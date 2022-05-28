"У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасиловании": Военные РФ совершают массовые зверства даже на территории России, - перехват СБУ. АУДИО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В граничащей с Украиной Белгородской области, которая используется как перевалочный пункт рашистов, значительно увеличилось количество заявлений об изнасиловании.
Об этом свидетельствует перехват СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасиловании… На територии Валуйки, Уразово, Вейделевка", – рассказывает супруга российского оккупанта, работающая в правоохранительных органах РФ.
По ее словам, случаи изнасилования участились с прибытием на ротацию российских солдат из других регионов.
"Мама говорит, там и Владивосток приехал к ним, Ханты-Мансийск, Хакасия…", - уточняет женщина.
Она рассказывает историю о девушке, для которой знакомство с военным РФ превратилось в изнасилование пятнадцатью солдатами.
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Реєстрація:28.05.2022
Вам пора на русский военный корабль, идущий на ...
А они не явятся и шо?
Вовусина тактика -терпилы,которые очень громко кричат.Може города перестать сдавать.
В спам касапа, тим більше що воно дійсно спамить з однакомими коментами!
Більш того - насильство всіляко заохочується через мокшанські ЗМІ.
Однак, кремль не прорахував усі наслідки такої політики: після участі у бойових діях в мокшанських солдатів порушується психика, і в їхніх головах право на насильство по відношенню до українців трансформується у право на насильство по відношенню до будь-кого, хто не сподобався.
Так що готуйтесь, кацапня, рівень внутрішнього насильства у вас буде зростати день за днем, поки ми вас не денацифікуємо, і тоді вам стане легше...
"Чтоб некому было рожать бандеровцев": возле одного из колымских лагерей живьем утопили в болоте около 3 тыс. украинских девочек"
https://www.youtube.com/watch?v=Hwsfgp6CHfY&t=63s
Нічго не змінилося у кацапського нелюду.
это у вас там стиралок и трусов красивых нету.. а то б еще б и их потыбзили...
так вам ***** и надо...
а занете почему дикари роботы-пылесосы не марадерили? ))) они думали что это мины )))))))
Тоді в Україну ніхто з кацапів їхати не захоче, бо кому з кацапів захочеться
перетворюватися на бабу з яйцями.