РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6194 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
5 793 40
война (46486) Зеленский (16483) Донбасс (26944)

Ситуация на Донбассе очень тяжелая. Защищаем нашу землю так, как позволяет имеющийся оборонный ресурс, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с ежедневным обращением к украинца 27 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в фейсбуке.

"Ситуация на Донбассе, как и предполагалось, очень тяжелая. Оккупанты пытаются хотя бы до ста дней войны достичь тех целей, которые надеялись реализовать в первые дни после 24 февраля. Поэтому они сосредоточили на Донбассе максимум артиллерии, максимум резервов. Там и ракетные удары, и авиация.

Защищаем нашу землю так, как позволяет имеющийся на сегодняшний день оборонный ресурс. И делаем все для того, чтобы усилить его", – сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получит Harpoon наземного базирования и "пасочки" к ним от трех стран. За "Москвой" на дно Черного моря последуют и другие кораблики, - Резников
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+36
Вже підвезли РСЗВ "Асфальт-21". Кажуть, страшна штука - лякає самим лише виглядом.
показать весь комментарий
27.05.2022 23:28
+24
так - НАЯВНИЙ ОБОРОНИЙ РЕСУРС !!! не асфальт, не мульон дерев, не іститут майбутнього і не премії депутанам і зарплатня суддям-прокурорам... а те, чим збирався захищатися-воювати і шо про*бав за 3 роки царювання з шобелкою... ось така правда тобі в бороду і на футболку хакі!
показать весь комментарий
27.05.2022 23:36
+15
показать весь комментарий
27.05.2022 23:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вже підвезли РСЗВ "Асфальт-21". Кажуть, страшна штука - лякає самим лише виглядом.
показать весь комментарий
27.05.2022 23:28 Ответить
Совок готовился в свое время к войне со всем западным миром. Подрзреваю, снарядов для арты, рсзо и танков у них не просто много, а бесконечное количество. Поэтому рассчитывать на что-то сейчас очень сложно.
показать весь комментарий
27.05.2022 23:31 Ответить
"Ситуація на Донбасі, як і передбачалося, дуже важка. Окупанти намагаються хоча б до ста днів війни досягнути тих цілей, які сподівалися реалізувати в перші дні після 24 лютого."

І саме тому вони намагалися оточити та захопити Київ. На Донбасі.

Щось у мене кукуха поїхала услід за гундосиком.
показать весь комментарий
27.05.2022 23:31 Ответить
так - НАЯВНИЙ ОБОРОНИЙ РЕСУРС !!! не асфальт, не мульон дерев, не іститут майбутнього і не премії депутанам і зарплатня суддям-прокурорам... а те, чим збирався захищатися-воювати і шо про*бав за 3 роки царювання з шобелкою... ось така правда тобі в бороду і на футболку хакі!
показать весь комментарий
27.05.2022 23:36 Ответить
показать весь комментарий
27.05.2022 23:39 Ответить
показать весь комментарий
28.05.2022 07:40 Ответить
"Путін ні вінават!" ©

показать весь комментарий
28.05.2022 07:50 Ответить
просран оборонный ресурс за два года. если бы рашкованы напали бы чуть позднее этот дятел еще бы на ******* бабла намутил. было бы что оркам на оккупированных территориях у пенсов отжимать.
показать весь комментарий
28.05.2022 00:32 Ответить
А где победные реляции Арестовича о том, что рашисты опаздывают с логистикой и резервами на 30 дней?
Так кто у нас опаздывает с резервами и логистикой.
А как хвалили себя, как мазали)
показать весь комментарий
27.05.2022 23:36 Ответить
у абдристовича - все пропало и ситуация "аховая" (спасибо не патовая!!! андон тошнотворный)
показать весь комментарий
27.05.2022 23:39 Ответить
Ze!льона Zрада!
показать весь комментарий
27.05.2022 23:45 Ответить
Зеля так защищает, что морда от тягот стала в два раза шире , мерзость гундосая
показать весь комментарий
27.05.2022 23:45 Ответить
А неголеність - вдвічі довша.
показать весь комментарий
27.05.2022 23:53 Ответить
Гандон зелений
показать весь комментарий
27.05.2022 23:58 Ответить
Це чмо і далі відосікі крутить.
показать весь комментарий
28.05.2022 00:05 Ответить
Я просто нагадаю, що у цього довпойопа було 2.5 років і більше 100 млрд гривень аби добудувати і закупити у достатній кількості вітчизняний ракетний комплекс. А він просто ******* ці роки, а гроші розкірав зі своїми мародерами із кварталу95
показать весь комментарий
28.05.2022 00:15 Ответить
Бути президентом, це не хріном на роялю грати.
показать весь комментарий
28.05.2022 00:33 Ответить
А СЧЕТАХ СКОЛКО !?)
показать весь комментарий
28.05.2022 00:47 Ответить
Левитан
показать весь комментарий
28.05.2022 02:30 Ответить
згинь буратин зеленомордый -от тебя и твоего шобла беда Украину не покидает
показать весь комментарий
28.05.2022 04:55 Ответить
А оскільки, я просрав ВЕСЬ ресурс за два роки, тому захищаємось, як можемо...ваш Зе-призидент.
показать весь комментарий
28.05.2022 07:37 Ответить
 
 