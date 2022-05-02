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Украинские воины установили американский пулемет Browning М2 на трофейный российский грузовик "Торнадо-У". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна установили на трофейный грузовик "Торнадо-У" американский пулемет Browning М2.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свое усовершенствованное оружие украинские бойцы показали в соцсетях.

Пулемет Browning M2 или пулемет Browning 50-го калибра – крупнокалиберный пулемет, разработанный в конце Первой мировой войны Джоном Браунингом. Дизайн имеет много официальных обозначений, в частности, для современной пехотной модификации Browning Machine Gun, Cal. .50, M2, HB, Flexible. Этот пулемет эффективен против пехоты, небронированного и легкобронированного транспорта, лодок и самолетов на низких высотах.

На фоне российского вторжения в Украину в 2022 году правительство Италии 28 февраля объявило об отправке оружия в Украину, в том числе пулеметов M2. Пулеметы предоставляются в рамках присоединения Италии к списку стран ЕС, присылающих оружие в Украину. Кроме того, итальянское правительство передало пулеметы MG 42/59 – итальянский единственный пулемет, созданный на базе MG-3.

Читайте: Австралия начала поставки Украине бронированной техники, - Зеленский
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Топ комментарии
+33
невдала картинка. коти - розумні істоти, на відміну від руzzкіх, тому ніколи не начіплять на себе колорадську х*йню.
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02.05.2022 14:02
+22
ПИZDA ОРКАМ:
Голівуд проти орків: слідом за Джолі до Львова приїхав легендарний Гендальф.
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02.05.2022 13:55
+10
день шашликів по-Одеськи
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02.05.2022 13:51
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02.05.2022 13:51 Ответить
невдала картинка. коти - розумні істоти, на відміну від руzzкіх, тому ніколи не начіплять на себе колорадську х*йню.
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02.05.2022 14:02 Ответить
І свободолюбиві, не як рабська кацапня ...
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02.05.2022 16:32 Ответить
Креативно.
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02.05.2022 20:34 Ответить
Это интересно. Плюс
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02.05.2022 13:54 Ответить
***** ОРКАМ:
Голівуд проти орків: слідом за Джолі до Львова приїхав легендарний Гендальф.
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02.05.2022 13:55 Ответить
перестаньте эту z пихать во все посты тошнит от нее
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02.05.2022 23:04 Ответить
рашню демілітаризовано. (ще б прапор американський)
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02.05.2022 14:04 Ответить
Машина называется, мечта артиллериста. С закрытыми глазами не промахнешься из танка или ПТРК по такой громадине. И до жопы ее бронированность. Лучше и удобнее хаммера ничего пока нету.
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02.05.2022 14:06 Ответить
Русскіє скавулять. Це добре...
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02.05.2022 14:17 Ответить
Мечта артиллериста это верно, в том смысле , что как тягач, скажем Мста-Б, отличная вещь. В ВСУ еще много древних Уралов и Камаз 4310.
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02.05.2022 14:53 Ответить
Великокаліберний. Це гут.
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02.05.2022 14:11 Ответить
///Крім того, італійський уряд передав кулемети MG 42/59///
- Это суровая штучка, "пилорама"...
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02.05.2022 14:18 Ответить
А как Торнадо её использовать нельзя? РСЗО в смысле
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02.05.2022 14:19 Ответить
Торнадо У - это бронированный урал, а не РСЗО
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02.05.2022 14:32 Ответить
Это что же получается рабссейскую "Торнадо-У" снасильничали американским пулеметом, переданным Украине итальянским "фашистским" правительством... Какая боль, Украина-рабссея 15000 рашоорков под ноль.
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02.05.2022 14:28 Ответить
!!!
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02.05.2022 14:53 Ответить
Та тіпа 23000
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02.05.2022 15:28 Ответить
когда в одном взводе встречаются два профессиональных сварщика, то бывает еще и не такое ...
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02.05.2022 14:34 Ответить
Этот пулемет на расстоянии 5 км пробивает шлакоблок. Хорошие сапоги, надо брать! (с)
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02.05.2022 15:07 Ответить
Моя думка що все кацапське прокляте, тому краще не використовувати кацапське, або використовувати як мога менше.
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02.05.2022 20:38 Ответить
"Торнадо" - обычный "Урал" с новой "мордой".
Тор надо ? Тор не надо.
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02.05.2022 21:11 Ответить
Для видео-эффектно, имеет ли смысл, спорно.
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02.05.2022 23:18 Ответить
 
 