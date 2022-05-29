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Главный тренер футбольного клуба "Ливерпуль" Клопп перед финалом Лиги чемпионов выразил свою поддержку Украине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Спорт Война в Украине

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп на пресс-конференции перед финалом Лиги чемпионов выразил свою поддержку Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры его обращения попали в сеть.

"Мы играем этот финал и для всех людей в Украине", – отметил он.

Кроме того, Юрген Клопп поддержал решение УЕФА перенести этот поединок из российского Санкт-Петербурга в Париж.

Автор: Анастасія Потіха
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Язиками підтримщиків докуя.... мій знайомий волрнтер просив клуб Ліверпуль про допомогу хрін хто відповів....
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29.05.2022 00:17 Ответить
Хіба це тільки "підтримка" -- це щось на порядок більш ніж співчуття , яке зазвичай висловлюють жертвам чогось .

Це велика пошана не жертів , а народу-воїну . Який мужньо б"є ворога !
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29.05.2022 00:21 Ответить
Я вболівала за Реал.
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29.05.2022 00:59 Ответить
мій клуб динамо киів і ванкувер вайткапс
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29.05.2022 01:18 Ответить
Шкода що програли.
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29.05.2022 03:17 Ответить
самый вспылчивый тренер и очень нравится всем. спасибо клопп
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29.05.2022 07:30 Ответить
Приємно , коли люди зі всього світу , підтримують Украіну в такі
страшні часи для нас !

ДЯКУЄМО 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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29.05.2022 09:41 Ответить
 
 