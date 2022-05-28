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Ситуация на Донбассе очень тяжелая. Защищаем нашу землю так, как позволяет имеющийся оборонный ресурс, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с ежедневным обращением к украинца 27 мая.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в фейсбуке.
"Ситуация на Донбассе, как и предполагалось, очень тяжелая. Оккупанты пытаются хотя бы до ста дней войны достичь тех целей, которые надеялись реализовать в первые дни после 24 февраля. Поэтому они сосредоточили на Донбассе максимум артиллерии, максимум резервов. Там и ракетные удары, и авиация.
Защищаем нашу землю так, как позволяет имеющийся на сегодняшний день оборонный ресурс. И делаем все для того, чтобы усилить его", – сказал Зеленский.
Топ комментарии
+36 Олександр Карін
показать весь комментарий27.05.2022 23:28
+24 Вася Шевченко f77d76ba
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+15 Wxox Gxox
показать весь комментарий27.05.2022 23:39
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І саме тому вони намагалися оточити та захопити Київ. На Донбасі.
Щось у мене кукуха поїхала услід за гундосиком.
Так кто у нас опаздывает с резервами и логистикой.
А как хвалили себя, как мазали)