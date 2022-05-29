Бойцы ССО уничтожили вражеский бронеавтомобиль КамАЗ "Тайфун" в тылу оккупированной части Херсона. ВИДЕО

Бойцы ССО уничтожили вражеский бронеавтомобиль КамАЗ "Тайфун" в тылу оккупированной части Херсона

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины устроили засаду, заминировав участок дороги. Дождавшись, когда там ехал грузовик с оккупантами, дистанционно взорвали заложенную взрывчатку. Результат работы – полностью уничтоженная техника и личный состав противника. Видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали на своей странице в соцсети.

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КамАЗ-63968 "Тайфун-К" - универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности на оригинальном шасси. Относится к машинам класса MRAP (защищены от мин и засад).

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