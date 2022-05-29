Главный тренер футбольного клуба "Ливерпуль" Клопп перед финалом Лиги чемпионов выразил свою поддержку Украине. ВИДЕО

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп на пресс-конференции перед финалом Лиги чемпионов выразил свою поддержку Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры его обращения попали в сеть.

"Мы играем этот финал и для всех людей в Украине", – отметил он.

Кроме того, Юрген Клопп поддержал решение УЕФА перенести этот поединок из российского Санкт-Петербурга в Париж.