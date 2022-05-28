Последствия обстрела предприятия "Артемсоль" в Соледаре Донецкой области. ВИДЕО

Войска РФ постоянно обстреливают предприятие "Артемсоль" в Соледаре Донецкой области. Поэтому предприятие претерпело значительные разрушения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

90% продукта в Украине добывалось именно Государственное предприятие "Артемсоль". Но российская агрессия в регионе вынудила прекратить работу завода еще месяц назад.

Когда предприятие сможет заработать снова, пока неизвестно. Там ведь постоянно продолжаются обстрелы. Также из-за этого частичные разрушения получили админздание завода. Российские снаряды даже попадали в рудники.

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