У нас столько ракет Harpoon, что можем потопить весь Черноморский флот РФ, - Братчук. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина получила противокорабельные ракеты Harpoon.
Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.
"А так выглядит работа ракеты Harpoon, которую УЖЕ получила Украина. Прекрасная, между прочим, противокорабельная ракета! Ее эффективность была продемонстрирована во время испытательных пусков и в боевых условиях.
После выполнения стартовой горки ракета снижается до высоты 15 м над уровнем моря и далее совершает маршевый полет. Затем снижается до 2 метров и поражает цель.
По оценкам американских специалистов, для выведения из строя авианосца понадобится попадание в него пяти ПКР "Harpoon", для уничтожения крейсера – четырех, а эсминца – двух; одна ракета способна причинить серьезные разрушения при попадании в небольшой корабль или катер. К примеру, в Персидском заливе ракетами Harpoon были потоплены два иранских корабля.
Сейчас нам передано столько "Гарпунов", что мы можем потопить весь ЧФ РФ. Почему бы нет?" – рассказал он.
Пожалуйста, подождите...
Тим більше що Касапи туді вже багато чого підтягнули за останній тиждень.
https://www.youtube.com/watch?v=qqkuVQ3xoD4&ab_channel=%D0%A3%D0%9D%D0%86%D0%90%D0%9D
что таким больше подходит ник Болтун чем Богун .
надо выйти в море и запускать с кораблей его?
тогда у них должна быть поддержка, чтобы их не потопили так же
АТО ДАЖЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНО МОЖЕМ И НЕ ДЕЛАЕМ
Та і взагалі - такі справи спочатку робляться а потім розказуються. А то таке враження ніби-то передвиборча кампанія іде.
Называть "зеленью", и вообще оскорблять тех, кто сейчас так или иначе стоит на защите Украины это свинство.
Вы не болтайте, а топите. И не весь флот, а только те, которые несут крылатые и баллистические ракеты, включая подлодки при их всплытии.
Остальные корабли сами отойдут в Новороссийск.
В цю зону мають увійни Бряньска, Курська, Білгородська, Воронезька, Ростовська області і Краснодарський край РФ, а також Берестейська і Гомельська області Білорусі. Крім того - так звана ПМР.
Звісно, керуватись вони мають представниками військових адміністрацій призначених урядом України.
Це не тому, що я так хотів би - це просто єдиний логічний спосіб убезпечити Україну. Інакше нас так і будуть продовжувати розстрілювати, як в тирі.
Егей, зеленський - це так не працює!
Це не концерт 95 кварталу, де можна творити різну фігню.
Так ми втратимо набагато більше людей.
Взявши Крим ми забезпечимо собі південний фланг, звідки не буде обстрілів, а взявши лднр - ми отримаємо буферну зону . Хріновий з нього стратег.
Україна понад усе.
Ну, так топите!
К чему эти разговоры?
Россия не спрашивает, запускать по Украине ракеты, или нет.
Мы в состоянии войны и действовать надо соответственно.
Образование: Гуманитарная, Академия ВС России. Год окончания - 1992 Трудовая деятельность: Курсант. Высшее политическое училище МВД СССР г. Ленинград Заместитель командира роты воинской части 6595 г. Ташкент Инструктор политотдела воинской части 7455 г. Ташкент Заместитель командира учебной роты воинской части 7599 с.т.Дарбаза, Чинкечтск.обл. Заместитель координатора батальона воинской части 6595 г. Алмалык, Узбекская СР Заместитель комапндира батальона воинской части 6593 г. Ленинабад, таджикской СР Заместитель командира батальона воинской части 6593 г. Яван, таджикской СР Слушатель Военной академии г. Москва Заместитель командира воинской части г. Херсон, Украина Заместитель начальника Южного территориального командования ВВ Одесса Заместитель начальника УГАИ УМВД Украины в Одесской области
джипег
Я считаю что нужно не говорить что мы можем потопить, а просто сообщить что вот мы потопили и теперь отправляем корабли с зерном в Африку... Что то типа того!