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Бывший российский военный сообщал своим о перемещении техники на Виннитчине, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Мужчина имеет гражданство РФ. Он поддерживал агрессию России, ждал "руZZкий мир" и обсуждал с россиянами перемещение военной техники ВСУ по территории региона.

Об этом сообщает Управление СБУ в Винницкой области, передает Цензор.НЕТ.

"Этот бывший военный российской армии, сознательно поддерживавший агрессию России против Украины, ожидал "руZZкий мир" и, вдобавок, еще и обсуждал с россиянами перемещение военной техники ВСУ по территории региона", - говорится в сообщении.

Жил мужчина рядом со стратегическим объектом критической инфраструктуры. У него дома обнаружили российские документы и рубли, боеприпасы дневного и ночного сигнального действия, обрез охотничьего ружья с патронами.

Читайте: В Винницкой области в результате российских ракетных ударов погибли пять человек, 18 - ранены, - прокуратура

Материалы по незаконному хранению оружия направили в Нацполицию.

Бывший российский военный сообщал своим о перемещении техники на Виннитчине, - СБУ 01
Бывший российский военный сообщал своим о перемещении техники на Виннитчине, - СБУ 02
Бывший российский военный сообщал своим о перемещении техники на Виннитчине, - СБУ 03
Бывший российский военный сообщал своим о перемещении техники на Виннитчине, - СБУ 04
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Топ комментарии
+39
Пидор свинособачий.
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02.05.2022 14:20
+36
Можно смело пускать в расход - пуйло их принципиально менять не будет.
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02.05.2022 14:27
+24
Живих колишніх росіян не буває! Колишніми вони стають лише у формі вантажу 200.
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02.05.2022 14:33
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***** свинособачий.
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02.05.2022 14:20 Ответить
на кол свинорылокозломордого свинопаса надо посадить...
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02.05.2022 14:26 Ответить
Можно смело пускать в расход - пуйло их принципиально менять не будет.
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02.05.2022 14:27 Ответить
Живих колишніх росіян не буває! Колишніми вони стають лише у формі вантажу 200.
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02.05.2022 14:33 Ответить
Кацап это всегда кацап, где бы он не жил, что бы не говорил.
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02.05.2022 14:38 Ответить
Таких треба гасити на місці.
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02.05.2022 14:42 Ответить
Место рождения Жмеренский р-н. Винницкой обл. пос Потоки
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02.05.2022 14:45 Ответить
украинские гниды - они часто похлеще расово чистых свинособак.
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02.05.2022 15:21 Ответить
***** ! Зевладо, коли наведете порядок з тими гражданами рф, маленький закон чи зміни до чинних законів - паспорт рф значить ***** в ***** і мухосранскі протягом 72 годин
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02.05.2022 14:48 Ответить
Якого хера ви скривате пику цієї мразі??????????????????
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02.05.2022 14:50 Ответить
Ми тут часто в коментах гонимо на жителів Східної, але, на жаль, такі тіпи є і в Центральній, і в Західній...
У Львові завжди було багато росіян військових-пенсіонерів, які служили там ще за часів Совка. Вони так і не захотіли вивчити укр.мову.
Чим вони зараз займаються - ХЗ!
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02.05.2022 14:54 Ответить
Вони вже лежать вже в землі або пердять в ліжку. Але запитання до їх дітей та внуків?
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02.05.2022 15:47 Ответить
Это один из 200 тысяч перебежчиков которые переселились в Украину за период 2014 - 2022 годов. Ху@ло готовилось к захвату Украины и 100% подселило вот таких диверсантов.
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02.05.2022 14:54 Ответить
Да. Ведь 200 тысяч это целая армия. как так могло случиться что даже после 14 года к нам шел поток кацапов.
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02.05.2022 15:22 Ответить
Доречі, до 2019 року цих лідорасів в Україну не пускали. Була заборона на в'їзд осіб чоловічої статі від 16 років здається. Але прийшло "Зе" й сюди хлинув просто "потік".
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02.05.2022 14:55 Ответить
І при "Пе" пускали, і при "Зе" пускали, до речі.
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02.05.2022 16:04 Ответить
не песди кацап
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03.05.2022 00:04 Ответить
Вот вам и двойное гражданство и безвизовый режим с русофашистами. Сколько из-за етого погибло наших людей только можно догадываться. Хотя даже кацапоиды заявляют что если бы не украинские колаборанты и сепары звавшие в Украину рузкиймир и заявлявшие что будут встречать рашистов с цветами, всей етой войны вообще небыло бы.
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02.05.2022 15:07 Ответить
Якого х₴ра, ви, закриваєте ₴бало, і матуєте фамілію-- боїтесь дискредитувати?
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02.05.2022 15:10 Ответить
Потрібно негайно прийняти закон.Всі хто мають або мали в минулому російський паспорт мають стати на облік в поліцію негайно в період 10 днів скажем.Вийняток тільки якщо бойові дії і відділок поліції не працює тоді при першій нагоді.Якщо ж не став на облік то при виявленні має бути кримінальної відповідальності років 3-5 позбавлення волі і аналювання українського громадянства при наявності з подальшим депортуванням до немитої.Особливо ті хто проходив службу в органах внутрішніх або військових мають бути при виявленні заарештовані.Це має бути на всій території України включно з Кримом.Так що всі ті в Криму та Донбасі мають знати що їх чекає тюрма.Якщо буде доведено що вони вели розвідку або приймали участь у війні проти України то срок має бути з 15 років і до довічного.
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02.05.2022 15:12 Ответить
хоч бери і став всіх громадян мордора що в країні на облік в мвс, як наркоманів чи бувших злочинців
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02.05.2022 15:13 Ответить
гражданин кацапстана, военный, сдавал позиции и шпионил, сигнальные ракеты опять же - вертолеты ждал что ли. а ему статью за незаконное хранение оружия ...
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02.05.2022 15:16 Ответить
Меня за сатирический стих про евреев в 2018 году вызывали в СБУ. Подобно как при Союзе вызывали в КГБ за украинский стих. Не тем эти ребята вовсе тогда занимались. Не патриотов надо было им выслеживать, а поцов с двойным гражданством, нелегалов, ренегатов и потенциальных предателей. В результате, имеем то, что имеем.
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02.05.2022 15:21 Ответить
2018 євреї зайшли у владу, в т. ч і в СБУ Народ вибрав.
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02.05.2022 15:49 Ответить
Вони звідти за останні 100 років ніколи і не виходили.
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02.05.2022 16:08 Ответить
На Західній до 2014 обласні СБУ складались з нащадків тих НКВДшників, яких у 50-х роках прислали з мацкви знищувати український визвольний рух. Такі династії були дід НКВД - батько КГБ - син СБУ.
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02.05.2022 19:00 Ответить
Допитати і розстріляти . Щоб не втік .
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02.05.2022 15:27 Ответить
макаров рикошетит остальное на вылет..2 дня и здоров..лучше на костер с отречением от вельзивула))
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02.05.2022 18:15 Ответить
Может пора вводить с кацапами и бульбошами визовый режим?Не?
ЗЕреформаторы херовы.
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02.05.2022 16:04 Ответить
Як в Україні відрізнити гарного москаля від поганого?
Гарного москаля у тепловізорі не видно!
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02.05.2022 16:53 Ответить
Нужно пристреливать их и говорить при попытке побега! Никакой пощады!
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02.05.2022 17:27 Ответить
он гитлер..редиска чикатила чиполлино чебурашка барабашка..каин..кибальчишь с банкой пиченья...на костер..я боюся предатель гитлерцам сдался за шиколадки
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02.05.2022 18:13 Ответить
славу сбу баканову дбр и всем остальным ******* !это вам не бизнес кошмарить и на машинах типо для прикрытия элитных ездить,службы уровня братков 90x
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03.05.2022 07:31 Ответить
 
 