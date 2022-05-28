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Последствия обстрела предприятия "Артемсоль" в Соледаре Донецкой области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ постоянно обстреливают предприятие "Артемсоль" в Соледаре Донецкой области. Поэтому предприятие претерпело значительные разрушения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

90% продукта в Украине добывалось именно Государственное предприятие "Артемсоль". Но российская агрессия в регионе вынудила прекратить работу завода еще месяц назад.

Когда предприятие сможет заработать снова, пока неизвестно. Там ведь постоянно продолжаются обстрелы. Также из-за этого частичные разрушения получили админздание завода. Российские снаряды даже попадали в рудники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крупнейший украинский производитель соли "Артемсоль" остановил работу из-за обстрелов в Донецкой области
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Топ комментарии
+21
Там, в Соледаре, многие ждали и звали СРУский мир. Звали и он пришёл.
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28.05.2022 14:36
+13
Може треба негайно почати видобуток солі в інших місцях, чи знову бігати по світу з протягнутою рукою?
На Передкарпатті міоценова соленосна смуга простягається на 230 км при ширині до 10 км; потужність шарів від 0,2 до 50-70 м, глибина залягання від 14 до 170 м; близько 200 солепроявів (Івано-Франківська обл.: кам'яна сіль - 34,9 млн т, розсіл - 674 тис. т; Львівська обл.: кам'яна сіль - 302,4 млн т, розсіл - 202 тис. т).На Закарпатті сіль (кам'яна - 349 млн т. категорії А+В+C1) присутня у міоценовій смузі до 300 км; на українській етнічній території близько 30 солепроявів.
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28.05.2022 15:39
+12
"Путен введи войска" благали даунбаси. Ну, ввів. Що тепер мабуть щасливі?
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28.05.2022 14:42
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Там, в Соледаре, многие ждали и звали СРУский мир. Звали и он пришёл.
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28.05.2022 14:36 Ответить
зато теперь будут с солью доедать.
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28.05.2022 14:39 Ответить
Був на цьому підприємстві у відрядженні у тому році. Місцеві не хотіли допускати до роботи. Було сказано мені гарною українською мовою, що тут поряд війна, стоять вороги, а я тут паспорт у готелі забув і чи раптом я не з денеерії😁. Не було схоже, що вони "руській мір" чекають. Маю надію, що з цими людьми все добре.
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28.05.2022 16:29 Ответить
Верю. НО я практически местный и знаю и теме.
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28.05.2022 19:14 Ответить
«Соль - добрая вещь»,

- сказал Мессия и Царь Израиля Иисус Христос множеству народа, следовавшего за Ним.

Эту цитату из Библии также хорошо знает овен из псевдорелигиозной Корпорации табачно-водочного олигарха Кирилла Гундяева (филиал ФСБ в Украине), президент 1/9 части суши. Старик Бабаев прекрасно понимает, что без соли, как и без воды и «не туды и не сюды».

Поэтому после уничтожения крылатыми ракетами «Калибр» крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Украины в Кременчуге и в Закарпатье, а также бомбежки нефтебаз с резервным запасом топлива для сельскохозяйственной техники в период посевной компании, Верховный Главнокомандующий Вооруженных православных сил московии отдал Приказ военным министра нападения и разрушения Сергея Куй жутовича Шойгу разбомбить крупнейший завод по производству соли в Бахмуте (Артемовск) в Донецкой области. Само собой разумеется, что после ракетной атаки «Искадерами», поваренная соль исчезла с прилавков магазинов и даже супермаркетов.

В хлебнице у меня не стало хлеба, и я в перерыве между воем сирен, предупреждающих граждан об очередной воздушной атаке «старшего брата», отправился в супермаркет. Торговый зал был полупустой, но в бакалейном отделе мое внимание привлекло большое скопление покупателей.

Около лотка с развесной солью был ажиотаж. Народ, отталкивая локтями «невезунчиков» энергично набирал совками в полиэтиленовые кульки соль по пять килограммов. Эта картина вызвала у меня улыбку, и я не смог сдержать себя, чтобы не съехидничать: «Главное - не Порошенко». Электорат клоуна окидывал меня испепеляющим взглядом, но молча продолжал нагребать соль по полтора доллара за килограмм.

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28.05.2022 18:27 Ответить
Много букав, только Артемсоль не имеет никакого отношения к Бахмуту, кроме нахождения в Бахмутском районе. Это город Соледар.
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28.05.2022 18:56 Ответить
С теми, с кем я общался, а это не один десяток людей, никто не ждал. Наоборот, понимали, что имеют стабильную работу и украинский рынок. Плюс 17 стран-импортеров.
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28.05.2022 18:54 Ответить
у меня еще пол-пачки осталось.
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28.05.2022 14:37 Ответить
Асвабаділі ватніков від біндер...
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28.05.2022 14:41 Ответить
"Путен введи войска" благали даунбаси. Ну, ввів. Що тепер мабуть щасливі?
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28.05.2022 14:42 Ответить
Тупі ********** орки денацифікують підприємство. Але насправді спеціально снищують економіку неньки... каZZапсіни, горіти вам у пеклі
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28.05.2022 14:46 Ответить
Да, як же плачевно виглядає монополіст по видобутку солі, градообразуюче підприємство.
Гроші в інфраструктуру підприємста зовсім не вкладалися. ДЕ ГРОШІ ???
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28.05.2022 15:05 Ответить
сейчас поляки поднимутся прилично, потом может и за Качинського вспомнят\спросят.
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28.05.2022 15:16 Ответить
что бы добиться победы не нужно жалеть людей на оккупированных территориях, тем более которые с 2014 призвали оккупанта. Освобождать территорию нужно, иначе можно потерять еще больше. Предатели должны быть уничтожены, остальные или помогают ЗСУ или прячьтесь.
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28.05.2022 15:33 Ответить
Може треба негайно почати видобуток солі в інших місцях, чи знову бігати по світу з протягнутою рукою?
На Передкарпатті міоценова соленосна смуга простягається на 230 км при ширині до 10 км; потужність шарів від 0,2 до 50-70 м, глибина залягання від 14 до 170 м; близько 200 солепроявів (Івано-Франківська обл.: кам'яна сіль - 34,9 млн т, розсіл - 674 тис. т; Львівська обл.: кам'яна сіль - 302,4 млн т, розсіл - 202 тис. т).На Закарпатті сіль (кам'яна - 349 млн т. категорії А+В+C1) присутня у міоценовій смузі до 300 км; на українській етнічній території близько 30 солепроявів.
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28.05.2022 15:39 Ответить
То есть теперь в условиях летней жары трупы рашистов не будут солить и они будут мумифицироваться или сгнивать.
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28.05.2022 15:53 Ответить
муміфікація з сіллю лише і відбувається, або в провітрюваному сухому прогріваємому приміщенні - он як мумія кота. що обпиралася в підвалі на хвіст і морду (хто так його "розтянув" - хз), але під бомбосховище той підвал не пішов
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28.05.2022 17:58 Ответить
А у нас уже продают румынскую соль.....
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28.05.2022 15:54 Ответить
Эта ваеный абьект, там дабывали бертолетовую соль.
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28.05.2022 16:20 Ответить
Как только взорвали Артемсоль , мгновенная реакция исчезновения соли , а как же по всей Украине на складах соли вдоволь , горы насыпью . Понимаю топливо для армии , но наживаться на соли в это время ни куя не понимаю ,и понимать не хочу....
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28.05.2022 16:34 Ответить
Справжні українці, що волею долі опинилися у радянські часи в російській глибинці, стають справжніми "куркулями" - завбачливими та запасливими За тиждень до початку війни завіз мішок борошна і цукру, десяток пачок солі Заплатив набагато менше ніж платять зараз Усю блокаду не боліла голова про хліб - пекли дома все - від простого хліба до здоби За два місяці використали не більше пачки солі До речі : а що - Артемсіль" хіба не перейменували? Бахмут вже давно перейменований!
І ще одне - на заставці чомусь бахмутську сіль іменують "поваренная" Але це сіль, яку добувають випарюванням з солоної ропи, а не копають у шахті!
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28.05.2022 17:25 Ответить
Не как только взорвали. предприятие уже месяц как остановлено. Это попадание в старый рудник, а их есть еще 4 работающих. Надеюсь, город и окрестные села удержат.
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28.05.2022 18:58 Ответить
Спасіба таваріщу зєлєнскаму за нашу економіку і атсутствіє панікі!
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28.05.2022 18:28 Ответить
это не паника-это нажива (если про соль и топливо)
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28.05.2022 20:36 Ответить
Это сарказм!
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28.05.2022 21:15 Ответить
 
 