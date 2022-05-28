Сичеславские десантники уничтожили вражеский танк вместе с экипажем, - Генштаб. ВИДЕО

Воины Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины уничтожили российский танк вместе с экипажем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"На видео зафиксировано, как десантники 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины уничтожили танк вместе с российскими оккупантами. Продолжаем вести боевые действия и уничтожать врагов Украины! Смерть российским оккупантам! ДШВ – всегда первые! Слава Украине", - сказано в сообщении.

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