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"Уже на Донбассе – и мочат кацапню", - в сети появился ролик с польскими танками Т-72М1 и Т-72M1R, переданными ВСУ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Танки Т-72М1 и Т-72M1R, которые Польша передала ВСУ, уже на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сообщения об этом появились в соцсетях. Кроме того, на разных пабликах публикуется небольшой видеоролик, на которых зафиксированы переданные Польшей бронемашины.

"Вот и польские танки Т-72М1. Их передали нам 236 штук. Уже на Донбассе - и мочат кацапню", - пишет в комментарии к ролику автор публикации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша передаст Украине телевизионное и радиовещательное оборудование для возобновления вещания в пострадавших регионах
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Топ комментарии
+76
200+ штук то таки серйозне поповнення. дякую Полякам.
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02.05.2022 14:32
+73
Daliśmy takie, które bez problemu potraficie obsługiwać. Na Ruskich te też powinny wystarczyć.
Sam bym pojechał, ale co wam po starym dziadku. Chwała Ukrainie. Zwyciężycie.
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02.05.2022 15:32
+64
ось хто справжній. тільки в біді справжні друзі пізнаються. Як колись, коли ми малими були: і бились і сварились, але коли щось було по-справжньому, то ставали плече в плече, або спина до спини і боролися. Не проводили неясної ентомології перемовини, а боролись. Бо знали, що тільки з сильними будуть рахуватись. не з слабаками. Ось така банальна-прибанальна правда життя. нажаль...
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02.05.2022 14:24
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Я конечно не эксперт, но не помешало бы ДЗ прилепить
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02.05.2022 14:15 Ответить
поляки пошли по своему пути в модернизации т72 и не считают нужным обвешивать танк взрывчаткой.
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02.05.2022 14:28 Ответить
Оце справжній "експерт"))))))))))))))))))
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03.05.2022 08:51 Ответить
У них есть и с ДЗ, и с ПНВ, и с ЭСН. Но эти танки они себе оставили. Очень наивно полагать, что нам отдадут всё лучшее что у них имеется. Причем это касается не только Польши, но и всех вооружений, которые нам поставляются.
Спасибо и за такие.
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02.05.2022 14:48 Ответить
Daliśmy takie, które bez problemu potraficie obsługiwać. Na Ruskich te też powinny wystarczyć.
Sam bym pojechał, ale co wam po starym dziadku. Chwała Ukrainie. Zwyciężycie.
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02.05.2022 15:32 Ответить
Dziękuję Ci
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02.05.2022 15:53 Ответить
ДЯКУЄМО!!!
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02.05.2022 16:13 Ответить
Дякуємо. За нашу і вашу свободу!
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02.05.2022 16:16 Ответить
Dziękuję ci bracie, twojemu przyjaznemu wspaniałemu krajowi i ludziom! Chwała Polsce! Chwała Ukrainie! Razem wygrajmy! Szczęśliwego Dnia Konstytucji!
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02.05.2022 19:35 Ответить
Ну это подходит как в поговорке: - "Дарёному коню, в зубы не смотрят"
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02.05.2022 16:34 Ответить
Нам сейчас быстро нужны передвижные огневые точки, не сильно рашистам помогла навесная броня, судя по потерям.
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02.05.2022 15:02 Ответить
От кацапского корнета (аналог нашей стугны) ДЗ не поможет,но от РПГ она реально спасает
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02.05.2022 20:45 Ответить
Дякую полякам! ДЗ можна насобирать на кацапских трофеях.
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02.05.2022 17:09 Ответить
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02.05.2022 14:17 Ответить
Вільна Польска!
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02.05.2022 14:19 Ответить
Я понимаю, что времени не было покрасить, но их можно легко принять за русские танки
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02.05.2022 14:19 Ответить
Так не видно чітко - можливо і є на башті.
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02.05.2022 14:27 Ответить
КрасівоЄ!
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02.05.2022 14:22 Ответить
ось хто справжній. тільки в біді справжні друзі пізнаються. Як колись, коли ми малими були: і бились і сварились, але коли щось було по-справжньому, то ставали плече в плече, або спина до спини і боролися. Не проводили неясної ентомології перемовини, а боролись. Бо знали, що тільки з сильними будуть рахуватись. не з слабаками. Ось така банальна-прибанальна правда життя. нажаль...
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02.05.2022 14:24 Ответить
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02.05.2022 14:27 Ответить
200+ штук то таки серйозне поповнення. дякую Полякам.
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02.05.2022 14:32 Ответить
Теперь понятно чего соляры нет.
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02.05.2022 14:34 Ответить
Соляра є! З 95-м трохи напряг. Але переживемо. Полякі до речі можуть завести свою мережу АЗС до нас.
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02.05.2022 15:23 Ответить
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02.05.2022 14:54 Ответить
хто сказав що соляри нема ? треба з дому виходити і дивитись
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02.05.2022 14:57 Ответить
В один ряд и плотненько встали чтобы было легче уничтожить?
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02.05.2022 15:12 Ответить
Тобі треба очолити Генштаб!
В Генштабі тіпа не в курсі, як танки для фотографування ставити, а як для ведення бойових дій!
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02.05.2022 15:25 Ответить
Это Генштаб оказывается, танки выстраивает в различных ситуациях.
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02.05.2022 17:17 Ответить
Ви справді думаєте, що це відео з Донбасу? 😁 Польські танки таки обвішують ДЗ і перефарбовують. Вже на території України. 😊 Бо хоч танки і даровані, але це цінність і їх треба берегти. Як і екіпажі, які не даровані і тому безцінні. І підготувати екіпаж, пройти залагодження - це і час, і терпіння.
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02.05.2022 16:27 Ответить
тем более на кацапском спаленном дерьме ДЗ хоть какой-никакой хватает. Даже на оторванных башнях есть целые контакты и рекликты
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02.05.2022 18:17 Ответить
ti ******* rjuskij !
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02.05.2022 17:47 Ответить
Я думала что на донбасе поля только. Там и лес есть?
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02.05.2022 15:15 Ответить
Ще і який є ! І грибів повно
Так що звільняти всю територію в ідеалі ще і разом з кубаню
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02.05.2022 15:24 Ответить
Так, там пустеля і баобаби з кактусами, а ліс намальований.
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02.05.2022 16:23 Ответить
rjuskij ?
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02.05.2022 17:46 Ответить
Думаете где орки под изюмом накапливались?Изюмский лес,при том очень не маленький
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02.05.2022 20:47 Ответить
Слава Польським Братам!!!
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02.05.2022 15:19 Ответить
Активная броня где? Надо навесить!
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02.05.2022 15:36 Ответить
Без динамической защиты.
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02.05.2022 16:08 Ответить
шта? почему не навесили свою ДЗ
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02.05.2022 17:55 Ответить
Я так понял, мы сейчас не можем самостоятельно навесить дз? Все наши ремзаводы разрушены?
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02.05.2022 18:13 Ответить
без коментарів
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02.05.2022 18:16 Ответить
Да не смешите с заводами-ДЗ можна навесить в любом гараже
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02.05.2022 20:48 Ответить
обязательно на каждое видео тулить эту малолетскую музыку то реп то еще какой то продиджи аж ухи вянут нет что вивальди или эту с фильма про бельмондо..
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02.05.2022 18:16 Ответить
ну хоть не Ласковый май
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02.05.2022 18:19 Ответить
САУ і гради то жир
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02.05.2022 20:12 Ответить
Спасибо полякам!!
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02.05.2022 21:07 Ответить
навіть не віриться що в 1993 р Україна мала 20 тисяч танків !!! підари все розікрали
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02.05.2022 21:39 Ответить
На 1990 р. 20 694 танка на озброєнні мав увесь СРСР (перед підписанням Договору про звичайні збройні сили в Європі)
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02.05.2022 23:28 Ответить
этих пидаров ты выбирал - чего жаловаться
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03.05.2022 00:01 Ответить
То наверное вместе с Т-34 на памятниках и с немецкими Тиграми в музеях. Откуда такие циферы?
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03.05.2022 01:28 Ответить
 
 