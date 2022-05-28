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Сичеславские десантники уничтожили вражеский танк вместе с экипажем, - Генштаб. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Воины Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины уничтожили российский танк вместе с экипажем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"На видео зафиксировано, как десантники 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины уничтожили танк вместе с российскими оккупантами. Продолжаем вести боевые действия и уничтожать врагов Украины! Смерть российским оккупантам! ДШВ – всегда первые! Слава Украине", - сказано в сообщении.

Смотрите также: Сичеславские десантники уничтожили КАМАЗ оккупантов вместе с боеприпасами. ВИДЕО
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Топ комментарии
+28
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
Бережи вас Господь
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28.05.2022 15:49
+26
кацапікі усталі і ляглі полежать
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28.05.2022 15:45
+23
слава ВСУ!!!
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28.05.2022 15:50
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кацапікі усталі і ляглі полежать
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28.05.2022 15:45 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
Бережи вас Господь
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28.05.2022 15:49 Ответить
слава ВСУ!!!
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28.05.2022 15:50 Ответить
Молодці, хлопці. Ми вами пишаємось! Бережить себе!!!
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28.05.2022 15:52 Ответить
...ібо *****...
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28.05.2022 15:59 Ответить
Харошие рузькi
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28.05.2022 16:00 Ответить
Таки да
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28.05.2022 16:28 Ответить
Садись 2.
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28.05.2022 16:15 Ответить
А шлем тантанкиста орк по приколу одел ,да?шоб не зкстудица) А то что не разорваные и не горелые,так они у плен хотели сдаться а наши как узнали что они из части что на Киевщине кошмарила ,так сразу их усыпили.
Такая версия нраица?)
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28.05.2022 16:33 Ответить
Версія одна - окупанти знищуються. А що вони "хАтєлі"відомо - вбивати українців!
І це не версія!
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29.05.2022 18:39 Ответить
гребень протри
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28.05.2022 16:34 Ответить
Горіть в пеклі,кацапські ублюдки!
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28.05.2022 16:12 Ответить
спасибо пацаны.
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28.05.2022 16:19 Ответить
Яке прикре самогубство !
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28.05.2022 16:52 Ответить
Хороший маскаль, дохлий маскаль.
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28.05.2022 16:57 Ответить
Ниць спати шкідливо для здоров'я.
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28.05.2022 19:22 Ответить
-Дохлі?
-Сплять.
-А чого воняють?
-А ти себе уві сні контролюєш?
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28.05.2022 19:33 Ответить
Смерть рашистським окупантам!
Слава Україні! Слава ЗСУ!
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28.05.2022 19:49 Ответить
 
 