"Уже на Донбассе – и мочат кацапню", - в сети появился ролик с польскими танками Т-72М1 и Т-72M1R, переданными ВСУ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Танки Т-72М1 и Т-72M1R, которые Польша передала ВСУ, уже на Донбассе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, сообщения об этом появились в соцсетях. Кроме того, на разных пабликах публикуется небольшой видеоролик, на которых зафиксированы переданные Польшей бронемашины.
"Вот и польские танки Т-72М1. Их передали нам 236 штук. Уже на Донбассе - и мочат кацапню", - пишет в комментарии к ролику автор публикации.
Топ комментарии
+76 Oleksandr Samborskiy
показать весь комментарий02.05.2022 14:32
+73 Princ Stocki
показать весь комментарий02.05.2022 15:32
+64 Richard Goldring
показать весь комментарий02.05.2022 14:24
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Спасибо и за такие.
Sam bym pojechał, ale co wam po starym dziadku. Chwała Ukrainie. Zwyciężycie.
В Генштабі тіпа не в курсі, як танки для фотографування ставити, а як для ведення бойових дій!
Так що звільняти всю територію в ідеалі ще і разом з кубаню