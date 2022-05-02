Установлены лица почти 900 российских захватчиков, которые совершали зверства в Киевской области, - СБУ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
СБУ установила личности почти 900 российских захватчиков, совершавших преступления против мирного населения в Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, у украинской спецслужбы есть вся информация на оккупантов, а также доказательства их зверств. В настоящее время проверяются данные о причастности к преступлениям еще более 2,5 тыс. рашистов, чьи подразделения базировались на территории Киевской области.
"СБУ продолжает документировать каждого российского захватчика. Следователи и оперативные подразделения Службы опросили почти 7 тыс. свидетелей вражеских зверств. Также СБУ разоблачила около 100 коллаборантов, которые помогали врагу в Киевской области", - говорится в сообщении.
Чтобы продолжить эффективную работу по документированию военных преступлений оккупантов, Служба безопасности Украины открыла отдельную горячую линию.
"Если у вас есть информация о преступлениях российских захватчиков в Киевской области, звоните по телефону +38 096 928 93 89 (также можно писать в WhatsApp и Telegram)", – обращается СБУ к украинцам.
Пожалуйста, подождите...
Помните перед войной британцы сливали инфу о том, что Путин хочет поставить марионеточное правительство во главе с Царевым? Так вот. Это тупорылые у@бки действительно пытались это реализовать.
28 февраля, после захвата Сухолучья, а также Ивановского района в целом, из Мозыря привезли Януковича, Клюева, Якименко, Табачника, Царева и прочих уродов из правительства Януковича и регионалов. Был так бывший продюсер 112 канала Зубрицкий. Они жили в Сухолучье в охотничьем домике Януковиче и готовились с 10 марта занимать в Киеве кабинеты. Царёв должен был возглавить Верховную Раду и стать и.о. президента Украины после того, как Янукович вернувшись в Киев типа как «легитимный президент» и принял бы три указа:
1. Об отмене всех законов принятых в 2014-2022.
2. О роспуске Верховной рады и назначении досрочных парламентских и президентских выборов.
3. Об «уходе» с поста президента.
Россия и коллаборанты были уверены, что в Украине все готово и пройдет гладко. Когда все пошло не по сценарию, то в промежутке между 15-20 марта вся шобла Януковича свернулась и уехали в Россию кто куда.
Наибольшие вопросы у Кремля возникли к Якименко, который при Януковиче был главой СБУ. По факту Якименко брал деньги у ФСБ, а также у Курченко. Якименко убеждал Кремль, что в том, что у него всего под контролем и его сетка будет способна обеспечить перехват власти при поддержке России. В итоге Путин принял решение об атаке на Украину на базе абсолютно недостоверной информации.
По итогам вторжения России в Украину в Кремле к придуркам Януковича нет никакой веры и они были отключены федеральных каналов, а коммуникация с ними прекращена.
Ю.Романенко