, но очень хреновым?
На Куреневском хрен кого найдешь, как и на большинстве старых.
Какой смысл туда пулять - непонятно.
Цеха глубоко, не достать, а ширпотреб типо пылесосов давно не делают.
Приехать сейчас посмотреть не могу