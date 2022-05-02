Бывший российский военный сообщал своим о перемещении техники на Виннитчине, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Мужчина имеет гражданство РФ. Он поддерживал агрессию России, ждал "руZZкий мир" и обсуждал с россиянами перемещение военной техники ВСУ по территории региона.

Об этом сообщает Управление СБУ в Винницкой области, передает Цензор.НЕТ.

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"Этот бывший военный российской армии, сознательно поддерживавший агрессию России против Украины, ожидал "руZZкий мир" и, вдобавок, еще и обсуждал с россиянами перемещение военной техники ВСУ по территории региона", - говорится в сообщении.

Жил мужчина рядом со стратегическим объектом критической инфраструктуры. У него дома обнаружили российские документы и рубли, боеприпасы дневного и ночного сигнального действия, обрез охотничьего ружья с патронами.

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Материалы по незаконному хранению оружия направили в Нацполицию.







