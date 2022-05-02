Украинские воины установили американский пулемет Browning М2 на трофейный российский грузовик "Торнадо-У". ВИДЕО
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Бойцы первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна установили на трофейный грузовик "Торнадо-У" американский пулемет Browning М2.
Как сообщает Цензор.НЕТ, свое усовершенствованное оружие украинские бойцы показали в соцсетях.
Пулемет Browning M2 или пулемет Browning 50-го калибра – крупнокалиберный пулемет, разработанный в конце Первой мировой войны Джоном Браунингом. Дизайн имеет много официальных обозначений, в частности, для современной пехотной модификации Browning Machine Gun, Cal. .50, M2, HB, Flexible. Этот пулемет эффективен против пехоты, небронированного и легкобронированного транспорта, лодок и самолетов на низких высотах.
На фоне российского вторжения в Украину в 2022 году правительство Италии 28 февраля объявило об отправке оружия в Украину, в том числе пулеметов M2. Пулеметы предоставляются в рамках присоединения Италии к списку стран ЕС, присылающих оружие в Украину. Кроме того, итальянское правительство передало пулеметы MG 42/59 – итальянский единственный пулемет, созданный на базе MG-3.
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