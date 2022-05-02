Установлены лица почти 900 российских захватчиков, которые совершали зверства в Киевской области, - СБУ. ВИДЕО

СБУ установила личности почти 900 российских захватчиков, совершавших преступления против мирного населения в Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Как отмечается, у украинской спецслужбы есть вся информация на оккупантов, а также доказательства их зверств. В настоящее время проверяются данные о причастности к преступлениям еще более 2,5 тыс. рашистов, чьи подразделения базировались на территории Киевской области.

"СБУ продолжает документировать каждого российского захватчика. Следователи и оперативные подразделения Службы опросили почти 7 тыс. свидетелей вражеских зверств. Также СБУ разоблачила около 100 коллаборантов, которые помогали врагу в Киевской области", - говорится в сообщении.

Чтобы продолжить эффективную работу по документированию военных преступлений оккупантов, Служба безопасности Украины открыла отдельную горячую линию.

"Если у вас есть информация о преступлениях российских захватчиков в Киевской области, звоните по телефону +38 096 928 93 89 (также можно писать в WhatsApp и Telegram)", – обращается СБУ к украинцам.

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