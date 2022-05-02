Бывшие пекари и слесари бок о бок держат фронт. Не паникуйте: вместе мы точно завалим врагов, - воин 79-й бригады Дмитрий. ВИДЕО

Слухи о поражениях и возможном проигрыше – это ложь. Простые люди, решившие защищать свои семьи, держат фронт и вместе прогонят врага из Украины.

Об этом главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову рассказал воин 79-й бригады Дмитрий.

"У нас парни, резервисты - по сути, вчерашние пекари, слесари и все остальные. Вместе со мной стоят так же с автоматами и не дрефят", - говорит он.

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По словам Дмитрия, воины постоянно получают поддержку и вооружение.

"Я вас прошу, пожалуйста: не давайте заднюю. Не надо паниковать. Все, что говорят о том, что у нас идут поражения, что мы проигрываем эту войну - это все вранье. Мы все еще стоим, фронт все еще держится. И держится на нас", - подчеркнул он.

Защитник Украины призвал вспомнить о Буче и подумать, может ли кто-то хотеть для своих близких такой судьбы, которая постигла ее жителей.

"Каждый должен решить для себя, кто он: мышь какая-то или все-таки он какой-то гордый лев. Не обязательно быть смелым человеком. В армии очень много профессий. Главное - участие. А если будет хорошая поддержка, если будет много людей, то это участие, эта поддержка превращается в победу", - говорит Дмитрий.

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"Пускай это не воины - это вообще не воины, это люди гражданские. Но прикрыть они точно спину смогут. И, в принципе, если придется, пойдем все вместе. А если пойдут они и пойдут соседи - то это, получается, выдвинется весь фронт. А вместе мы их точно задавим", – добавил он.