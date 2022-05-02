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Видео Война в Украине
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война (21978) Бутусов Юрий (3227) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (64)

Бывшие пекари и слесари бок о бок держат фронт. Не паникуйте: вместе мы точно завалим врагов, - воин 79-й бригады Дмитрий. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Слухи о поражениях и возможном проигрыше – это ложь. Простые люди, решившие защищать свои семьи, держат фронт и вместе прогонят врага из Украины.

Об этом главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову рассказал воин 79-й бригады Дмитрий.

"У нас парни, резервисты - по сути, вчерашние пекари, слесари и все остальные. Вместе со мной стоят так же с автоматами и не дрефят", - говорит он.

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По словам Дмитрия, воины постоянно получают поддержку и вооружение.

"Я вас прошу, пожалуйста: не давайте заднюю. Не надо паниковать. Все, что говорят о том, что у нас идут поражения, что мы проигрываем эту войну - это все вранье. Мы все еще стоим, фронт все еще держится. И держится на нас", - подчеркнул он.

Защитник Украины призвал вспомнить о Буче и подумать, может ли кто-то хотеть для своих близких такой судьбы, которая постигла ее жителей.

"Каждый должен решить для себя, кто он: мышь какая-то или все-таки он какой-то гордый лев. Не обязательно быть смелым человеком. В армии очень много профессий. Главное - участие. А если будет хорошая поддержка, если будет много людей, то это участие, эта поддержка превращается в победу", - говорит Дмитрий.

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"Пускай это не воины - это вообще не воины, это люди гражданские. Но прикрыть они точно спину смогут. И, в принципе, если придется, пойдем все вместе. А если пойдут они и пойдут соседи - то это, получается, выдвинется весь фронт. А вместе мы их точно задавим", – добавил он.
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Та по ходу ніхто не панікує. Хто може, чистить зброю, хто може - збирає гуманітарку, годує малозабезпечених і біженців, вишукує кинутих домашніх тварин, допомогає сусідам ремонтувати будинки, чморить мокшу в інформаційному просторі...
Головне, щоб шеф Єрмака і його дружбани не запанікували!
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02.05.2022 15:14 Ответить
Дима,не грузись,никто тут в тылу не паникует, мы верим в ЗСУ, верим в Тероборону, верим в Господа и в перемогу Украины.Слава нашим захисныкам, слава нации, смерть ворогам!
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02.05.2022 15:38 Ответить
Героя слава !!
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02.05.2022 16:17 Ответить
Мені здається, що дане інтервью, а також ось це https://censor.net/ua/video_news/3338243/****************************************************************************************************
мають на меті відвести на задній план скандал під Ямполем. Ніякі подібні статті не можуть відбілити частину командування бригади, яки тупо кинула людей. Це злочин. Військова прокуратора має притягнути винних офіцерів до відповідальності, а солдат реабілітувати. Якщо ж це фейк - то залишається вияснити, хто ці всі люди на відео (хоча скоріш всього це не фейк).
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02.05.2022 17:28 Ответить
Подобное и с нашей Черкасской ТРО -отправили в Попасную 130 человек (156 батальон)- не обстрелянную,не сведенную часть с самими автоматами -а они там сразу попали под танки -хрен знает какие потери,но слухи по Фейсбуку от родственников и жен идут очень плохие
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02.05.2022 20:38 Ответить
Ніхто і не панікує, хлопці. Ми всі віримо в вас, віримо в ЗСУ, робимо все що можемо, перераховуємо вам все що маємо! Слава Нації, смерть парашній *********!..
...і також смерть курвам, що зливають Україну на "переговорах" з **********!
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02.05.2022 20:40 Ответить
 
 