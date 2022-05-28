На Харьковском и Запорожском направлениях наши силы укрепляют оборонные рубежи. Принимаются адекватные меры по реагированию на намерения противника на Донбассе, - Наев. ВИДЕО
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Обстановка в районах выполнения задач остается сложной, но полностью контролируется Вооруженными Силами Украины.
Об этом во время посещения позиций сообщил командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел по связям с общественностью Командование объединенных сил ВС Украины.
По словам командующего, на Харьковском и Запорожском направлениях наши силы осуществляют укрепление оборонных рубежей. В свою очередь, в Донецкой и особенно в Луганской областях враг ежедневно и каждую ночь осуществляет наращивание сил и средств для выполнения задач по выходу в определенные районы с последующей попыткой окружить украинские войска.
"Военное командование принимает исчерпывающие меры по адекватному реагированию на указанные намерения противника. Наши защитники ценой собственной жизни и здоровья сдерживают вражеские наступления и делают все необходимое для удержания тех участков фронта, где враг продолжает накапливать дополнительные силы и средства", - подчеркнул Наев.
Как сообщил командующий, украинские военные с честью выполняют свой военный долг, ведь на нашей стороне правда и большая сила духа.
"Единство является залогом успеха. Совместные усилия каждого для победы вырастают в огромный потенциал, способный побороть любые препятствия на пути к мечтательной цели. Страна видит и ценит каждого из своих героев, которые преодолевая усталость и делая сверхчеловеческие усилия лично. В этом и проявляется сила нации, где все каждый шаг за шагом ежедневно делают сверхвозможное для нашей общей победы", - резюмирует Наев.
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19 hrs ·
А ви пригадуєте, що в нас існує отака собі Ставка верховного головнокомандувача? Я вам нагадаю, Зеленський проголосив її та затвердив своїм указом буквально в перші дні війни. Я ще тоді висловив сумніви, чи цей, скопійований із сталінських часів орган не створюватиме перешкод діяльності нашого Головнокомандувача генерала Залужного та його Генерального Штабу. Але особливо не критикував, бо загалом, така структура має право на існування для координації різних процесів, служб та ресурсів не лише безпосереднього стосовно ведення війни, але й тилового, транспортного забезпечення, виконання режиму воєнного стану, переведення економіки на воєнний лад.
То я якось за кілька перших воєнних днів помітив, що будь-які згадки про цю ставку майже миттєво зникли. І сталося це десь тоді, коли раптом стало зрозуміло, що арєстовічєські баєчки про миттєве відкидання ворога та тріумфальне завершення війни за 10-15 днів не мають нічого спільного з дійсністю. Проголошували цю ставку під отримання чергового лаврового вінка для зеленосяйного, а коли виявилося, що дорога до перемоги буде довгою й кривавою, а ще на ній будуть не лише перемоги, але й гіркі поразки, то згадки про ставку вмить прибрали з інформаційного поля. Ще якусь чисто формальну згадку я почув у випадковому коментарі якогось із зелених лизоблюдів чи напередодні блокування ворогом Маріуполя, а може в переддень захоплення ЗАЕС в Енергодарі. А відповідальність (бодай моральну) за ці масштабні поразки мав би понести саме отой верховний із своєю ставкою. Адже ЗСУ були усунуті від блокування виходів із Криму, там свою темну роль зіграли інші силові органи, які не підлягають управлінню Головнокомандувача ЗСУ, але перебувають в управлінні отого верховного. І захист АЕС не входить у першочергові пріоритети саме армії, це справа Нацгвардії. І забрати війська з інших ділянок та перекинути їх на підмогу НГ під Енергодар Залужний міг лише за наказом усе тієї ж ставки та її верховного. А виявилося, що на охороні ЗАЕС навіть Нацгвардії майже не виявилося, ніби умисно готували презент для ворога, як і воду в Крим.
Таких стратегічних провалів, які виходили за межі виключної компетенції ЗСУ й підпадали б під оту ставку верховного Зеленського, набралося стільки, що про неї згадувати стало соромно й навіть страшно. Тому про ставку терміново забули, а всю відповідальність почали звалювати виключно на Залужного. Був, щоправда, один момент, коли, як Пилип з конопель, вискочив Люся Арєстовічь з криками, що не Залужний ухвалює основні рішення, а лише Зеленський. От лише тоді намітився перший великий перелом у війні на нашу користь і ковдру почали активно тягнути на Зеленського. Але коли ситуація знову стала важкою, а зараз вона в нас навіть драматична, Зеленський знову вмив руки, Арєстовічь починає плюгавити армію та готується до кампанії проти Залужного. І ви скоро побачите, як це почнуть активно розкручувати під оплески купи корисних ідіотів.
А я от зараз прошу пана Зеленського, який у нас за Конституцією верховний, дати відповідь: хто входить у ставку верховного головнокомандувача, яка періодичність її засідань та що вона реального зробила, у тому числі й поза прямою компетенцією Генштабу ЗСУ? Про таємну інформацію не запитую, лише про все те, що знаємо з відкритих джерел, але в контексті впливів отієї ставки, будь ласка.