РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3825 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
16 117 42
война (46506) изнасилование (889) Россия (91187) СБУ (18658) перехват (319)

"У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасиловании": Военные РФ совершают массовые зверства даже на территории России, - перехват СБУ. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В граничащей с Украиной Белгородской области, которая используется как перевалочный пункт рашистов, значительно увеличилось количество заявлений об изнасиловании.

Об этом свидетельствует перехват СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасиловании… На територии Валуйки, Уразово, Вейделевка", – рассказывает супруга российского оккупанта, работающая в правоохранительных органах РФ.

По ее словам, случаи изнасилования участились с прибытием на ротацию российских солдат из других регионов.

"Мама говорит, там и Владивосток приехал к ним, Ханты-Мансийск, Хакасия…", - уточняет женщина.

Она рассказывает историю о девушке, для которой знакомство с военным РФ превратилось в изнасилование пятнадцатью солдатами.

Читайте также: На Харьковском направлении у оккупантов начались массовые бунты: "Опять бунт, нах#й! Как я понял, личный состав… весь. Практически все!". АУДИО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+31
показать весь комментарий
28.05.2022 12:15
+15
Откуда их всех повыпускали с членами наперевес? Они вместо секса с кацапскими самками на бутылках сидели всю жизнь,что ли?
показать весь комментарий
28.05.2022 12:16
+15
хай вони в своему Мордорі роблять що хочуть насілують один одного вбивають нашим потерпілим жінкам і дівчатам від цього не легше
показать весь комментарий
28.05.2022 12:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
28.05.2022 12:15 Ответить
********
показать весь комментарий
28.05.2022 12:16 Ответить
Откуда их всех повыпускали с членами наперевес? Они вместо секса с кацапскими самками на бутылках сидели всю жизнь,что ли?
показать весь комментарий
28.05.2022 12:16 Ответить
О. Приполз кацапчик с заезженной пластинкой про "фееееейк"
показать весь комментарий
28.05.2022 12:40 Ответить
Фыфсйофрьоти, яфамниферю!
показать весь комментарий
28.05.2022 12:46 Ответить
sergey mjakishev 8acc1aee

Реєстрація:28.05.2022

Вам пора на русский военный корабль, идущий на ...
показать весь комментарий
28.05.2022 12:53 Ответить
Это побочка от той фигни, которой их накачивают для того чтоб лучше воевалось
показать весь комментарий
28.05.2022 12:52 Ответить
Ні , їхніх бабів ї.уть різні кавказці , таджики , узбеки . А орки , здебільшого , одне одного в анус трахають . В їхній "армії" кацапів дагестанці дрючать . І от такі "воїни" вириваються на волю , причому не п'яними вони не бувають . Не дай кацапу алкоголь - воно саме повіситься .
показать весь комментарий
28.05.2022 13:01 Ответить
показать весь комментарий
28.05.2022 12:19 Ответить
хай вони в своему Мордорі роблять що хочуть насілують один одного вбивають нашим потерпілим жінкам і дівчатам від цього не легше
показать весь комментарий
28.05.2022 12:20 Ответить
И что,вы их в суд вызовите?
А они не явятся и шо?
Вовусина тактика -терпилы,которые очень громко кричат.Може города перестать сдавать.
показать весь комментарий
28.05.2022 12:22 Ответить
Валуйки, Уразово, Вейделевка - разве не россия?
показать весь комментарий
28.05.2022 12:38 Ответить
Так ото ж!
показать весь комментарий
28.05.2022 12:47 Ответить
В этой прокурорши такой смачный голос, вроде она завидует изнасилованным
показать весь комментарий
28.05.2022 12:22 Ответить
Мне тоже показалось, что она сама не прочь...
показать весь комментарий
30.05.2022 12:13 Ответить
Самые зверские,ужасные Бучи массово случатся на территории т.н. "расии",в процессе её распада..
показать весь комментарий
28.05.2022 12:23 Ответить
Скоріш би вже... Ми будемо висловлювати стурбованість!
показать весь комментарий
28.05.2022 13:06 Ответить
Яка несподіванка. То може пора вже додому, в Україну?
показать весь комментарий
28.05.2022 12:23 Ответить
Ось чому ми їм тут спочатку х-я відрізаємо а потім голову ! Така доля грязного імбіцильного орка)
показать весь комментарий
28.05.2022 12:27 Ответить
Мордва, а який діалект має бути на Білгородщині, це Україна а не Бурятія.
показать весь комментарий
28.05.2022 12:46 Ответить
Рогами в клаве застрял?Как всегда,сейчас пойдешь на *** с сайта)))
показать весь комментарий
28.05.2022 12:47 Ответить
Фыфсйофрьоти, яфамниферю!

В спам касапа, тим більше що воно дійсно спамить з однакомими коментами!
показать весь комментарий
28.05.2022 12:50 Ответить
Матеріал на цю тему я писав за декілька тижнів до війни в одному поважному виданні. Мокшанська влада зняла зі свого суспільства заборону на насильство.
Більш того - насильство всіляко заохочується через мокшанські ЗМІ.
Однак, кремль не прорахував усі наслідки такої політики: після участі у бойових діях в мокшанських солдатів порушується психика, і в їхніх головах право на насильство по відношенню до українців трансформується у право на насильство по відношенню до будь-кого, хто не сподобався.
Так що готуйтесь, кацапня, рівень внутрішнього насильства у вас буде зростати день за днем, поки ми вас не денацифікуємо, і тоді вам стане легше...
показать весь комментарий
28.05.2022 12:29 Ответить
Все правильно. Психическая неуравновешенность от войны.. Вернувшиеся орки, в Раше еще устроят геноцид.
показать весь комментарий
28.05.2022 12:31 Ответить
1947
"Чтоб некому было рожать бандеровцев": возле одного из колымских лагерей живьем утопили в болоте около 3 тыс. украинских девочек"
https://www.youtube.com/watch?v=Hwsfgp6CHfY&t=63s

Нічго не змінилося у кацапського нелюду.
показать весь комментарий
28.05.2022 12:34 Ответить
Вбивати треба орду ‼️‼️
показать весь комментарий
28.05.2022 13:17 Ответить
ой...и кто ж это делает? да ваши ж мальчики-херои-пабедители...
это у вас там стиралок и трусов красивых нету.. а то б еще б и их потыбзили...
так вам ***** и надо...
а занете почему дикари роботы-пылесосы не марадерили? ))) они думали что это мины )))))))
показать весь комментарий
28.05.2022 12:51 Ответить
"Хто посіє вітер - той пожне бурю!" І це лише початок ...! 👀😲😁
показать весь комментарий
28.05.2022 12:58 Ответить
Oi , ruskije , toli jeshcho budet . I po mere paluchenije vjo bolshe ljulei v Ukraine , parashke nasilije budet vozrostatj , i eta nemozhet niradovatj .👍🕺
показать весь комментарий
28.05.2022 13:11 Ответить
Про що тут говорити, всі ми розуміємо що відбувається на окупованих територіях.
показать весь комментарий
28.05.2022 13:29 Ответить
В орло є таке містечко брянка.Так там коїлось таке ж саме,поки ці "понаєхавшіє освободітєлі" не підхопили дружину якогось старшого офіцера.Тільки тоді піднявся,не гвалт,а легенький шепіт.
показать весь комментарий
28.05.2022 13:42 Ответить
просто жах, в голосе этой прокурорши совершенно нет осуждения происходящих изнасилований своих же и тупизм полный при предостережении муженька не краситься и сидеть вечерами дома... полная деградация в этой срашке
показать весь комментарий
28.05.2022 13:44 Ответить
Пишите ***** челобитную, авось защитит. А не, так сами. Потом на укропов свернёте если шо. Та не куда вам, будете терпеть молча
показать весь комментарий
28.05.2022 13:51 Ответить
зґвалтування це нормальна російська культура, вони практикують між собою.
показать весь комментарий
28.05.2022 14:14 Ответить
Это же прекрасно, оркские самки на себе испытают всю ту боль, которую несёт к нам русский мир.
показать весь комментарий
28.05.2022 14:47 Ответить
Їх баби закликали своїїх гвалтувати українок, тепер хай відчувають, як воно. Нікого, не жаль, нікого
показать весь комментарий
28.05.2022 22:09 Ответить
Попавшим кацапам в наш полон треба узаконити процедуру чекриження.
Тоді в Україну ніхто з кацапів їхати не захоче, бо кому з кацапів захочеться
перетворюватися на бабу з яйцями.
показать весь комментарий
29.05.2022 17:38 Ответить
 
 