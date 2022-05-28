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Зеленский (16489) обращение (495)

Каждый день работаем над усилением нашей защиты, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 28 мая традиционно обратился к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в телеграме Зеленского.

Президент отметил: "Ежедневно работаем над усилением нашей защиты. Это, прежде всего, поставки оружия. Каждый день приближаемся к тому, что наша армия будет сильнее оккупантов технологически и ударной силой. Конечно, очень многое зависит от партнеров. От их готовности предоставить Украине все необходимое для защиты свободы. И я ожидаю хороших новостей по поводу этого уже на следующей недели".

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Топ комментарии
+55
Понятия не имею, почему Зеленский держит рядом людей, которые сознательно ставят ему палки в колёса. (Хотя… Ещё не понятно, кто и кого рядом держит). Но глядя всего на два ярчайших примера политического идиотизма, других мыслей как бы и нет. Кто-то СОЗНАТЕЛЬНО гадит, ставит Украине палки в колёса…

Примеры? Да пожалуйста!

Пункт первый. Юрій Бутусов, один из самых известных украинских журналистов, вдруг получает классическое «не пущщать», для выездов на фронт и освещение событий непосредственно с передовой. Почему так получилось? Да потому что, какой российский пропагандон поц… вернее коц (хотя разницы нет), решил вернуть должок за свой факап с раскрытием позиций самоходного миномета «Тюльпан». (Наши спецы после благополучно уничтожили эту хреновину). Так вот, коц пишет постик в тг-канале, где выставляет скриншот «приходов» по мосту, из ролика Юрия Бутусова. И конечно рассыпается в «благодарностях», за якобы корректировку. Бинго… Дело сделано. Караси перловку заглотили. И Марьяна Безугла мгновенно разродилась гневным спичем. Нет, я не знаю как давно, наши Верховные депутаты, принимают российские вбросы за истину в последней инстанции!

Но дело в том, что только ПОЛНЫЙ идиот будет корректировать огонь артиллерии по фото, непонятно когда сделанной. Ну вот представьте, да! Насыпала арта оккупантов по условному мосту. И уселись ждать видеоролик украинского журналиста. Ну корректировать же как-то нужно!

- Ну что там?

- Нет пока ничего.

- Ага! Подождём!

(Прошёл час)

- А сейчас?

- (Тяжело вздыхает). Тихо.

- Ну ладно. Ждём!

(Прошли сутки).

- Есть что-то?

- (Еще тяжелей вздох) Нет!

- Окей! Ждём!

(Прошла неделя)…

В воздухе стаями гоняют российские беспилотники. А следовательно доразведка (и как следствие корректировка) артиллерийских ударов, проводится ну уж никак не по видеосюжетах Юрия Бутусова. Но откуда же это знать Безуглой и Ко? Правда это уже нюансы. Главное дело - сделано. В то время, как за батальонами российских оккупантов постоянно шляется целый взвод коцев-поцев, сладковых и прочей нечести, формируя НУЖНУЮ для их (и не только их) общества картинку, какой-то творческий йолоп с Банковой, решил урезать возможности Украины в информационном противостоянии. Дальше думайте сами.

Пункт второй.

Тупая… Тупейшая блокировка выезда Петра Порошенко на Парламентскую ассамблею НАТО. И вопрос не в том, что за такими действиями в отношении лидера оппозиции в режиме онлайн наблюдают наши западные партнёры. Наблюдают и недоуменно пожимают плечами. Вопрос… Вернее проблема совершенно в другом. Кто-то СОЗНАТЕЛЬНО снизил возможности украинской делегации. Четыре года назад, Порошенко был президентом Украины. Следовательно, как и у любого президента встречи. Переговоры. Визиты. Его знают. Он вхож и рукопожат. А вот условная безуглая, была да и собственно осталась условным ноунеймом. О чём договариваться? С кем?… Нет, кофе конечно напоят. И даже сфотографируются. Может два раза. И конечно улыбнуться! Но на этом всё!

Что получается? Поездка ради поездки? Чтобы не дать возможность Петру Порошенко выехать за границу и выступить на Ассамблее (а там ещё приглашение от Дональда Туска), кто-то втихаря нанёс политический удар Украине, совершенно не задумываясь о последствиях?!

И это всего-то два случая. Я боюсь себе представить, какая получится картина если ВСЕРЬЁЗ проанализировать подобные действия современно Гнилоуста. Ах да… Кто-то ещё пытался пару месяцев назад наехать на генерала Валерия Залужного. Тоже попросили просто по дружбе? Или был обязан чем-то?

Кто знает! Кто знает…
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28.05.2022 21:48
+34
Плохо. Вопросом Мариуполя он тоже ежедневно занимался. Лучше бы отпуск взял. Может армия сама как-то бы справилась.
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28.05.2022 21:52
+29
Подлое лицемерное существо. 16 тыс. бронежилетов за которые был арестован генерал Марченко розданы в войска. Но дело против генерала не закрыто . Если броники дерьмо, значит Зеленский и Резник враги. Но если бронежилеты вполне надежны, где извинения от ДБР, ГПУ и Зеленского лично ?
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28.05.2022 22:06
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Шо то мне кажется, шо Зеля с такими интервью дождётся падения рейтинга и во время войны.....
Ничему его жизнь не учит.
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29.05.2022 10:00 Ответить
*****, ти диви яке воно стурбоване захистом громадян у свинячий голос. Два роки до війни не турбувалося, по оманах та буковелях оборону країни просрало, а тепер щоденно стурбований! Щоб ти падло обсералося щодня від своєї турботи!
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29.05.2022 10:04 Ответить
Краще би ти не заважав українцям боронити країну.
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29.05.2022 10:05 Ответить
Припиніть викликати огиду і деморалізувати народ демонстрацією цих нескінченних самолюбованських відосіків і пафосного словоблуддя абсолютно нінащо нездалої істоти! Просто припиніть його показувати і озвучувати і уже цим і моральний і бойовий дух народу і війська покращиться! Дайте слово і розв"яжіть руки п р о ф е с і о н а л а м. Чому не чути Залужного? Де Наєв? Де командувачі частин і з"єднань з самого пекла війни? Чому на екранах денно і нічно "малюється" і самолюбується істота, котра свого часу неодноразово "скосила" від служби у війську і не підготувала країну і Армію, знаючи, про вторгнення? Як така істота може командувати Армією і коментувати дії Воїнів??? І взагалі показуватися на люди?
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29.05.2022 12:50 Ответить
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29.05.2022 15:43 Ответить
Аркадий Бабченко

Президент Владимир Зеленский рассказал, что ему предлагали эвакуировать людей за год до вторжения России в Украину. «Мы знали, что полномасштабное вторжение может быть в любой момент. Путь, который предлагался нам - бить в колокола, рыть окопы, вывозить людей из страны, и это надо было делать за год до этого вторжения, - я считаю, что был неправильным, потому что сеять панику в нашем обществе не надо. Потому что все это ударит по финансовой ситуации, по нашему бюджету и по экономике. Но наша страна готовилась».

Когда страной руководит долб..**, это всегда печально. Когда долб..** руководит страной воюющей - это всегда трагедия. Это ОБЯЗАТЕЛЬНО оплачивается жизнями. Чужими жизнями. Вашими жизнями.
Именно вот это, вместо того, чтобы использовать ЦЕЛЫЙ **** ***** ГОД!!! для строительства обороны, не рыло вам окопы в Буче и Ирпене. Чтобы не пугать инфантильных детишек, за которых он держит граждан своей страны.
Именно вот это вот не било в колокола, не закупало оружие и не готовило эвакуацию. Вашу эвакуацию.
А потом пришли танки.
А потом именно вот это вот с заваленных трупами улиц Бучи поливало говном НАТО, которое ГОД НАЗАД **** ***** ЕГО ПРЕДУПРЕЖДАЛО!!!
Минус двадцать, тридцать, а то и сорок процентов ВВП - это дикие, совершенно катастрофические показатели, которые вся страна почувствует уже осенью - что у т**я сейчас с экономикой, придурок?
Забитые под завязку эвакуационные поезда, где люди бросали престарелых родителей инвалидов, чтобы вывезти детей и писали им на спинах имена и адреса, изнасилованные на глазах родителей девятилетние мальчишки, канализационные колодцы с трупами - что там у т**я с паникой, придурок?
Демилитаризованный Чонгар, «про@бали Мариуполь», полная блокада с моря, перекрытие экспорта зерна, весь мир собирает украинской армии бензин по капле, каски-броники-носки-волонтеры-полное дежа вю-здравствуй, 2014 - что у т**я там с подготовкой, придурок?
Эталонный представитель эффекта Даннинга-Крюгера. Просто эталонный.
Каждый раз, когда оно открывает рот без бумажки... Это просто ****..ц какой-то.
И это выбрали вы. Именно вы, дорогие мои любители бархатного баритона.
Которые сейчас прибегут сюда толпами в комменты.
Рассказывать, как Порошенко с НАТО и Байденом насрали в штаны.
И никто другой.
Давно хочу спросить...
Вы там поржали хоть?
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29.05.2022 17:00 Ответить
Этот грёбаный марафон по т/в специально и создан( исключив и отключив из этой пропаганды политического руководителя Прямой, Эксперессо, 5) для того что бы ему таких вопросов студенты не задавали.
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29.05.2022 22:10 Ответить
Гастролі наркоманського шапіто треба закінчувати, поки нас не здали.
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30.05.2022 09:56 Ответить
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30.05.2022 09:59 Ответить
Є тут, хто вірить цьому членограю?
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30.05.2022 12:06 Ответить
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