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Последствия обстрела предприятия "Артемсоль" в Соледаре Донецкой области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ постоянно обстреливают предприятие "Артемсоль" в Соледаре Донецкой области. Поэтому предприятие претерпело значительные разрушения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
90% продукта в Украине добывалось именно Государственное предприятие "Артемсоль". Но российская агрессия в регионе вынудила прекратить работу завода еще месяц назад.
Когда предприятие сможет заработать снова, пока неизвестно. Там ведь постоянно продолжаются обстрелы. Также из-за этого частичные разрушения получили админздание завода. Российские снаряды даже попадали в рудники.
Топ комментарии
+21 Старый зольдат
показать весь комментарий28.05.2022 14:36
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показать весь комментарий28.05.2022 14:42
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- сказал Мессия и Царь Израиля Иисус Христос множеству народа, следовавшего за Ним.
Эту цитату из Библии также хорошо знает овен из псевдорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха Кирилла Гундяева (филиал ФСБ в Украине), президент 1/9 части суши. Старик Бабаев прекрасно понимает, что без соли, как и без воды и «не туды и не сюды».
Поэтому после уничтожения крылатыми ракетами «Калибр» крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Украины в Кременчуге и в Закарпатье, а также бомбежки нефтебаз с резервным запасом топлива для сельскохозяйственной техники в период посевной компании, Верховный Главнокомандующий Вооруженных православных сил московии отдал Приказ военным министра нападения и разрушения Сергея Куй жутовича Шойгу разбомбить крупнейший завод по производству соли в Бахмуте (Артемовск) в Донецкой области. Само собой разумеется, что после ракетной атаки «Искадерами», поваренная соль исчезла с прилавков магазинов и даже супермаркетов.
В хлебнице у меня не стало хлеба, и я в перерыве между воем сирен, предупреждающих граждан об очередной воздушной атаке «старшего брата», отправился в супермаркет. Торговый зал был полупустой, но в бакалейном отделе мое внимание привлекло большое скопление покупателей.
Около лотка с развесной солью был ажиотаж. Народ, отталкивая локтями «невезунчиков» энергично набирал совками в полиэтиленовые кульки соль по пять килограммов. Эта картина вызвала у меня улыбку, и я не смог сдержать себя, чтобы не съехидничать: «Главное - не Порошенко». Электорат клоуна окидывал меня испепеляющим взглядом, но молча продолжал нагребать соль по полтора доллара за килограмм.
Гроші в інфраструктуру підприємста зовсім не вкладалися. ДЕ ГРОШІ ???
На Передкарпатті міоценова соленосна смуга простягається на 230 км при ширині до 10 км; потужність шарів від 0,2 до 50-70 м, глибина залягання від 14 до 170 м; близько 200 солепроявів (Івано-Франківська обл.: кам'яна сіль - 34,9 млн т, розсіл - 674 тис. т; Львівська обл.: кам'яна сіль - 302,4 млн т, розсіл - 202 тис. т).На Закарпатті сіль (кам'яна - 349 млн т. категорії А+В+C1) присутня у міоценовій смузі до 300 км; на українській етнічній території близько 30 солепроявів.
І ще одне - на заставці чомусь бахмутську сіль іменують "поваренная" Але це сіль, яку добувають випарюванням з солоної ропи, а не копають у шахті!