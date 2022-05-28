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У нас столько ракет Harpoon, что можем потопить весь Черноморский флот РФ, - Братчук. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украина получила противокорабельные ракеты Harpoon.

Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

"А так выглядит работа ракеты Harpoon, которую УЖЕ получила Украина. Прекрасная, между прочим, противокорабельная ракета! Ее эффективность была продемонстрирована во время испытательных пусков и в боевых условиях.

После выполнения стартовой горки ракета снижается до высоты 15 м над уровнем моря и далее совершает маршевый полет. Затем снижается до 2 метров и поражает цель.

По оценкам американских специалистов, для выведения из строя авианосца понадобится попадание в него пяти ПКР "Harpoon", для уничтожения крейсера – четырех, а эсминца – двух; одна ракета способна причинить серьезные разрушения при попадании в небольшой корабль или катер. К примеру, в Персидском заливе ракетами Harpoon были потоплены два иранских корабля.

Сейчас нам передано столько "Гарпунов", что мы можем потопить весь ЧФ РФ. Почему бы нет?" – рассказал он.

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Топ комментарии
+98
І навіщо це афішувати? Мовчки потопили й насолоджуємося реакцією русні
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28.05.2022 18:35
+83
Мля, закрийте йому писок, нехай спочатку втопить, потім базікає.
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28.05.2022 18:36
+56
для чого ляпнув --- щоб кораблі були відведені на недосяжні відстані
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28.05.2022 18:42
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Чекаємо на випробування... Почнете зі Зміїного?

Тим більше що Касапи туді вже багато чого підтягнули за останній тиждень.
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28.05.2022 19:19 Ответить
Так закуярте чем пи*деть.. Начало впечатляющее , а по том *** концовка вы понимаете не так все просто , крымский мост надежды подорвать были ,пока Арестович обрадовал , не реал забудьте .
https://www.youtube.com/watch?v=qqkuVQ3xoD4&ab_channel=%D0%A3%D0%9D%D0%86%D0%90%D0%9D
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28.05.2022 19:23 Ответить
Тільки одна версія може пояснити це непотрібне афішування(("Знайте,що ми можемо вас всіх убити,але нам шкода,бо ми ж сусіди,браття,славянє,православні..."(((На якого біса,га?
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28.05.2022 19:25 Ответить
Если есть возможность и ее не используют военные то задержка в решении вопроса с флотом только в ОПе и голове Зеленского. Скорее всего Братчук и озвучил наличие возможности для того что бы под воздействием общественного мнения в ОПе быстрее соображали.он ничем не рискует он всего лишь советник.
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29.05.2022 10:29 Ответить
Это комментарий из вашей ОПЫ я так понимаю, иначе как вы можете знать о чем думает Зеля.
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29.05.2022 10:46 Ответить
Спочатку потопи, тоді балакай. Задовбали ці «експерти» зі своїми шапкозакедательськими прогнозами.
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28.05.2022 19:27 Ответить
Як же він втопить коли у Гарпуна дальність 300 км, а кацапи запускають свої ракети з підводних човнів та літаків, а навіть якщо і з кораблів то в зону ураження вони не заходять.
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28.05.2022 20:15 Ответить
Топіть мерзот !!!!
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28.05.2022 19:32 Ответить
так у чому справа?
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28.05.2022 19:33 Ответить
Лаври Люськи Абдристович спокою не дають? Так двох Люсьок Україна не витримає.
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28.05.2022 19:38 Ответить
Ну ты конечно четкий мальчик, сказал себе насру в коментах и насрал Мое личное мнение
что таким больше подходит ник Болтун чем Богун .
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29.05.2022 10:01 Ответить
Прийшов час розблокувати українські порти і продавати зерно.Про міст не варто забувати.
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28.05.2022 19:42 Ответить
кожен, хто тут кометує, що не треба розповідати про поставки, ви дійсно думаєте, що кацапи не знають про них? скільки в нас зрадників, навіть на найвищому рівні, вони не доповідають?
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28.05.2022 19:46 Ответить
Не тупи. Справа не в розголошенні, а в тому що не використовують надану зброю і займаються балабольством. Топити треба все що шевелиться під московським флагом.
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28.05.2022 21:55 Ответить
ми можемо потопити весь ЧФ РФ - Так в чем задержка? Страшно пуцина разгневать?
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28.05.2022 19:49 Ответить
ніт, кацапам страшно підійти в зону враження
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28.05.2022 20:52 Ответить
а в акваторії Одеської області днями чомусь їм було зовсім не страшно. Та й на Зміїний звозять зараз все що захочуть. Певно, о.Зміїний, він десь дуже далеко від України, кілометрів за 500 віддрейфував.
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29.05.2022 16:41 Ответить
По рузьке п*дорасах ВОГОНЬ!!
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28.05.2022 19:49 Ответить
Ради красного словца не пожалеет и отца, в данном случае нас с вами и нашу Украину.
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28.05.2022 19:56 Ответить
а разрешение есть на использование
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28.05.2022 19:57 Ответить
"...Сейчас нам передано столько "Гарпунов", что мы можем потопить весь ЧФ РФ..." - если будет нормальное наведение, то можно попробовать
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28.05.2022 20:01 Ответить
Это московиты должны говорить: ни хрена себе - где наш "Макаров", где "паршивянки" с "Калибрами", почему так долго не всплывают ?
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28.05.2022 20:05 Ответить
от нахера об этом трындеть? молчи лучше.
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28.05.2022 20:08 Ответить
Без пиара никак? Русня щас начнет охотиться калибрами и чем там еще. Нет слов, одни маты
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28.05.2022 20:09 Ответить
Дуже дякуємо нашим західним друзям за чудову зброю! Це справжня допомога. Але де наші Нептуни?? Бо вони не гірші і в них технічні характеристики практично такі самі, як в Гарпунів. Це ракети одного класу. Якщо є своя ******* зброя, то треба перш за все її використовувати на практиці та вдосконалювати, щоб розвивати передусім власну оборонну промисловість.
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28.05.2022 20:14 Ответить
Гарпун дещо потужніша з вибухової точки зору, нептун трішки швидший і на пару процентів малопомітніший для ппо корабля
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28.05.2022 20:20 Ответить
ТОЛЬКО ПРО И ПВО ОСТАЛОСЬ ПОСТАВИТЬ !)
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28.05.2022 20:15 Ответить
Орки уже поставили на Змеином.
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28.05.2022 22:20 Ответить
и как они град будут сбивать. 40 км до земли расстояние. Руміні не будут терпеть то что зел'ніе позволяют.
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29.05.2022 10:47 Ответить
Орки уже поставили на Змеином.
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28.05.2022 22:22 Ответить
а с чего их запускать будут?
надо выйти в море и запускать с кораблей его?
тогда у них должна быть поддержка, чтобы их не потопили так же
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28.05.2022 20:27 Ответить
Нам дают гарпуны наземного базирования.
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28.05.2022 22:19 Ответить
ЧЕКАЙТЕ УДАРІВ ПО ВСІЙ ОБЛАСТІ, БАРАНИ ІПУЧІ !!!
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28.05.2022 20:30 Ответить
Досяжність ракети 120 км і максимум,що вона зробить це захистить наш Зміїний.Тому втопити весь флот-це "круто" сказано.Легше сказати ніж зробити тому що,чи не буде кишка тонка у нашого політичного керівництва віддати наказ на пуск цих ракет щоб потопити хоча б пару катерів і десантних кораблів,що крутяться навколо острова і стаття NYT про ракети HIMARS які американці не рвуться давати щоб не "злити"лаптєногих тому підтвердження?Ми вже послухали сьогодні головнокомандувача і почули,що решту територій ми будемо звільняти дипломатичним шляхом.
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28.05.2022 20:39 Ответить
Дальність Гарпунів від 140 до 300 км в залежності від модифікації
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28.05.2022 22:00 Ответить
ЛУЧШЕ БЫ УЖЕ ПОТОПИЛИ РАКЕТОНОСЦЫ,ЧТОБЫ ОНИ НЕ ОБСТРЕЛИВАЛИ УКРАИНУ.
АТО ДАЖЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНО МОЖЕМ И НЕ ДЕЛАЕМ
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28.05.2022 20:53 Ответить
НАДО ТОПИТЬ, А НЕ ПРЕДУПРЕЖДАТЬ. АГРЕССОР ЖЕ НЕ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ. ОН БЬЁТ РАКЕТАМИ ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ БЕЗ РАЗБОРУ. СЛАВА ВСУ!
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28.05.2022 21:04 Ответить
Якшо це так, то чому не топлять? Чому чорноморський кацапський флот продовжує бомбардувати всю Україну?
Та і взагалі - такі справи спочатку робляться а потім розказуються. А то таке враження ніби-то передвиборча кампанія іде.
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28.05.2022 21:04 Ответить
Сергію Братчук, а ти поменше базікай, навіть якщо свербить. І ми, і русня дізнається про це під час потоплення "Макарова", бо ти вже теревенів про цей фрегат. По факту, друже, по факту
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28.05.2022 21:13 Ответить
Клоун видать, не даёт добро...
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29.05.2022 19:22 Ответить
І знову зрадна зрада ... Спершу - чому не передають ракети , всьо пропало ... Тепер - навіщо розсказують , що передали ...Потім буде - чому те ,а не те передали ... Що поробиш , на Цензорі домашній гурток фельдмаршалів та адміралів. Щоправда диванних ...
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28.05.2022 21:23 Ответить
Вообще-то Борис Джонсон обещал Гарпуны для защиты Одессы еще 2 месяца назад. Похоже, они уже давно подъехали. Когда Зелень верещит что Украине недостаточно помогают - он брешет.
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28.05.2022 21:26 Ответить
Не брешет, а просит больше. И надо признаться, что таки получаем больше.
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28.05.2022 22:34 Ответить
Потому что помогают действительно недостаточно - наверняка действуют политические причины ("нихатим злить пуцена"), среди других. Поэтому "зелень" всё верно делает, постоянно указывая не надостаточные масштабы помощи.

Называть "зеленью", и вообще оскорблять тех, кто сейчас так или иначе стоит на защите Украины это свинство.
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29.05.2022 14:21 Ответить
Так в чём проблема, шановный, или ты - балабол? И почему ты вобще об этом говоришь, ты кто такой?
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28.05.2022 21:49 Ответить
Вішайтесь кацапи.
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28.05.2022 21:49 Ответить
Болтун - находка для врага!
Вы не болтайте, а топите. И не весь флот, а только те, которые несут крылатые и баллистические ракеты, включая подлодки при их всплытии.
Остальные корабли сами отойдут в Новороссийск.
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28.05.2022 22:14 Ответить
Почекайте, почекайте, Укрпошта не встигає друкувати марки!
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28.05.2022 22:16 Ответить
Я так понял что срок аренды базы чф рф в Крыму закончился?
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28.05.2022 22:41 Ответить
То робіть а не пі#діть !!!
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28.05.2022 22:48 Ответить
А як ГРУ та СБУ рлзцінює розголошення інформації про кількість й наявність зброю під час війскового стану?!
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28.05.2022 22:49 Ответить
На москву работаете. Твари. Вас тоже кончать надо вместте а москалями. Какие ещё секреты будемо розповсюджувати?
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28.05.2022 23:09 Ответить
ТУПА ТИ КАЦАПНЯ....
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29.05.2022 02:11 Ответить
то й що з цього? щойно наш найвеличний сказав, що відвойовувати наші території військовим шляхом ми не будемо, нам дипломатію подавай, забудемо тисячі вбитих,замордованих, згвалтованих та будемо дипломатично домовлятися, виконувати,що там рашка бажає,
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28.05.2022 23:33 Ответить
так это пардон, стиль ЗЕнаркоманов - не делать а пизстеть
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28.05.2022 23:41 Ответить
ТАК ТОПІТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.05.2022 23:55 Ответить
Як показує нинішня воєнна ситуація, Україна не зможе закінчити війну навіть вийшовши на кордони до лютого 2014 року. Бо з сусідніх територій продовжуються артилерійські і ракетні обстріли України. Харків, наприклад, знаходиться за 40-50 км від кордону, звідки його можна просто з землею зрівняти, використовуючи РСЗВ "Град", "Смерч", "Ураган" та інші. Тому єдиним виходом є створення буферної зони з метою захисту території України від бомбувань і обстрілів агресора.

В цю зону мають увійни Бряньска, Курська, Білгородська, Воронезька, Ростовська області і Краснодарський край РФ, а також Берестейська і Гомельська області Білорусі. Крім того - так звана ПМР.

Звісно, керуватись вони мають представниками військових адміністрацій призначених урядом України.

Це не тому, що я так хотів би - це просто єдиний логічний спосіб убезпечити Україну. Інакше нас так і будуть продовжувати розстрілювати, як в тирі.
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29.05.2022 01:11 Ответить
в стратегію на компі граєш, диванний палкаводєц?
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29.05.2022 11:02 Ответить
хочеш продовження обстрілів мирних український міст агресором, рашист?
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29.05.2022 16:45 Ответить
ти дурень, чи провокатор?
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29.05.2022 19:52 Ответить
І як Зеленський собі це уявляє? Дійшли до лінії на 24 лютого і припинили стріляти? А орки стріляють, вбивають наших воїнів і цивільне населення? Так, як зараз в Сумській і Чернігівсткій області.
Егей, зеленський - це так не працює!

Це не концерт 95 кварталу, де можна творити різну фігню.

Так ми втратимо набагато більше людей.
Взявши Крим ми забезпечимо собі південний фланг, звідки не буде обстрілів, а взявши лднр - ми отримаємо буферну зону . Хріновий з нього стратег.
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29.05.2022 01:17 Ответить
Крим в принципі не можна залишати під боком не українським. Бо це завжди буде загроза для Півдня, а й отже для існування всієї України. Більше ніяких "автономій". дерусифікація та українізація Криму та замість понаїхавших касапів - роздати там землю й збудоване під час окупації, та конфісковане в колаборантів - ветеранам-українцям.
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29.05.2022 16:52 Ответить
не можемо, а мусимо.

Україна понад усе.
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29.05.2022 10:05 Ответить
Так починайте! Нехай у крабів і рибів буде велика вечірка! 🦀🦀🦀🦐🦐🦐🐟🐟🐟🐠🐠🐠
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29.05.2022 10:22 Ответить
"У нас столько ракет Harpoon, что можем потопить весь Черноморский флот РФ "

Ну, так топите!
К чему эти разговоры?
Россия не спрашивает, запускать по Украине ракеты, или нет.
Мы в состоянии войны и действовать надо соответственно.
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29.05.2022 10:43 Ответить
Почнемо? З богом!
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29.05.2022 10:44 Ответить
Найболее тесно связан с:Юрий Кирица,
Образование: Гуманитарная, Академия ВС России. Год окончания - 1992 Трудовая деятельность: Курсант. Высшее политическое училище МВД СССР г. Ленинград Заместитель командира роты воинской части 6595 г. Ташкент Инструктор политотдела воинской части 7455 г. Ташкент Заместитель командира учебной роты воинской части 7599 с.т.Дарбаза, Чинкечтск.обл. Заместитель координатора батальона воинской части 6595 г. Алмалык, Узбекская СР Заместитель комапндира батальона воинской части 6593 г. Ленинабад, таджикской СР Заместитель командира батальона воинской части 6593 г. Яван, таджикской СР Слушатель Военной академии г. Москва Заместитель командира воинской части г. Херсон, Украина Заместитель начальника Южного территориального командования ВВ Одесса Заместитель начальника УГАИ УМВД Украины в Одесской области
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29.05.2022 10:55 Ответить
Сначала потопи, потом будешь трендеть.
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29.05.2022 11:04 Ответить
А как пощекотать корабли в Севастополе место удобное
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29.05.2022 11:20 Ответить

джипег
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29.05.2022 11:38 Ответить
А може є сенс нанести удар по Зміїному: там є кацапська рлс, та пускові установки зрк…
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29.05.2022 12:06 Ответить
Вы балаболы дело сделайте, а потом перед людьми отчитайтесь...
Я считаю что нужно не говорить что мы можем потопить, а просто сообщить что вот мы потопили и теперь отправляем корабли с зерном в Африку... Что то типа того!
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29.05.2022 12:26 Ответить
Ви собі представляєте що би з ним зробили за розголошення і попередження ворога в союзі в 43 скажем
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29.05.2022 12:41 Ответить
ойЬ БРААТЧЮК ШО Є ГАРНО ТО Є ДОБРЕ . МИ ЇХ ПОРВЕМ . НА КЛАПТІ. ПРАВДА
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29.05.2022 13:26 Ответить
нІЯКИХ СССР, НІЯКОЇ РОСІЇ. МАЛОРОСІЇ ?? братьчюкь до зброї це не шутка
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29.05.2022 13:34 Ответить
не учбова тривога
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29.05.2022 13:36 Ответить
де зброя братчюк. батьківщина у небезпеці.
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29.05.2022 13:38 Ответить
на клапті порвем усьо баццц як дааало
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29.05.2022 13:54 Ответить
Україна шоб ти зажди була жила і процвітала
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29.05.2022 13:57 Ответить
Так в чем проблема?
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29.05.2022 14:57 Ответить
Курва, потопи десяток - дурий. А потім вякай. Доки хоч 1 кацапське відро плаває в Азові І Чорному морі, немає сенсу розслаблятися, + 5 подводних човнів ...
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29.05.2022 16:46 Ответить
вже и Нептуни порошенка були а зьясувалося що их розбомбили у перши дни и тильки Чорновил их трохи вивезла з колегами и стугни прихопили.Але хтось злив що нептуни були на тий бази и туди влучили рашистки ракети
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29.05.2022 17:48 Ответить
Чому попереднє оголошення ? Бо, відомо, що очікування на смерть - страшніше за саму смерть.
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29.05.2022 17:55 Ответить
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