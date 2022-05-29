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Бойцы ССО уничтожили вражеский бронеавтомобиль КамАЗ "Тайфун" в тылу оккупированной части Херсона. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Бойцы ССО уничтожили вражеский бронеавтомобиль КамАЗ "Тайфун" в тылу оккупированной части Херсона

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины устроили засаду, заминировав участок дороги. Дождавшись, когда там ехал грузовик с оккупантами, дистанционно взорвали заложенную взрывчатку. Результат работы – полностью уничтоженная техника и личный состав противника. Видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали на своей странице в соцсети.

КамАЗ-63968 "Тайфун-К" - универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности на оригинальном шасси. Относится к машинам класса MRAP (защищены от мин и засад).

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+25
На видео бронеавтомобиль похожий на рысь, но никак не камаз "тайфун".
Как по мне, абсолютно бездарно потрачены 4 мины с сомнительным результатом, возможно автомобиль даже уедет своим ходом.
Такие сомнительные видео лучше не показывать, как-то жиденько.Имхо.
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29.05.2022 10:21
+20
Не забывайте психологический фактор, оккупанты НИГДЕ не должны себя чувствовать спокойно на чужой земле!
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29.05.2022 11:02
+18
Як на мене, трохи запізнилися з підривом, автомобіль поїхав далі хоч і з пошеодженнями
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29.05.2022 10:17
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29.05.2022 10:13 Ответить
Як на мене, трохи запізнилися з підривом, автомобіль поїхав далі хоч і з пошеодженнями
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29.05.2022 10:17 Ответить
що таке інерція і школі не проходили?
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29.05.2022 10:44 Ответить
У вас із зором трабли?
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29.05.2022 12:00 Ответить
Після наїзда на міну, цей мотлох втратив би, як мінімум одну вісь.
А він їхав на своїх шести колесах.
Хоча, якщо в цій пастці, були задіяні кумулятивні міни, встановлені на узбіччі, з розрахунком ураження ворожої техніки в борт, то все не так весело для кацапів: колеса могли і вціліти, але екіпажу піздець!
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29.05.2022 15:36 Ответить
кумулятивний ефект від повних памперсів у 300х вагнер- та кадир-овців іноді буває більший аніж пара 200х, нікому не потрібних 19тирічних срАчників-кацапів, яких просто зкинуть не прикопуючи тут же у посадці..
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29.05.2022 12:58 Ответить
Все правильно они подорвали, авто как раз в эпицентре было.
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29.05.2022 14:43 Ответить
Були орки і нема
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29.05.2022 10:18 Ответить
На видео бронеавтомобиль похожий на рысь, но никак не камаз "тайфун".
Как по мне, абсолютно бездарно потрачены 4 мины с сомнительным результатом, возможно автомобиль даже уедет своим ходом.
Такие сомнительные видео лучше не показывать, как-то жиденько.Имхо.
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29.05.2022 10:21 Ответить
100%.Видишь как тратят противотанковые ракеты на страный
Кацаповоз из фанеры и гафна и понимаешь,что ракеты на халяву.
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29.05.2022 10:33 Ответить
все что ты видишь снятое на видео противотанковое-это все Стугна П-она украинская и не бесплатная ,хоть и дешевле того ж джавелина в 7 раз.
Хваленого джавелина видео почти нет .Да и не подберешься ты ныне к ним на дистанцию выстрела с того энлава или джавелина-если конечно неохота попасть в 200 -е или пленные и попасть в телеграмм канал "Опознай хохла по чубу"
А насчет фанерного камаза или тигра-то это прежде всего живая сила ,и даже 2-3 убитых или покалеченных чужих военных -просто отличный результат.
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29.05.2022 11:48 Ответить
якщо БК везли, або штук 10 ОС ... то норм. результат би був.
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29.05.2022 13:50 Ответить
Ruslan Tanks
Alex 999 34b95bf2
тхне "пакаление ВК"
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29.05.2022 13:53 Ответить
Исчезни.
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29.05.2022 15:02 Ответить
Та що там тхне? Смердить кацапськими ботами, як ві стада скунсів.
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29.05.2022 15:21 Ответить
Залезь опять в свою яму из которой ты выполз.
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29.05.2022 16:59 Ответить
Не забывайте психологический фактор, оккупанты НИГДЕ не должны себя чувствовать спокойно на чужой земле!
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29.05.2022 11:02 Ответить
вони взагалі не мають себе "чувствовать", ніде і ніяк
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29.05.2022 12:53 Ответить

На відео, капотна версія, тайфун-у
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29.05.2022 15:39 Ответить
Еще один дебил. Какая капотная версия? Ты не можешь на видео разглядеть четыре колеса? Купи очки,имбецил.
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29.05.2022 16:57 Ответить
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29.05.2022 10:24 Ответить
Сумніваюсь. Поїхав собі далі. Максимум - це контузія.
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29.05.2022 10:25 Ответить
по ходу не знищили,
бо поїхав далі.
Знищення це зовсім інше.
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29.05.2022 10:27 Ответить
За то краску попортили и маскаля напугали до всирачки 😆
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29.05.2022 10:36 Ответить
Жаль стало штанів брата-кацапа?
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29.05.2022 15:19 Ответить
це сила інерції чи про*об?
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29.05.2022 10:34 Ответить
Если он гнал 80 км и при весе 6 тонн так он без колес по инерции 500м проедет.
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29.05.2022 10:37 Ответить
Краще би ССО підірвали Антонівський міст і закупорили орків на правому березі. Котлище би був як у Сталінграді.
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29.05.2022 10:42 Ответить
Побіг як курка без голови.
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29.05.2022 10:49 Ответить
О,це дуже важливо.В тилу.Тобто,постачання західного озброєння для дального використання так і має діяти.На передовій чи в тилу ворога подається координати розміщення недоробків,чи недоімперців)) й по них з відстані від 300 до 50 км,з добре замаскованих та захищеними ППО б'ють ЗСУ,а тоді вже підходить піхота для констатації фактів ,статистики ,зачистки та закріплення позицій.
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29.05.2022 11:36 Ответить
Чітко видно, що промазали. Прикро, але краще таке відео з уявною "поразкою ворога" не показувати. Шкода!
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29.05.2022 11:40 Ответить
Ну. кинули орки подливы себе в штаны после взрывов - это не уничтоженный, а обгаженный изнутри автомобиль.
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29.05.2022 11:45 Ответить
Про результат не судитиму бо закінчення не показали. Броньовичок з прртимінним захистом, підіпвали його не протитанковимм тм 62 це точно. Наші кугуари, козак теж підривались на тм і залишались живими. Тішить сам процес що взялись за херсонщину і то в тилу.
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29.05.2022 12:02 Ответить
Подекуди, міни встановлюють зв'язкою по дві-три штуки.
Протимінний захист від двох мін, що вибухають одночасно, не дуже допомагає.
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29.05.2022 15:28 Ответить
на каналі Маршала повне відео- https://t.me/marshalvdv/4982
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29.05.2022 13:41 Ответить
На кожен тайфун, знайдеться гвинт з лівою різьбою!
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29.05.2022 15:25 Ответить
 
 