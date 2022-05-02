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Видео Война в Украине
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армия РФ (10592) война (21978) ликвидация (745) СБУ (17205) потери (2862) перехват (174)

"Их маленькими пачками везут, чтоб народ не ох#евал. И ночью": российские оккупанты обсуждают доставку "груза 200", - перехват СБУ. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Чтобы маскировать грандиозные потери на войне в Украине, трупы россиян везут небольшими партиями и только в ночное время. Это значительно увеличивает срок доставки, поэтому иногда родственникам оккупантов приезжает уже "полуразложенный груз 200", который нужно дополнительно идентифицировать.

Об этом говорится в новых перехватах СБУ, которые удалось сделать в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

Ниже – отрывок из телефонного разговора двух захватчиков:

- Ты Макеевича отправлял?
- Его сегодня привезли, по предварительным данным. Вот должен опознать его сегодня.
- Жена переживает, его уже дней 6 везут.
- Их маленькими пачками везут, чтоб народ не ох#евал. И ночью…

Смотрите: "Сегодня штуку одну интересную промутили. Сп#здили семь солнечных батарей, промышленных, больших", - перехваченный разговор захватчика. АУДИО

По словам захватчика, из всего состава его роты (это около 100 человек) в живых осталось всего 20-22 человека. Еще девять – отказались продолжать войну и написали заявление об отказе.

Потому украинские защитники продолжают качественно делать свое дело: по официальным данным, ВСУ уничтожили уже более 23 тыс. оккупантов.
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Топ комментарии
+21
Так им еще в начале войны умные люди сказали ,что вам не танки а рефрижераторы больше нужны.
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02.05.2022 13:32
+13
Суповой набор "рюський Ванька".
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02.05.2022 13:36
+12
Що та дружина Макєєвича пережила за ці 6 днів, важко уявити. Тут лотерею поки результат чекаєш, стільки емоцій, а вона шість днів сім лямів не може дочекатися...
А може тіло загублять? А може це взагалі не він і бабки підуть комусь іншому???
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02.05.2022 15:24
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На оккупированной территории Харьковщины едва ли не все медучреждения заполнены ранеными российскими военными. В частности, в Волчанске оккупантов разместили в тубдиспансере.

Об этом в эфире 24 канала рассказала корреспондентка, которая находится в Харькове.
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02.05.2022 13:32 Ответить
Видели эту корреспондентку. Шо попало
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02.05.2022 13:36 Ответить
І всьєх, мля, абманулі і ані нє зналі шо в Украіньє ужє, да?! Ссуки кацапсячі... Вирити яму і... Навіть кулі для такої мерзоти шкода.
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02.05.2022 13:50 Ответить
Устроили трупдеспасер!
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02.05.2022 14:14 Ответить
А может, у них у всех туберкулез. Посмотрите на их легкие.
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02.05.2022 16:40 Ответить
Так им еще в начале войны умные люди сказали ,что вам не танки а рефрижераторы больше нужны.
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02.05.2022 13:32 Ответить
Пачками Скоро у всіх спермаркетах країни: дайте мені, будь ласка, 5 пачок дохлих окупантів.
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02.05.2022 13:33 Ответить
А хоть в пакетах комплект от одного орка, или собрали шо было?
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02.05.2022 13:33 Ответить
Суповой набор "рюський Ванька".
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02.05.2022 13:36 Ответить
Або конструктор)) Отримай купку запчастин - збери сина..
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02.05.2022 14:38 Ответить
Плотней в пакет трамбовать надо - больше влезет
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02.05.2022 13:39 Ответить
Собираю вложения в новый стартап - дешевый собачий корм. Ваш цуцик будет доволен
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02.05.2022 13:39 Ответить
Кацапятиной дибилизированой цуцика и отравить можно
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02.05.2022 13:41 Ответить
Консерну"ЛЕГО" треба для расіян, окрему серію випускати...
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02.05.2022 13:44 Ответить
Дамой, на расєю.
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02.05.2022 14:03 Ответить
Все это радует, одно странно: почему практически на всех перехватах переговоров всегда слышен акцент? Понятно, что коллаборантов много, но ведь предполагается, что это кадровые орки разговаривают? Все эти "шо" и "г'" как-то не внушают доверя к подобным перехватам. Без учета этого нюанса, новость добрая.
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02.05.2022 14:13 Ответить
Даунбасня так разговаривает на местном суржике.
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02.05.2022 14:16 Ответить
Более того, жители Раисси тоже. На Курщине, Белгородщине, Орловщине и т.д. При этом слова не зная украинского.
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02.05.2022 15:31 Ответить
Кацап, не світись...
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02.05.2022 14:42 Ответить
Сережа, иди вслед за русским кораблем. Мы сами тут разберемся, с этими записями
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02.05.2022 15:26 Ответить
А якщо їх пресувати? Ну, як сіно...
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02.05.2022 14:22 Ответить
А можна так.

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02.05.2022 16:45 Ответить
Що та дружина Макєєвича пережила за ці 6 днів, важко уявити. Тут лотерею поки результат чекаєш, стільки емоцій, а вона шість днів сім лямів не може дочекатися...
А може тіло *********? А може це взагалі не він і бабки підуть комусь іншому???
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02.05.2022 15:24 Ответить
 
 