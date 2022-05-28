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Журналист Олег Батурин - о похищении, избиении в плену и жизни на оккупированной Херсонщине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Журналист Олег Батурин провел 8 дней в плену у россиян в Новой Каховке.

В интервью Марине Данилюк-Ярмолаевой Олег Батурин рассказал о плене и происходящем на оккупированной Херсонщине, передает Цензор.НЕТ.

12 марта в Каховке Херсонской области пропал журналист газеты "Новый день" Олег Батурин. Ему позвонил знакомый и предложил встретиться у автостанции. Около 16:30 Олег пошел на встречу, оставив дома телефон и документы. Обещал вернуться через 20 минут. Но не вернулся. 20 марта россияне отпустили Олега.

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28.05.2022 18:02 Ответить
Тварюка некошерна.
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28.05.2022 18:03 Ответить
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28.05.2022 18:04 Ответить
Ця бородата бабушка бєня вже стільки біди в Україні наробила !
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28.05.2022 18:05 Ответить
 
 