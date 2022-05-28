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Журналист Олег Батурин - о похищении, избиении в плену и жизни на оккупированной Херсонщине. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Журналист Олег Батурин провел 8 дней в плену у россиян в Новой Каховке.
В интервью Марине Данилюк-Ярмолаевой Олег Батурин рассказал о плене и происходящем на оккупированной Херсонщине, передает Цензор.НЕТ.
12 марта в Каховке Херсонской области пропал журналист газеты "Новый день" Олег Батурин. Ему позвонил знакомый и предложил встретиться у автостанции. Около 16:30 Олег пошел на встречу, оставив дома телефон и документы. Обещал вернуться через 20 минут. Но не вернулся. 20 марта россияне отпустили Олега.
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