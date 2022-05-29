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РФ выпустила две ракеты по электростанции в Мерефе в Харьковской области со стороны Белгорода. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Ночью 28 мая российские военные выпустили две ракеты по электроподстанции с солнечными батареями в Мерефе под Харьковом. На месте ударов образовались воронки глубиной шесть метров и 11 метров диаметром.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом рассказал руководитель электростанции Владимир Рончаковский.

"Здесь расположена солнечная электростанция по производству солнечной электроэнергии для Украины. Сегодня ночью было два прилета, ракеты "Искандер" со стороны Белгорода. Полностью мирный объект. Никаких военной инфраструктуры здесь нет. Просто солнечная электростанция", - рассказал Рончаковский.

По его словам, станция полностью вышла из строя.

"Отчасти остались какие-то панели, какие-то трансформаторы, но станция большей частью уничтожена. На восстановление пойдет большая сумма денег. Станцию ​​строили в кредит. Раньше здесь была городская свалка. Мы выкупили ее и собственными силами очистили территорию от мусора, от грязи. Станция 1,5 года проработала. Не успели ничего заработать, все уничтожено", - сказал он.

По его мнению, Россия целенаправленно уничтожает инфраструктуру Украины и ее население.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вчера три прилета, сегодня ночью - два": оккупанты два дня подряд обстреливают Мерефу на Харьковщине, - глава общины Ситов
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Топ комментарии
+27
Завозіть туди cnn, dw, dz нехай показують для особливо стурбованих, для старих ********** берлусконів, кімінджерів і прочей піздобратіі котрі вважають що винна Украіна а з рахи треба зняти санкціі і зберегти іпало *****
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29.05.2022 07:11
+24
Чому в Бєлгороді є електроенергія?
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29.05.2022 07:30
+9
Что-то мне подсказывает: белгородцам надо срочно искать отапливаемые глубокие подвалы.
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29.05.2022 07:24
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Завозіть туди cnn, dw, dz нехай показують для особливо стурбованих, для старих ********** берлусконів, кімінджерів і прочей піздобратіі котрі вважають що винна Украіна а з рахи треба зняти санкціі і зберегти іпало *****
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29.05.2022 07:11 Ответить
Что-то мне подсказывает: белгородцам надо срочно искать отапливаемые глубокие подвалы.
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29.05.2022 07:24 Ответить
Снн, дв, дц паразити путлера, які жеруть-годуються його грошима!
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29.05.2022 07:50 Ответить
Чому в Бєлгороді є електроенергія?
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29.05.2022 07:30 Ответить
Так ви ж голосували на миколаєвщині за ОПЕжЗеЖе, а воно за руській мір, от він до вас на електростанцію і прийшов!
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29.05.2022 07:46 Ответить
М-да... Шкода що нам нічим та і не можно влупити по белгороду
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29.05.2022 09:46 Ответить
Як житель Харкова я свідок - з околиць Харкова є пуски великих обєктів по нарямку Бєлгорода чи кордону з кацапами, сам бачив чотири пуска і це були не Гради, Урагани, Смєрчи. Вертикально верх і непоспіхом. Район міста не скажу звісно.
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29.05.2022 15:41 Ответить
скажи паляниця
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29.05.2022 21:52 Ответить
Вертикальні пуски і ППО має. Яке саме - не скажу звісно.
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29.05.2022 23:35 Ответить
Ага, звичайно, ти такий житель Харкова як і я
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30.05.2022 06:07 Ответить
Мені здалося, що у врізці з другим вибухом сніг був на землі?
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29.05.2022 17:58 Ответить
Белгород треба знищити.
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30.05.2022 01:25 Ответить
 
 