"Уже на Донбассе – и мочат кацапню", - в сети появился ролик с польскими танками Т-72М1 и Т-72M1R, переданными ВСУ. ВИДЕО

Танки Т-72М1 и Т-72M1R, которые Польша передала ВСУ, уже на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сообщения об этом появились в соцсетях. Кроме того, на разных пабликах публикуется небольшой видеоролик, на которых зафиксированы переданные Польшей бронемашины.

"Вот и польские танки Т-72М1. Их передали нам 236 штук. Уже на Донбассе - и мочат кацапню", - пишет в комментарии к ролику автор публикации.

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